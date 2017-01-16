À¤³¦¤Î½ª¤ï¤ê¤È¥Ï¡¼¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¡¦¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡¡Â¼¾å½Õ¼ù¡¡21¡Ë¸÷¤ëÆ¬¹ü¡¦¿¹

|
P335¡Á6
¡Ö¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ê²»¤À¤ï¡×¡Ö¤½¤Î²»¤ÏÉ÷¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¡©¡×
¡ÖÉ÷¤½¤Î¤â¤Î¤µ¡ÊÎ¬¡Ë¤¤¤í¤ó¤Ê²»¤Î¤¹¤ëÉ÷¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÁÈ¤ß¤¢¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×
Èà½÷¤Ï¤¸¤Ã¤È´ã¤òÊÄ¤¸¤Æ¤½¤ÎÏÂ²»¤Î¶Á¤¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¥á¥í¥Ç¥£¤ÏÉâ¤«¤ó¤Ç¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬(Î¬¡ËËÍ¤Ï¤¿¤ÀÉ÷¤Î¤è¤¦¤Ë¼êÉ÷¶×¤Î²»¤òÈà½÷¤ËÄ°¤«¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¡£ËÍ¤ÏÄ»¤Î¤è¤¦¤Ë¿´¤ò¤½¤ÎÉ÷¤Ë¤Þ¤«¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¡£
¤³¤Î¾®¤µ¤Ê¼êÉ÷¶×¤ÎÃæ¤Ë¤µ¤¨ËÍ¤ÏËÍ¤Î¿´¤ò¤â¤°¤ê¤³¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
P338
¤½¤Î¤È¤²¿¤«¤¬¤«¤¹¤«¤ËËÍ¤Î¿´¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£°ì¤Ä¤ÎÏÂ²»¤¬¤Þ¤ë¤Ç²¿¤«¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Õ¤ÈËÍ¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤Ã¤¿¡£Ä¹¤¤»þ´Ö¤«¤±¤Æ¤½¤Î¥³¡¼¥É¤Ë¤¢¤Ã¤¿ºÇ½é¤Î»Í²»¤ò¡ÊÎ¬¡Ë
¤½¤Î»Í¤Ä¤Î²»¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÂÀÍÛ¤Î¸÷¤Î¤è¤¦¤Ë¶õ¤«¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈËÍ¤Î¿´¤ËÉñ¤¤¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¡£¡ÊÎ¬¡Ë
»Í¤Ä¤Î²»¤Ï¼¡¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î²»¤È¤Ù¤Ä¤Î¥³¡¼¥É¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤ÏËÍ¤¬¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î±´¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ø¥À¥Ë¡¼¡¦¥Ü¡¼¥¤¡Ù
¤¢¤È¤Î¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤È¥³¡¼¥É¤Ï¼«Á³¤ËËÍ¤Î»ØÀè¤«¤éÎ®¤ì¤Ç¤Æ¤¤¿¡£ÂÎ¤Î¶ù¡¹¤«¤é¸Ç¤¯¶¯Ä¥¤Ã¤¿ÎÏ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤¯¡ÊÎ¬¡Ë
¡Ö¥Ï¡¼¥É¥Ü¥¤¥ë¥É¥ï¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢
¥Ó¥ó¥°¡¦¥¯¥í¥¹¥Ó¡¼¤Î¡Ø¥À¥Ë¡¼¡¦¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ç»ä¡Ç¤Ï¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹·¸¤Î½÷¤Î»Ò¤ÈÆó¿Í¤Ç¥Ï¥ß¥ó¥°¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
P338
²»³Ú¤ÏÄ¹¤¤Åß¤¬Åà¤ê¤Ä¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ËÍ¤Î¶ÚÆù¤È¿´¤ò¤Û¤°¤·¡¢ËÍ¤ÎÌÜ¤ËÃÈ¤«¤¤²û¤«¤·¤¤¸÷¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ËÍ¤Ï¤½¤Î²»³Ú¤ÎÃæ¤Ë³¹¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÂ©¤Å¤«¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¤½¤Î³¹¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤Î³¹¤ÏËÍ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¿Í¤Ï¹ñ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿Í¤ÎÃæ¤Ë¹ñ¤¬¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦mila¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤Ë¤½¤Îµ»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«Ãµ¤·½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¶Ê¤ò¤¯¤ê¤«¤¨¤·¤ÆÃÆ¤¤¤Æ¤«¤é³Ú´ï¤«¤é¼ê¤òÎ¥¤·¤Æ¾²¤ËÃÖ¤¡¢ÊÉ¤Ë»ý¤¿¤ì¤ÆÌÜ¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤â¤Î¤¬ËÍ¼«¿È¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£ÊÉ¤âÌç¤â½Ã¤â¿¹¤âÀî¤âÉ÷·ê¤â¤¿¤Þ¤ê¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬ËÍ¼«¿È¤Ê¤Î¤À¡£¤³¤ÎÄ¹¤¤Åß¤µ¤¨¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤ÏËÍ¼«¿È¤Ê¤Î¤À¡£
