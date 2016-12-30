２０１６年１２月３０日番組表9

（1/2 ＜月＞）



4：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「Music Video Clip」 ♯10 （再放送）」＜純情U-19 ♪／プロムの恋人 ♪ [白組]／高嶺の林檎 ♪／らしくない ♪／イビサガール ♪＞

4：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「Music Video Clip」 ♯11 （再放送）」＜イビサガール ♪／イビサガール ♪／高嶺の林檎 ♪／12月31日 ♪／HA! ♪／北川謙二 ♪＞

4：55〜ＴＵＦテレビユー福島「ダイヤモンドユカイとユカイなラーメン研究所 (餃子篇)」（福士奈央）

5：00〜ミュ−ジックジャパンＴＶ「2010年ヒッツ〜Mコレ」ＡＫＢ48

5：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「Music Video Clip ♯12 （再放送）」＜北川謙二 ♪／カモネギックス ♪／ひな壇では僕の魅力は生きないんだ ♪／妄想ガールフレンド ♪／ヴァージニティー ♪＞

5：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「Music Video Clip ♯13 （再放送）」＜ヴァージニティー ♪／ナギイチ ♪／純情U-19 ♪／オーマイガー！ ♪＞

6：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「Music Video Clip ♯14 （再放送）」＜絶滅黒髪少女 ♪／高嶺の林檎 ♪／ナギイチ ♪／カモネギックス ♪／北川謙二 ♪／君にヤラレタ ♪ [Team BⅡ]＞

6：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「Music Video Clip ♯15 （再放送）」＜君にヤラレタ ♪ [Team BⅡ]／電車を降りる ♪ [Team N]／山へ行こう ♪ [難波鉄砲隊其之伍]／水切り ♪ [紅組]／もう裸足にはなれない ♪ [難波鉄砲隊其之四]＞

7：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「Music Video Clip ♯16 （再放送）」＜もう裸足にはなれない ♪ [難波鉄砲隊其之四]／プロムの恋人 ♪ [白組]／思わせ光線 ♪ [紅組]／どしゃぶりの青春の中で ♪ [白組]／野蛮なソフトクリーム ♪ [紅組]＞

7：00〜ＥＸテレビ朝日系列「しくじり駅伝2017」＜過去に大きな失敗を体験した“しくじり先生"が生徒たちにしくじった経験を教える反面教師バラエティ番組。今回は、歴代のしくじり先生がタスキをつなぐ6時間傑作選スペシャルとして、米村でんじろう・IMALU・かつみさゆり・東国原英夫らの4組のしくじり先生による熱血授業を開講します!次々飛び出す驚愕エピソードに教室が震撼!そして授業の最後には先生たちによる熱いメッセージで教室は感動の嵐に!お楽しみに!＞（峰岸みなみ）

7：00〜ＳＳＴＶ「2016年国民的ヒットソング特集 #1」乃木坂４６

7：00〜ＥＸテレビ朝日系列「しくじり駅伝2017」＜過去に大きな失敗を体験した“しくじり先生"が生徒たちにしくじった経験を教える反面教師バラエティ番組。今回は、歴代のしくじり先生がタスキをつなぐ6時間傑作選スペシャルとして、米村でんじろう・IMALU・かつみさゆり・東国原英夫らの4組のしくじり先生による熱血授業を開講します!次々飛び出す驚愕エピソードに教室が震撼!そして授業の最後には先生たちによる熱いメッセージで教室は感動の嵐に!お楽しみに!＞（高山一実）

7：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「Music Video Clip ♯17 （再放送）」＜野蛮なソフトクリーム ♪ [紅組]／奥歯 ♪ [白組]／冬将軍のリグレット ♪ [難波鉄砲隊其之弐]／恋愛被害届け ♪ [紅組]／星空のキャラバン ♪ [白組]＞

8：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「Music Video Clip ♯18 （再放送）」＜星空のキャラバン ♪ [白組]／砂浜でピストル ♪ [難波鉄砲隊其之壱]／僕らのレガッタ ♪ [白組]／存在してないもの ♪ [紅組]／僕がもう少し大胆なら ♪[紅組]／最後のカタルシス ♪ [白組]＞

8：00〜ミュ−ジックジャパンＴＶ「2009年ヒッツ〜Mコレ」ＡＫＢ48

8：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「Music Video Clip ♯19 （再放送）」＜最後のカタルシス ♪ [白組]／右へ曲がれ！ ♪ [紅組]／努力の雫 ♪ [白組]／捕食者たちよ ♪ [紅組]／結晶 ♪ [白組]／待ってました、新学期 ♪[紅組]＞

9：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「NMB48のやったんでぃ チューズディ ♯25 （再放送）」＜石塚朱莉 / 村瀬紗英 / 薮下柊＞

9：45〜中部ケ−ブルネットワ−ク「ぶらり名所図会〜歴史絵解き旅〜 ＃6」佐藤実絵子

10：00〜NGT48 2017福袋会場販売事前受付（新潟）

10：00〜K’z station「おしゃべりやってま〜す第48放送 5th」＜ＭＣ：大矢真那・斉藤真木子＞・＜ゲスト：青木詩織・内山命・大場美奈・松村香織＞

10：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 ♯5 （再放送）」＜ドリアン少年 ♪／絶滅黒髪少女 ♪／オーマイガー！ ♪／純情U-19 ♪＞

