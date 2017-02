マスコミファンの噂屋さん

前作が予想を超える売上だった URAJINKAの新作ホシフルヨル入荷!





今回は540円/2曲とお安くなってるので「気になってるな〜」って方もお試しチェックして欲しいです。

前作より良いですよ!



少しハードルを上げるとスモールサークルオブフレンズやGOLDEN WHIKSKEY JAM SOUND好きにも気に入ってもらえるかもしれません。



あの男性コーラスは誰だろう?凄くイイ。



ジャケットはmade in PICなのでPICTURE MOUSE WEBSHOPでも購入可能



https://picturemouse.theshop.jp/



前作/uranoteも再入荷してますよ。1080円■4曲







本日入荷の中古CDピックアップです。



●レゲエとパンクをユルく融合。カリフォルニアの LONG BEACH DUB ALLSTARS /2nd再入荷。名曲サニーアワーズ収録! 900円

●THRICE、マイケミ、SAVES THE DAY、FALL OUT BOYなどがDESCENDENTS、マイナースレット、ゴリビスなどパンク、HCの名曲をカバー! スケーター/トニーホーク監修コンピ 。 500円

● 10-feet オビ付き。 500円

●さよならパリスの村上君がやってる「 明日、照らす 」。ボーカルがサイコウ。ジャケは竹原ピストルさんが書いてるそうです。オススメ。 500円





●サーフィン乗りながら「あー知ってる ブラックアイドピーズ でしょー」って人!ドントミスイットです!ジャックジョンソン・コラボの超名曲gone going収録!2秒で泣けます! 300円

● 小谷美紗子 さん名盤。「見せかけ社会」、「自分」がダイスキ。人付き合いに疲れた人はゼヒ。メンタル弱い人が聞いたらパッション持っていかれるかもしれないのでお気をつけて下さいね。 500円

●カリフォルニアの現役パンクバンド/ LAGWAGON ! 500円

● FACT は嬉しいオビ付。他にも4タイトルアリ!全て 500円



本日もご来店お待ちしております!



江口友章

営業時間 13:00〜21:00 (ザイオンイベント中は終了30分程度まで営業)

水曜定休

〒460-0013愛知県名古屋市中区上前津2-1-10 GIONビル2F

TEL 052-332-1316(地下鉄「上前津駅」、4番出口スグ)



★ツイッター https://twitter.com/MARBLERECORDS

★PICTURE MOUSE DESIGNS http://picturemouse.blogspot.jp/

★インスタグラム https://instagram.com/picturemouse/

★PICTURE MOUSE online shop http://picturemouse.theshop.jp/