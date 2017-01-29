Âè£´£±£¹£¶²ó¡§¥«¥ë¥È(¥¹¥Ð¥ë)¿Í¤ÎÃÏÃæ³¤¿Ê½Ð¡Ê£´¡Ë¥ß¥Î¥¹

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¡¡ARPACHIYAH 1976
http://theses.univ-lyon2.fr/documents/getpart.php?id=lyon2.2010.robert_b&part=361299
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¡¡¡¡http://1st.geocities.jp/kawai5155/suba45.html
¡¡｟Tell Arpachiyah (¸¡º÷)｠
¡¡¡¡http://image.search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&fr=sfp_as&p=Tell+Arpachiyah+%28Iraq%29
¡¡｟¥Ï¥é¥Õ´ü¤ÎÅÚ´ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ｠
¡¡¡¡http://image.search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&fr=sfp_as&p=%E3%83%8F%E3%83%A9%E3%83%95%E6%9C%9F%E3%81%AE%E5%9C%9F%E5%99%A8%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6
¡¡｟¥Ï¥Ö¡¼¥ëÀî｠
¡¡¡¡http://image.search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&fr=sfp_as&p=%E3%83%8F%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%AB%E5%B7%9D
¡¡¥Ï¥Ö¡¼¥ëÀî¡Ê¥Ï¥Ö¥ëÀî¡¢¥«¥Ö¥ëÀî¡¢Khabur¡¢Habor
¡¢Habur¡¢Chabur¡¢¥¢¥é¥à¸ì¡§ܚܒܘܪ, ¥¯¥ë¥É¸ì¡§Çemê Xabûr, ¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¡§نهر الخابور Bahr al-Chabur
¡¡｟ARPACHIYAH 1976｠
¡¡¡¡¡¡http://image.search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&fr=sfp_as&p=ARPACHIYAH+1976
¡¡｟¹â¾²¼°¿ÀÅÂ｠
¡¡¡¡¡¡http://image.search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&fr=sfp_as&p=%E9%AB%98%E5%BA%8A%E5%BC%8F%E7%A5%9E%E6%AE%BF
¡¡｟µíÆ¬¤ò¾Ý¤Ã¤¿¿À¼Ò·úÃÛ¤ÎÅï¾þÉô｠
¡¡¡¡¡¡http://image.search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&fr=sfp_as&p=%E7%89%9B%E9%A0%AD%E3%82%92%E8%B1%A1%E3%81%A3%E3%81%9F%E7%A5%9E%E7%A4%BE%E5%BB%BA%E7%AF%89%E3%81%AE%E6%A3%9F%E9%A3%BE%E9%83%A8
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