Before



↓





After



After



チリチリからフワフワへ…この違いわかるかなー毎日ブラッシングは欠かせませんはる。もオヤツを貰えるので嫌がらない今回、カットのチャンス無く2カ月が経ちました…



モコモコくん



次回は



ププルですぞ!