お正月羽田・成田遠征 最終日

JAPAN AIRLINES B777 JA771J ワンワールド塗装 JAPAN AIRLINES B767 JA603J JAPAN AIRLINES B767 JA8980 ワンワールド塗装 JAPAN AIRLINES B767 JA8987 ゆるキャラジェット JAPAN AIRLINES B777 JA771J ワンワールド塗装 STARFLYER A320 JA08MC JAPAN AIRLINES B767 JA614J JAPANAIRLINES B777 JA751J BRITISH AIRWAYS B777 G-YMMJ 1タミではこれといったねたがなかったです。撮れてよかったのといえばワンワのB6とゴジラジェットくらいです。ゴジラジェットは何回か関空で見かけているのですが、雨の日だったり日没直前だったりでまともに撮らせてくれない機体の1つでした。そしてようやく順光で抑えることが出きました。ワンワのB6も同様です。そして出発機も増え始め、いよいよハミングバードタイムです。 ALL Nipon Airways B787-8 JA812A J-AIR E170 JA212J JAPAN AIRLINES B737-800 JA313J All Nipon Airways A321neo JA111A 羽田の朝の定番ハミングバードディパーチャーです。これまで何回か羽田に来ていますが、寝坊で撮れなかったので撮れてよかったです。これを見れるのもあと少し・・・寂しくなりますね。ここで2タミに移動しました。All Nipon Airways A321neo JA111A All Nipon Airways B767 JA604A STAR WARS 塗装 着いてすぐに321が飛んで行きました。関空ではおなじみの機体です。初撮影が羽田になるとは思っていませんでした。All Nipon Airways B767 JA604A STAR WARS 塗装 Solaseed Air B737-800 JA803X Solaseed Air B737-800 JA802X Solaseed Air B737-800 JA809X スターウォーズのB6が到着していたのですが、スポットが裏側だったらしく出発時間が分からず休憩していたら急に出て来ました。急いでカメラを向けたので証拠程度です。Solaseed Air B737-800 JA803XSolaseed Air B737-800 JA802XSolaseed Air B737-800 JA809X All Nipoon Airways B777-200 オリンピックエンブレム塗装 続けてソラシドが飛んで行きました。そしてようやく745Aがプッシュバックしました。All Nipoon Airways B777-200 オリンピックエンブレム塗装 AIR DO B767-300 JA602A ベア・ドゥ塗装 これも撮りたかった機体のうちの一つです。順光で抑えることができたのでよかったです。AIR DO B767-300 JA602A ベア・ドゥ塗装 JAPAN AIRLINES B767-300 JA656J 行こう!九州へ塗装 つかの間にベアドゥが降りて来ました。これを撮って再び1タミへ移動しました。JAPAN AIRLINES B767-300 JA656J 行こう!九州へ塗装 JAPAN AIRLINES B767-300 JA622J ドラエもんジェット2号機 逆光ですが、撮れてよかったです。伊丹にはなかなか来ない機体なのでいい機会でした。JAPAN AIRLINES B767-300 JA622J ドラエもんジェット2号機 逆光ながらもロゴはしっかり押さえました。どこでもドアが書いてありますが、そこから搭乗する機会はあるのでしょうか。車で来たので道路事情のこともあり昼過ぎに撤収しようかなと思っていたので最後の締めは2タミにしました。 AIR DO B767-300 JA01HD ドラエもんジェットも綺麗に撮れました。次は伊丹で撮ります。貼られた機体のレジが622Jなので656Jよりまだ伊丹に来る回数は増えそうです。逆光ながらもロゴはしっかり押さえました。どこでもドアが書いてありますが、そこから搭乗する機会はあるのでしょうか。車で来たので道路事情のこともあり昼過ぎに撤収しようかなと思っていたので最後の締めは2タミにしました。AIR DO B767-300 JA01HD All Nipoon Airways B777-200 奥:JA712A STAR ALLIANCE塗装 着いてすぐにエアドゥのB6が札幌へ飛んで行きました。ここでスタアラが2機帰って来ました。並びが撮れるかなっと思っていると・・・All Nipoon Airways B777-200 奥:JA712A STAR ALLIANCE塗装 手前:JA711A AIR DO B767-300 JA602A ベア・ドゥ塗装 ついに撮りたかったスタアラの並びが撮れました。羽田らしくベアドゥやスカイツリーも写っています。関空では稀にありますが、伊丹では滅多にないのでよかったです。AIR DO B767-300 JA602A ベア・ドゥ塗装





羽田遠征最後のショットはベアドゥにしました。本当は上がりを撮りたかったのですが、帰る高速道路が渋滞してたので上がりは諦めました。ベアドゥは千歳でじっくり撮ります。今回の遠征は撮りたかったスペマがほとんど撮れたので大満足でした。789Aにはずっと逃げられていました。また夏あたりに行きたいところです。次は飛行機で。これでようやく全ての記事が完成しました。 遅くなりましたが、お正月羽田遠征の最終日分です。最終日の夜はインタミに泊まりました。R2-D2JETを撮った後しばらく仮眠を取り気づけば世が明けていました。朝になっていたので、急いで1タミに移動しました。