１月２１日（土）下北沢教会みことば配信

皆様おはようございます。

(本日の聖句)【新共同訳】サム下22:24 わたしは主に対して無垢であろうとし/罪から身を守る。【TEV】2Sa22:24 He knows that I am faultless, /that I have kept myself from doing wrong.

どれだけクリスチャン生活が長くても、罪の誘惑はやってきます。主に対して無垢というのは、動機の純粋さを保つということです。ウェスレーはそれを意図の純粋さとも語りました。そして罪を積極的罪(意識的に犯す罪)と消極的罪(知らずに、そのような意図はなく犯す罪)と分けました。積極的な罪を避けましょう。罪から自分を守りましょう。罪の誘惑は信仰が強くなればなるほど大きくなります。一瞬の気の緩みが禍根を残すことになりかねません。身と心を引き締めて歩みましょう。

(本日の祈り)主よ、今日も罪から守ってください。

(祈祷課題)明日の礼拝の為に 永遠ちゃんの健児式の為に

(昨日のクイズの答え)雷鳴

(本日のクイズ)【新共同訳】サム下22:28 あなたは貧しい民を救い上げ/御目は○○者を引き下ろされる。○に入る言葉は

本日も神さまの豊かな恵みがありますように。下北沢教会牧師 坂本 誠