11：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「夕方 NMB48（You Gotta NMB48） ♯22 （再放送）」＜石田優美 / 明石奈津子 / 石塚朱莉 / 植村梓 / 松村芽久未＞

11：00〜エムオン「2016 年間 M-ON! カラオケカウントダウン 20」ＡＫＢ48

12：00〜ＳＳＴＶ「2016年間 Billboard Japanカウントダウン」ＡＫＢ48

12：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「でかせぎ YNN NMB48 CHANNEL #29 （再放送）」

12：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 ♯6 （再放送）」＜ドリアン少年 ♪／ナギイチ ♪／ヴァージニティー ♪／北川謙二 ♪／僕らのユリイカ ♪＞

13：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「NMB48のやったんでぃ チューズディ ♯26 （再放送）」＜矢倉楓子 / 内木志 / 東由樹＞

13：20〜WOWOW「それゆけ！ミュージカル応援し隊 井上芳雄の小部屋」（渡辺麻友）

13：30〜ａｍｅｂａＴＶ「突撃出張占い！濱口兄弟 #1」（今泉佑唯・小林由依）

14：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 ♯11 （再放送）」＜Must be now ♪／イビサガール ♪／らしくない ♪／高嶺の林檎 ♪／カモネギックス ♪／Don’t look back ♪＞

15：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「夕方 NMB48（You Gotta NMB48） ♯23 （再放送）」＜日下このみ / 川上千尋 / 大段舞依 / 磯佳奈江 / 内木志＞

15：00〜中部ケ−ブルネットワ−ク「ぶらり名所図会〜歴史絵解き旅〜 ＃7」佐藤実絵子

15：00〜アイドル専門チャンネルPigoo「生のアイドルが好き #44 （再放送）」＜乃木坂46の中田花奈と松村沙友理によるニコ生連動番組!毎回注目のアイドルをゲストにお招きしてお届け中！今回はゲストに「X21」と「ハコイリムスメ」を迎えて盛り上がる！ニコ生では放送出来なかった、アイドル専門チャンネルPigooだけのオリジナル映像も！＞（中田花奈・松村沙友理）

15：30〜ａｍｅｂａＴＶ「突撃出張占い！濱口兄弟 #2」（秋元真夏・相楽伊織・渡辺みり愛・鈴木絢音）

16：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「でかせぎ YNN NMB48 CHANNEL #30 （再放送）」

16：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 ♯12 （再放送）」＜Must be now ♪／イビサガール ♪／Don’t look back ♪／ドリアン少年 ♪／命のへそ ♪（Team N）／僕だけのSecret time ♪（Team M）／心の文字を書け！ ♪（Team BⅡ）＞

17：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「NMB48のやったんでぃ チューズディ ♯27 （再放送）」＜木下百花 / 岸野里香 / 中野麗来＞

17：45〜東海ラジオ「ドラヂカラ！！」（日高優月）

18：30〜ＣＸフジテレビ系列「新春スカッとジャパン内村もドラマに登場!3時間半SP」＜【史上最強の16連発】＞（指原莉乃）

18：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル ♯34 （再放送）」＜僕はいない ♪[NMB48]／甘噛み姫 ♪[NMB48]／ドリアン少年 ♪[NMB48]／ナギイチ ♪[NMB48]／僕らのユリイカ ♪[NMB48]＞

19：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「夕方 NMB48（You Gotta NMB48） ♯24 （再放送）」

19：00〜ＳＳＴＶ「72時間 歴代ヒットソング特集(2)」乃木坂４６

19：30〜ＴＯＫＹＯ ＦＭ「エバンジェリスト スク−ル！」（若月佑美）

20：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「でかせぎ YNN NMB48 CHANNEL #31 （再放送）」

20：00〜KRYラジオ「HKT48のももち浜女学院」（兒玉 遥, 渕上 舞）

20：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル ♯37 （再放送）」＜甘噛み姫 Dance Ver. ♪／儚い物語 ♪［NMB48 Team N］／恋を急げ ♪［NMB48 Team M］／フェリー ♪［NMB48 Team BII］／虹の作り方 ♪［NMB48 太田夢莉 薮下柊 渋谷凪咲 須藤凜々花 内木志］／Must be now Dance ver. ♪［NMB48］／僕はいない ♪［NMB48］＞

20：30〜CBCラジオ「SKE48観覧車へようこそ!!」（江籠裕奈・市野成美・福士奈央）

21：00〜ぎふチャン「SKE48の岐阜県だって地元ですっ！」（杉山愛佳・野島樺乃・町音葉・山田樹奈・北野瑠華）

21：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「NMB48 5期生密着 2016夏 〜ここから戦いは始まった〜 #5 （再放送）」

21：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「NMB48 5期生密着 2016夏 〜ここから戦いは始まった〜 #6 （再放送）」

21：30〜東海ラジオ「SKE48 1＋1は2じゃないよ!」（野口由芽・斉藤真木子）

22：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「NMB48 5期生密着 2016夏 〜ここから戦いは始まった〜 #7 （再放送）」

22：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「NMB48 5期生密着 2016夏 〜ここから戦いは始まった〜 #8 （再放送）」

23：00〜中部ケ−ブルネットワ−ク「ぶらり名所図会〜歴史絵解き旅〜 ＃7」佐藤実絵子

23：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「夜方(You'll got)NMB48 #2 （再放送）」＜三田麻央 / 古賀成美 / 東由樹 / 石塚朱莉 / 山尾梨奈 / 磯佳奈江＞