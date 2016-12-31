¤Ç¤â¡¢¥Ç¥¹¥Î¡¼¥È¤Ë¤Ï¡Ö¥Ð¥é¥¯¡á¥ª¥Ð¥Þ¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤è¡£

|
¤â¤¦¤¹¤°¥È¥é¥ó¥×¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢º£¡ÖÉ½ÌÌÅª¡×¤ËÆ°¤¤¤Æ¤â¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¥×¡¼¥Á¥ó¤¬È½ÃÇ¤·¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¥ª¥Ð¥Þ¡¢¼¤á¤¿¸åµ¤¤ò¤Ä¤±¤í¤è¡£
¥×¡¼¥Á¥ó¤ªÆÀ°Õ¤Î
¡Ö¥Ý¥í¥Ë¥¦¥à¡×
¹¶·â¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¼Ö¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ó¤Æ»öÂÖ¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤«¡¢¥¬¥¾¥ê¥ó¤ËÅÀ²Ð¤·¤¿ÅÓÃ¼¡¢ÂçÇúÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£
KGB¤Ï¥×¡¼¥Á¥ó»Ø´ø²¼¤Þ¤ÀÆ°¤¤¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¡¢²ÈÂ²¤È¤â¤É¤âµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤ó¤À¤Ê¡£
¤¤¤¯¤éº£¥×¡¼¥Á¥ó¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÀäÂÐ¡¢
¡ÖÈó¾ï¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
»ö¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¥×¡¼¥Á¥ó¤òÅÜ¤é¤»¤¿ÅÛ¤Ï
¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤¤¤ë»ö¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¤ó¤À¤«¤é¡¢¤»¤¤¤¼¤¤µ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤À¤Ê¡£¤È¤¯¤Ë¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤¢¤¿¤ê¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ³°Êâ¤¯¤ó¤À¤Ê¡£
¡ÖÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥»¥ó¥È¡×
¤È¤·¤Æ¥Ð¥é¥¯¡á¥ª¥Ð¥Þ¤Î¡Ö»à¡×¤È¤«¤¤¤¤¡Ö¥×¥ì¥»¥ó¥È¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤¾¡£
¤·¤«¤·¡¢¥ª¥Ð¥Þ¤â¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê»þ¤Ë¥×¡¼¥Á¥ó¤ò¤³¤³¤Þ¤ÇÅÜ¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Í¡£
º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¡¢¡Ö¼å¹ø¡×¤ÇÄÌ¤·¤Æ¤¿¤é¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥×¡¼¥Á¥óÅÜ¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Í¡¢¥Ð¥«¤Ê¤³¤È¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Í¡£
¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Ï¤³¤ó¤Ê¥Ð¥«¤Ê¤³¤È¤·¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¾¡£
ÀïÁè¤â»Å³Ý¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢³ÕÎ½¤ÎÃæ¤ËÌäÂê»ù¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¥ª¥Ð¥Þ¤è¤ê·ë¹½¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜÂç»È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ë
- >
- À¯¼£
- >
- ¹ñºÝ¾ðÀª
- >
- ¥¢¥á¥ê¥«¾ðÀª
¥³¥á¥ó¥È¡Ê0¡Ë