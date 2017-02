We are Xのドキュメンタリー映画が



公開されます!!



3月3日公開!!



今、前売り券を買うと



クリアファイルが特典についてきます!!



これは行かねば!!と思っていたけど



まさかの、私が住む地域は



一箇所しか公開される映画館がありません



なんということでしょう



車で2時間半かかります。



特典は、映画館に行って



チケットを買ったらもらえます。



仕事もあるし、年忌も重なり



そうこうしているうちに



先着の特典なんてなくなってしまう、、



私は諦めました。



でも前売り券だけはムビチケでゲット!!



こんなにもX JAPANが、YOSHIKIが



好きなのに。。。



その事を去年12月YOSHIKI CLASSICAL



のライブで知り合った友達に言ったら



「チケット買って、クリアファイルもらっ



てきてあげる!!!」



と言ってくれて❤❤



それが数日前に届きました!!





あ〜つながりってすごい!!







本当に感謝✨✨



しかも、お金を送金しようとしたら





「誕生日プレゼントだ!!」



だって!!!



もうすぐ誕生日なんです(笑)





本当に感謝✨✨





そして、今限定でフリーペーパーも



各地でおいてあるけど



これもまた、私の家からは



めちゃくちゃ遠い〜



それも、手に入ったら送ってあげると



いってくれました。



