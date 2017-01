ワシントン条約でほごされている蝶

ワシントン条約とは、良く知られているように、絶滅の恐れのある動植物を国際的に保

護するために1975年に発行、日本では1980年に締約された国際条約です。

正式名称は、「Convension on International Trade in Endengered Species of Wild Fauna and Flora」というえらく長いもので、略して「CITES(サイテス)」と呼ばれているようです。

この条約で動植物は3種類に分けて保護されており,その中でにAppendix1(附属書Ⅰ)が最も規制の厳しい種で、商業取引の全面禁止、取引のある場合は輸出国、輸入国の許可が必要というものです。

とはいえ、「ルソンカラスアゲハ」などは生息数が極端に少ないという訳ではないようで、指定された1987年当時、この蝶の多くの標本がバブル期の日本で取引された故に、規制