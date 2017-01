お正月羽田・成田遠征 1日目羽田編

1月1日〜3日まで羽田と成田に遠征に行って来ました。よかったものと他のネタと分けさせてもらいます。 31日の夜中に自宅を出発しました。初日の出も見たかったので朝に着くようにしました。仮眠も取りつつ朝の4時過ぎに着きました。2タミは人が多かったようなので僕はあえてインタミで見ました。今年の初日の出はすごく綺麗でした。初日の出は満足したので、1タミに移動しました。 JAPAN AIRLINES B767 JA622J ドラえもんジェット つい最近登場したドラえもんジェット2号機です。1号機は国際線専用機ですが、2号機は国内線専用です。地元の伊丹行きでした。 JAPAN AIRLINES B777 JA8984 エコジェットネイチャー 今更ながらようやくエコを順光で捕らえました。 JAPAN AIRLINES B767 JA614J JAPAN AIRLINES B767 奥 JA8987 桜塗装も未だ消されずに健在してますね。JAPAN AIRLINES B767 奥 JA8987 下 JA656J JAPAN AIRLINES B767 JA8987 ゆるキャラジェット こんな珍しい一面もありました。ゆるキャラジェットの並びです。JAPAN AIRLINES B767 JA8987 ゆるキャラジェット ALLNIPON AIRWAYS B737 JA51AN これも今更ながらようやく捕らえることができました。伊丹には一回しか来てないかと思います。ALLNIPON AIRWAYS B737 JA51AN JAPAN AIRLINES B777 JA752J ワンワールド塗装 B3のスタアラも撮ることができました。JAPAN AIRLINES B777 JA752J ワンワールド塗装 ALL Nipon Airways B787 JA801A 鯖塗装 逆光ですが、証拠程度で撮れました。ここらで2タミに移動しました。朝にJALのスペマがたくさんステイするのも羽田ならではですね。ALL Nipon Airways B787 JA801A 鯖塗装 ANA Cargo B767 JA601F 12月23日からエンジンを取り外してメンテナンスしてる鯖ジローです。メンテナンスしてるので見れないかなとおもっていましたが、運良く2タミ前を通過していきました。ANA Cargo B767 JA601F AIR DO B767 JA98AD 羽田では珍しいANACargoも見れました。カーゴは正月休みですかね。AIR DO B767 JA98AD ALL Nipon Airways A321neo JA111A エア・ドゥ久しぶりにみましたが、やっぱ千歳の方がエア・ドゥは綺麗に撮れますね。ALL Nipon Airways A321neo JA111A JAPAN AIRLINES B737 2020エンブレム塗装 321neoも始めて見ました。関空なら何回も来ているそうですがまだ撮ったことがありません。JAPAN AIRLINES B737 2020エンブレム塗装 All Nipon Airways B777 スターアライアンス塗装 B3のオリンピックも始めて撮りました。All Nipon Airways B777 スターアライアンス塗装 All Nipon Airways B777 上 JA711A トリプルのスタアラも久々に見ました。All Nipon Airways B777 上 JA711A 下 JA745A JAPAN AIRLINES B767 JA603J 羽田ならではのコラボも見れました。JAPAN AIRLINES B767 JA603J 個人所有 G550 N598KZ B6のオリンピックも見れました。個人所有 G550 N598KZ JAPAN AIRLINES B777 JA735J 正月ということでビズも何機か見ました。JAPAN AIRLINES B777 JA735J JAPAN AIRLINES B767 JA8987 エンジンにオリンピックのロゴが貼ってました。最近なって気がついた気がしたのですが、エンジンに貼ってあるロゴが減ったと思います。JAPAN AIRLINES B767 JA8987 JAPAN AIRLINES B767 JA656J 朝飛んで行ったゆるキャラジェットのリベンジです。JAPAN AIRLINES B767 JA656J EVA AIR A333 B-16332 アップル塗装 こちらも朝のリベンジです。ここで鯖が122→110に移動したのでインタミに移動します。EVA AIR A333 B-16332 アップル塗装 All Nipon Airways B787 JA801A 鯖塗装 インタミに移動してすぐにエバーキティーのアップルが飛んでいきました。All Nipon Airways B787 JA801A 鯖塗装







インタミについてつかの間に飛んでいきました。羽田はここで撤収して本命の成田に移動しました。初日にしてJALのスペマがコンプリートできたのは良かったです。鯖ジローが飛ばなかったのは残念でした。それでは続編に続きます。