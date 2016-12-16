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本能寺ホテル

　OHK映画試写会
　　　　　 　日時：平成29年　１月 12日（木）       開場時間18:15
　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　  　　  開演時間18:30

　　　　　　　　　　　　　場所：ＴＯＨＯシネマズ岡南　
　　　　　　　　　　　　　協賛：トマト銀行
　　　　　　　　　　　　　募集：65組130名

応募締切日：平成29年 1月 4日（水）



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応募詳細(wEB応募)
http://www.ohk.co.jp/movie/

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海賊とよばれた男

　RNC映画試写会
　　　　     　日時：平成28年 １２月６日（火） 開場時間18:15　　　　　　　　　　　　　　　　   　　                                  開演時間18:30

　　　　　　　　　　　　　場所：TOHOシネマズ岡南　
　　　　　　　　　　　　　協賛： 岡山工務店エキスポweb
　　　　　　　　　　　　　募集：ペア65組130名

　　応募締切日：平成28年１１月２９日（火）

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WEB応募（リンク）
http://www.rnc.co.jp/rnc_cinema/present/kaizoku_okayama.htm




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疾風ロンド

　OHK映画試写会
　　　　　 　日時：平成28年　１１月 ２４日（木） 開場時間18:30
　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　  　　  開演時間19:00

　　　　　　　　　　　　　場所：岡山メルパ　
　　　　　　　　　　　　　協賛：岡山県木造住宅建設協会
　　　　　　　　　　　　　募集：50組100名

応募締切日：平成28年11月16日（水）

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応募詳細(wEB応募)
http://www.ohk.co.jp/movie/

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マダム・フローレンス！　夢見るふたり

RSK映画試写会
　　　 　　 　日時：平成28年 １1月１７日（木） 開場時間18:15
　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　 開演時間18:30

　　　　　　　　　　　　　場所：TOHOシネマズ岡南
　　　　　　　　　　　　　協賛：ネッツ山陽
　　　　　　　　　　　　　募集：50組100名

　　　　　　　　　　　応募締切日：平成28年１１月１０日（木）

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応募詳細(wEB応募)
 https://satera.rsk.co.jp/pc/page/movielist

●宛先 ＜ハガキの場合＞
〒700-8580 RSK映画試写会係
・映画名　・会場名　・住所　・氏名　・年齢 をご記入下さい。

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聖の青春

RSK映画試写会
　　　 　　 　日時：平成28年 １1月１５日（火） 開場時間18:15
　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　 開演時間18:30

　　　　　　　　　　　　　場所：イオンシネマ岡山
　　　　　　　　　　　　　協賛：山陽ヤナセ
　　　　　　　　　　　　　募集：50組100名

　　　　　　　　　　　応募締切日：平成28年１１月　８日（火）

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応募詳細(wEB応募)
 https://satera.rsk.co.jp/pc/page/movielist

●宛先 ＜ハガキの場合＞
〒700-8580 RSK映画試写会係
・映画名　・会場名　・住所　・氏名　・年齢 をご記入下さい。

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ブリジット・ジョーンズの日記


RSK映画試写会
　　　　　 　日時：平成28年 １０月２０日（木） 開場時間18:15
　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　 開演時間18:30

　　　　　　　　　　　　　場所：イオンシネマ岡山
　　　　　　　　　　　　　協賛：モータリングバイカタオカ
　　　　　　　　　　　　　募集：100組200名

　　　　　　　　　　　応募締切日：平成28年１０月１３日（木）

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応募詳細(wEB応募)
 https://satera.rsk.co.jp/pc/page/movielist

●宛先 ＜ハガキの場合＞
〒700-8580 RSK映画試写会係
・映画名　・会場名　・住所　・氏名　・年齢 をご記入下さい。

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何者

KSB映画試写会
日時：平成28年10月13日（木） 開場時間18:45
　　　　　　　　　　　　　　　開演時間19:00
　　　　　　　　　　　　　場所：TOHOシネマズ岡南　　
　　　　　　　　　　　　　協賛：日清食品
　　　　　　　　　　　　　募集：ペア65組130名

応募締切日：平成28年10月 2日（日）



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WEB応募（リンク）
https://www.ksb.co.jp/movie/preview/101



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グッドモーニングショー

　　　　OHK映画試写会
　　　　　 　日時：平成28年　10月 ６日（木） 開場時間18:45
　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　     開演時間19:00

　　　　　　　　　　　　　場所：TOHOシネマズ岡南　
　　　　　　　　　　　　　協賛：すまいる岡山
　　　　　　　　　　　　　募集：65組130名

応募締切日：平成28年 ９月28日（水）
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応募詳細(wEB応募)
http://www.ohk.co.jp/movie/

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