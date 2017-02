主イエスの宣教活動の最終・エルサレム入城

『キリストの御形』『日毎の聖句』『全世界』『イエスの御霊』『資料事典』『ひらひら』





























JESUS THE CHRIST (Ca. 5 BC~AD.30)

The Coming of the Messiah

The Gospel Accounts





Return to Judea to Raise Lazarus Jesus’ Seven “I am” Statement

Jn. 11: 1~ 4 Lazarus’ illness told ラザロの死

Jn. 11: 5~16 Disciples fear return イエスは復活と命

Jn. 11: 17~27 Jesus talks with Martha イエス、マルタと語る

Jn. 11: 25 我は復活なり、生命なり、我を信ずる者は死ぬとも生きん

Jn. 11: 28~37 Jesus talks with Mary イエス、涙を流す

Jn. 11: 38~44 Lazarus raised イエス、ラザロを生き返らせる

Jn. 11: 45~53 Council plots to kill Jesus イエスを殺す計画

Jn. 11: 54 Jesus goes to Ephraim エフライムに行く





The Final Journey

Mt. 19: 3~ 9 Pharisees question divorce 離縁について教える Mk. 10: 2~ 9

Mt. 19: 10~12 Disciple question Jesus 結婚、独身のこと Mk. 10: 10~12

Mt. 19: 13~15 Jesus blesses children 子供を祝福する Mk. 10: 13~16 Lk. 18: 15~17

Mt. 19: 16~22 Rich young man 金持ちの青年、議員 Mk. 10: 17~22 Lk. 18: 18~23

Mt. 19: 23~26 Love of possessions 富に対する執着心 Mk. 10: 23~27 Lk. 18: 24~27

Mt. 19: 27~30 Forsaking earthly attachment 地上の一切を捨てて従う Mk. 10: 28~31 Lk. 18: 28~30

Mt. 20: 17~19 Death foretold third time イエス、三たび死と復活を予告する Mk. 10: 32~34 Lk. 18: 31~34

Mt. 20: 20~23 Request by James and John ヤコブとヨハネの母の願い Mk. 10: 35~40

Mt. 20: 24~28 Jesus teaches humility イエス、謙遜を教える Mk. 10: 41~45

Lk. 19: 1~10 Zacchaeus receives Jesus 徴税人ザアカイ

Lk. 19: 10 それ人の子の來れるは、失せたる者を尋ねて救はん為なり

Mt. 20: 29~34 Blind Bartimaeus healed 盲人バルテマイを癒す 二人の盲人を癒す、 エリコの近くで盲人を癒す

Lk. 18: 35~43

Lk. 19: 11~27 Parable of the ten minas 「ムナ」のたとえ

Lk. 19: 28 Traveling toward Jerusalem エルサレムに旅をする

Jn. 11: 55~57 Arrest planned for Passover 過越祭に捕縛する計画

Mt. 26: 6~13 Mary anoints Jesus ベタニヤで香油を注がれる Mk. 14: 3~ 9

Mk. 14: 8 此の女は、なし得る限をなして、我が體に香油をそそぎ、 預じめ葬りの備をなせり

Jn. 12: 1~ 8 Jn. 12: 9~11 Plot to kill Lazarus ラザロに対する陰謀





The Triumphant Entry ― Sunday Events of Holy Week

Jn. 12: 12~13 Crowd goes to meet Jesus エルサレムに迎えられる

Mt. 21: 1~7 Jesus sends for colt ロバを用意する弟子 Mk. 11: 1~7 Lk. 19: 29~35 Jn. 12: 14~16

Mt. 21: 8~9 Jesus enters Jerusalem イエス、エルサレム入城 Mk. 11: 8~10 Lk. 19: 36~40

Lk. 19: 38 讃むべきかな、主の名によりて來る王。 天には平和、至高き處には榮光あれ

Lk. 19: 41~44 Jesus foresees destruction イエス、崩壊を予見する

Mt. 21: 10~11 Jesus popularity recognized イエスは大衆に迎えられた Jn. 12: 17~19

Mt. 21: 17 Return to Bethany ベタニヤに帰還 Mk. 11: 11



Final Week ― Monday The Sadducees

Mt. 21: 18~19 Unfruitful fig tree いちじくの木を呪う Mk. 11: 12~14

Mt. 21: 12~13 Jesus cleanses Temple 神殿から商人を追い出す 我が家は祈りの家 Mk. 11: 15~17 Lk. 19: 45~46

Mk. 11: 18 Plot delayed 陰謀が決行できず Lk. 19: 47~48

Mt. 21: 14~16 Children praise Jesus 子供達の讃美

Jn. 12: 20~26 Purpose of Christ’s death ギリシャ人、イエスに会いに来る

Jn. 12: 27~33 Fortelling crucifixion 人の子は上げられる

Jn. 12: 34~36 Call for walking in light 光の中を歩め

Mk. 11: 19 Return to Bethany ベタニヤに帰還

Mt. 21: 20~22 Lesson from fig tree 枯れたいちじくの木の教訓 祈りのとき信じて求めば Mk. 11: 20~26 祈りて願う事は・・・

Mt. 21: 23~27 Jesus’ authority questioned 権威についての問答 Mk. 11: 27~33 Lk. 20: 1~ 8

Mt. 21: 28~32 Parable of two sons 「二人の息子」のたとえ

Mt. 21: 33~41 Parable of murderous tenants 「ぶどう園と農夫」のたとえ Mk. 12: 1~9 Lk. 20: 9~16

Mt. 21: 42~44 The rejected stone 家つくりの捨てた石、 隅の首石 Mk. 12: 10~11 Lk. 20: 17~18

Mt. 21: 45~46 Religious leaders angered 宗教指導者の怒り Mk. 12: 12 Lk. 20: 19

Mt. 22: 1~14 Parable of wedding banquet 婚宴」のたとえ

Mt. 22: 15~22 Leaders ask about taxes 皇帝への税金 Mk. 12: 13~17 Lk. 20: 20~26

Mt. 22: 23~33 Resurrection questioned 復活についての問答 Mk. 12: 18~27 Lk. 20: 20~38

Mt. 22: 34~40 The greatest commandment 最も重要な掟 Mk. 12: 28~34 Lk. 20: 39~40

Mt. 22: 41~46 Jesus asks about ancestry ダビデの子についての問答 Mk. 12: 35~37 Lk. 20: 41~44

Mt. 23: 1~12 Self-righteousness condemned 律法学者とファリサイ派の人々を非難する

Mk. 12: 38~40 外見をつくりて長き祈りをなす Lk. 20: 45~47

Mt. 23: 13~15 False religion condemned 偽りの宗教、断罪される

Mt. 23: 16~22 Legalism condemned お役所的形式主義

Mt. 23: 23~24 Injustice condemned 不義、断罪される

Mt. 23: 25~28 Hypocrisy condemned 偽善、断罪される

Mt. 23: 29~36 Persecution condemned 迫害、断罪される

Mt. 23: 37~39 Lament over Jerusalem エルサレムのために嘆く

Mk. 12: 41~44 Widow an example やもめの献金 Lk. 21: 1~ 4





