RSK映画試写会

日時：平成28年 １1月１７日（木） 開場時間18:15

開演時間18:30



場所：TOHOシネマズ岡南 協賛：ネッツ山陽

募集：50組100名



応募締切日：平成28年１１月１０日（木）











https://satera.rsk.co.jp/pc/page/movielist



●宛先 ＜ハガキの場合＞

〒700-8580 RSK映画試写会係

・映画名 ・会場名 ・住所 ・氏名 ・年齢 をご記入下さい。 応募詳細(wEB応募)●宛先 ＜ハガキの場合＞〒700-8580 RSK映画試写会係・映画名 ・会場名 ・住所 ・氏名 ・年齢 をご記入下さい。 日時：平成28年 １1月１７日（木） 開場時間18:15開演時間18:30応募締切日：平成28年１１月１０日（木）