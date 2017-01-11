|
»°¹ñ»ÖÂçÀï£´¡¢¸½¾õ¤Î¥«¡¼¥É¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Á´Á³¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¡°¡°¡¨
¡Ú¾´ï¡Û¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂçÉý¤ËÎ©¤Á²ó¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¡£
¤à¤·¤í¡¢¶¯¤¤¾´ï¤ÎÉð¾Íè¤¿¤«¤é¥Ç¥Ã¥ºî¤ë¤«¡¢¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¡£
º£Æü¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼«Ê¬¤ÎÀïÀÓµ»ö¡£
¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Ï¡¢¥«¡¼¥ÉÂ·¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥Ã¥¤ÎÊý¸þÀ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¡£ÊÑ¹¹Á°¤Î£·Ëç¥ï¥é¡£
1/8¤È1/9¤Ç£´Àï£²¾¡£²ÇÔ¡£
¤Þ¤À²þÎÉ¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¡¢¥Ç¥Ã¥¡õ¥¹¥¥ë¶¦¤Ë¤¢¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡¦¡¦¡¦
Áê¼ê£±ÀïÌÜ¡££µËçËãáãÌð¡£
¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿£÷£÷£÷¾¡¤Á¡£
Áê¼ê£²ÀïÌÜ¡£
ò²±äÈ¿µÕ¸«¤Æ¤«¤éÍîÍëÍî¤È¤µ¤ì¡¢¾ë¤âÍî¤È¤µ¤ìÍî¾ëÉé¤±¡£ÍîÍëÆþ¤ê¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¤Í¤§£÷
Áê¼ê£³ÀïÌÜ¡£
´ÅÉ×¿ÍÆþ¤ê´Ø±©¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤¹½À®¡£ìä±À¡¢²Æ¸ôÇÆ¡¢¥Ô¥óÍîÍë¤ÇÍð¤·¤Æ¾¡¤Á¡£
Áê¼ê£´ÀïÌÜ¡£
¹âÉðÎÏ£²Ëç¤òÈ¬·µ¤Ç²óÉü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ã¤Æ¥Ç¥Ã¥¡£ÌµÍý¤Ç¤·¤¿£÷Éé¤±¡£
¥«¡¼¥É¡¢Â·¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¥Ç¥Ã¥ÊÑ¹¹¤Ç¤¹¡£³§ÍÍ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉáÄÌ¤Ëò²£´°ì³å¿ÀÂ®¡¢1/9¡¢1/10¤Ç£¶Àï£³¾¡£³ÇÔ¡£
À©°µ¤Î¥«¥¯¡õ½ù¹¸¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£
Áê¼ê£±ÀïÌÜ¡£
ÃúÇ«¤Ë¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤ì¤ÐÀÜÀï¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢´°ÉõÉé¤±¡£
Áê¼ê£²ÀïÌÜ¡£
Íî¾ë¾¡¤Á¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥ï¥éÁê¼ê¤ÏÆÀ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Áê¼ê£³ÀïÌÜ¡£
¾å¤Î¤Û¤¦¤Ç»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ç¥Ã¥¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿Æ±¤¸¤¯Éé¤±¡£¶¯¤¤¤Ê¤¡¡¢½ô³ëÎ¼£²³Ý¤±¡£
Áê¼ê£´ÀïÌÜ¡£
Î®¹Ô¡©¤Î£¶ËçËãáãÌð¡£¿ÀÂ®¤ÏËãáãÌð¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢Éé¤±¤ëÍ×ÁÇ¤Ê¤·¡£¾¡¡£
Áê¼ê£µÀïÌÜ¡£
½ªÈ×¤Þ¤Ç²¡¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡£ºÇ¸å¤Ë¾ëÊÉ£±È¯¤Îº¹¤ÇÉé¤±¡£¼é¤ê¤Î»¨¤µ¤¬µØ¤Ë¡£È¿¾Ê¡£
Áê¼ê£¶ÀïÌÜ¡£
¶Ïº¹¤Ç¾¡Íø¡£³«Ëë¤ÎÉúÊ¼£²¤Ï¤¤Ã¤Ä¤¤¡£
ÀÞ³Ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ò²£´¿ÀÂ®¤ÇÎý½¬¤¬¤Æ¤éÁ´¹ñ¤ä¤í¤¦¤«¤È (*Ž¥¦ØŽ¥)
¼ûÍ×¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æ°²è¤â¡Á
Ï¢´ÄÍîÍë¥ï¥é£Ö£Ó£µËçËãáãÌð
http://www.youtube.com/watch?v=IpsN32IEnPY ¡Ê¥ê¥ó¥¯¤ÈËä¤á¹þ¤ß¤ÏÆ±¤¸Æ°²è¤Ç¤¹¡Ë
Ï¢´ÄÍîÍë¥ï¥é£Ö£Ó´ÅÉ×¿Í´Ø±©
http://www.youtube.com/watch?v=-hWZS-5C_Lc ¡Ê¥ê¥ó¥¯¤ÈËä¤á¹þ¤ß¤ÏÆ±¤¸Æ°²è¤Ç¤¹¡Ë
ò²£´¿ÀÂ®£Ö£Óò²Ã±²¦°Û¥ï¥é
http://www.youtube.com/watch?v=MKmi7-KCdEA ¡Ê¥ê¥ó¥¯¤ÈËä¤á¹þ¤ß¤ÏÆ±¤¸Æ°²è¤Ç¤¹¡Ë
¤³¤Îµ»ö¤Ë
- >
- ¼ñÌ£¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä
- >
- ¼ñÌ£
- >
- ¥²¡¼¥à
¥³¥á¥ó¥È¡Ê0¡Ë