P340
¡ÊÎ¬¡ËÈà½÷¤ÎÆ·¤«¤é¤ÏÎÞ¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Û¤Î¤«¤Ê¤ä¤µ¤·¤¤¸÷¤¬Èà½÷¤ÎËË¤ò¾È¤é¤·¡¢Èà½÷¤ÎÎÞ¤òµ±¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊÎ¬¡ËÆ¬¹ü¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£Ãª¤Î¾å¤ËÊÂ¤ó¤ÀÌµ¿ô¤ÎÆ¬¹ü¤ÎÃæ¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸Å¤¤¸÷¤¬º£³ÐÀÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£Æ¬¹ü¤ÎÎó¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¸÷¤òºÙ¤«¤¯³ä¤Ã¤Æ¤Á¤ê¤Ð¤á¤¿Ä«¤Î³¤¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤³¤Ë²»¤â¤Ê¤¯µ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¸÷¤ÏËÍ¤Î¿´¤ò¸Å¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤â¤¿¤é¤¹¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤Ç½¼¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ä¯¤á¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤é¤æ¤ë¤È¤³¤í¤Ë¸÷¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°¦¤È¤Ï¤Ê¤Ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤ª²Ö¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤êÀ±¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ê³¤¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤ªÀÖÈÓ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤¿¡£
P341
¡Ö¤¢¤½¤³¤Ë·¯¤Î¿´¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö·¯¤Î¿´¤À¤±¤¬Éâ¤¤À¤·¤Æ¤¢¤½¤³¤Ë¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×
Èà½÷¤Ï¾®¤µ¤¯ð÷¤¤¤Æ¤½¤ì¤«¤éÎÞ¤ËÇ¨¤ì¤¿ÌÜ¤Ç¤¸¤Ã¤ÈËÍ¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ï·¯¤Î¿´¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£·¯¤Î¿´¤Ï¤â¤¦¼º¤ï¤ì¤¿¤Ð¤é¤Ð¤é¤ÎÃÇÊÒ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤â¤¦Ã¯¤Ë¤â¤½¤ì¤òÃ¥¤¤¤È¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
ËÍ¤Ï¤â¤¦°ìÅÙÈà½÷¤ÎÌÜ¤Ë¿°¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
°ìµ¤¤ËÄ¹Ê¸¤ò°úÍÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï100¡ó¤Î½ã°¦Êª¸ì¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Î¥ë¥¦¥§¥¤¤Î¿¹¡×¤Ç¤¹¡£
»ä¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤«¤é¤Ï³°¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢
³¹³°¤ì¡¢¼êÉ÷¶×¤Î¤¢¤Ã¤¿È¯ÅÅ½ê¤Î±ü¤Ë¤Ï¡Ö¿¹¡×¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ï´í¸±¤Ê¾ì½ê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Æ¤¬»à¤Ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¿´¤ò»ý¤Ã¤¿¼Ô¤¿¤Á¤Ï¤½¤³¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤Æ¸·¤·¤¤Êë¤é¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Î¥ë¥¦¥§¥¤¤Î¿¹¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ç¿¹¡Ç¤ÎÈëÌ©¤Ï¤³¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Î¥ë¥¦¥§¥¤¤Î¿¹¡×¤¬¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ÂêÌ¾¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉ¬Á³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ë
- >
- ¼ñÌ£¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä
- >
- ¼ñÌ£
- >
- ÆÉ½ñ
¥³¥á¥ó¥È¡Ê0¡Ë