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OHKペア映画試写会日時：平成29年 2月 9日（木） 開場時間18:15
開演時間18:30
場所：ＴＯＨＯシネマズ岡南
協賛：ワイ・ケイ興産
募集：65組130名
応募締切日：平成29年 2月 1日（水）
応募詳細(wEB応募)
http://www.ohk.co.jp/movie/
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こんにちは、ゲストさん
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OHKペア映画試写会日時：平成29年 2月 9日（木） 開場時間18:15
開演時間18:30
場所：ＴＯＨＯシネマズ岡南
協賛：ワイ・ケイ興産
募集：65組130名
応募締切日：平成29年 2月 1日（水）
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RNC映画試写会日時：平成2９年 ２月２日（木） 開場時間18:45 開演時間19:00
応募締切日：平成29年１月２６日（木）
場所：MOVIX倉敷
協賛：
募集：ペア35組70名
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OHK映画試写会日時：平成29年 １月 12日（木） 開場時間18:15
開演時間18:30
場所：ＴＯＨＯシネマズ岡南
協賛：トマト銀行
募集：65組130名
応募締切日：平成29年 1月 4日（水）
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RNC映画試写会日時：平成28年 １２月６日（火） 開場時間18:15 開演時間18:30
場所：TOHOシネマズ岡南
協賛： 岡山工務店エキスポweb
募集：ペア65組130名
応募締切日：平成28年１１月２９日（火）
WEB応募（リンク）
http://www.rnc.co.jp/rnc_cinema/present/kaizoku_okayama.htm
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OHK映画試写会日時：平成28年 １１月 ２４日（木） 開場時間18:30
開演時間19:00
場所：岡山メルパ
協賛：岡山県木造住宅建設協会
募集：50組100名
応募締切日：平成28年11月16日（水）
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RSK映画試写会日時：平成28年 １1月１７日（木） 開場時間18:15
開演時間18:30
場所：TOHOシネマズ岡南
協賛：ネッツ山陽
募集：50組100名
応募締切日：平成28年１１月１０日（木）
応募詳細(wEB応募)
https://satera.rsk.co.jp/pc/page/movielist
●宛先 ＜ハガキの場合＞
〒700-8580 RSK映画試写会係
・映画名 ・会場名 ・住所 ・氏名 ・年齢 をご記入下さい。
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RSK映画試写会日時：平成28年 １1月１５日（火） 開場時間18:15
開演時間18:30
場所：イオンシネマ岡山
協賛：山陽ヤナセ
募集：50組100名
応募締切日：平成28年１１月 ８日（火）
応募詳細(wEB応募)
https://satera.rsk.co.jp/pc/page/movielist
●宛先 ＜ハガキの場合＞
〒700-8580 RSK映画試写会係
・映画名 ・会場名 ・住所 ・氏名 ・年齢 をご記入下さい。
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RSK映画試写会日時：平成28年 １０月２０日（木） 開場時間18:15
開演時間18:30
場所：イオンシネマ岡山
協賛：モータリングバイカタオカ
募集：100組200名
応募締切日：平成28年１０月１３日（木）
応募詳細(wEB応募)
https://satera.rsk.co.jp/pc/page/movielist
●宛先 ＜ハガキの場合＞
〒700-8580 RSK映画試写会係
・映画名 ・会場名 ・住所 ・氏名 ・年齢 をご記入下さい。
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