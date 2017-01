Write it on your heart that every day is the best day in the year.

その日その日が一年中の最善の日であることを心に刻みなさい。 Ralph Waldo EmersonRalph Waldo Emerson(アメリカ合衆国の思想家、哲学者、作家、詩人、エッセイスト)

it は that 以下を指す