英語で



命令文+and〜



で使われるandの意味は



「そうすれば・さすれば」



になりますが



命令文+or



になりますと



orの意味は



「さもなくば」



という、反対の語意になります。



今回晒します音源も



タイトルに使われている接続詞は



orでもandでも、どちらでも通用するタイトルだと思っていたのですが



違いました。私の勘違いでした。











Yes or No





これが正解。



私、これを暫く







Yes and No



と憶えておったんですね。











「どっちかにせい」



と



「どっちともつかない」



では、正反対ですものね。失礼しました。









この曲の出典は、このアルバムです。















このアルバムにあるオリジナルチューンに比べて



我々の演奏は疾走感に欠けますが



多少冷静になって演奏するには



私はこれくらいのtempoのほうが助かります。











2015年8月 八戸市小中野 いわぶち響堂ライヴより



Yes or No





>>> 音源再生はここをクリック















私が属するユニット・荒谷勇夫Passion Projectsの次回ライヴは



2016年12月24日(土) 八戸市小中野 いわぶち響堂にて。



当月も、マイペースで往く道行かせてもらいます。



お気が向いたらぜひどうぞ。