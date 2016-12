２０１６年１２月３０日番組表9

(1/2 <月>)



4:00〜kawaiianTV「Music Video Clip」 ♯10 (再放送)」<純情U-19 ♪/プロムの恋人 ♪ [白組]/高嶺の林檎 ♪/らしくない ♪/イビサガール ♪>

4:30〜kawaiianTV「Music Video Clip」 ♯11 (再放送)」<イビサガール ♪/イビサガール ♪/高嶺の林檎 ♪/12月31日 ♪/HA! ♪/北川謙二 ♪>

4:55〜TUFテレビユー福島「ダイヤモンドユカイとユカイなラーメン研究所 (餃子篇)」(福士奈央)

5:00〜ミュ−ジックジャパンTV「2010年ヒッツ〜Mコレ」AKB48

5:00〜kawaiianTV「Music Video Clip ♯12 (再放送)」<北川謙二 ♪/カモネギックス ♪/ひな壇では僕の魅力は生きないんだ ♪/妄想ガールフレンド ♪/ヴァージニティー ♪>

5:30〜kawaiianTV「Music Video Clip ♯13 (再放送)」<ヴァージニティー ♪/ナギイチ ♪/純情U-19 ♪/オーマイガー! ♪>

6:00〜kawaiianTV「Music Video Clip ♯14 (再放送)」<絶滅黒髪少女 ♪/高嶺の林檎 ♪/ナギイチ ♪/カモネギックス ♪/北川謙二 ♪/君にヤラレタ ♪ [Team BⅡ]>

6:30〜kawaiianTV「Music Video Clip ♯15 (再放送)」<君にヤラレタ ♪ [Team BⅡ]/電車を降りる ♪ [Team N]/山へ行こう ♪ [難波鉄砲隊其之伍]/水切り ♪ [紅組]/もう裸足にはなれない ♪ [難波鉄砲隊其之四]>

7:00〜kawaiianTV「Music Video Clip ♯16 (再放送)」<もう裸足にはなれない ♪ [難波鉄砲隊其之四]/プロムの恋人 ♪ [白組]/思わせ光線 ♪ [紅組]/どしゃぶりの青春の中で ♪ [白組]/野蛮なソフトクリーム ♪ [紅組]>

7:00〜EXテレビ朝日系列「しくじり駅伝2017」<過去に大きな失敗を体験した“しくじり先生"が生徒たちにしくじった経験を教える反面教師バラエティ番組。今回は、歴代のしくじり先生がタスキをつなぐ6時間傑作選スペシャルとして、米村でんじろう・IMALU・かつみさゆり・東国原英夫らの4組のしくじり先生による熱血授業を開講します!次々飛び出す驚愕エピソードに教室が震撼!そして授業の最後には先生たちによる熱いメッセージで教室は感動の嵐に!お楽しみに!>(峰岸みなみ)

7:00〜SSTV「2016年国民的ヒットソング特集 #1」乃木坂46

7:00〜EXテレビ朝日系列「しくじり駅伝2017」<過去に大きな失敗を体験した“しくじり先生"が生徒たちにしくじった経験を教える反面教師バラエティ番組。今回は、歴代のしくじり先生がタスキをつなぐ6時間傑作選スペシャルとして、米村でんじろう・IMALU・かつみさゆり・東国原英夫らの4組のしくじり先生による熱血授業を開講します!次々飛び出す驚愕エピソードに教室が震撼!そして授業の最後には先生たちによる熱いメッセージで教室は感動の嵐に!お楽しみに!>(高山一実)

7:30〜kawaiianTV「Music Video Clip ♯17 (再放送)」<野蛮なソフトクリーム ♪ [紅組]/奥歯 ♪ [白組]/冬将軍のリグレット ♪ [難波鉄砲隊其之弐]/恋愛被害届け ♪ [紅組]/星空のキャラバン ♪ [白組]>

8:00〜kawaiianTV「Music Video Clip ♯18 (再放送)」<星空のキャラバン ♪ [白組]/砂浜でピストル ♪ [難波鉄砲隊其之壱]/僕らのレガッタ ♪ [白組]/存在してないもの ♪ [紅組]/僕がもう少し大胆なら ♪[紅組]/最後のカタルシス ♪ [白組]>

8:00〜ミュ−ジックジャパンTV「2009年ヒッツ〜Mコレ」AKB48

8:30〜kawaiianTV「Music Video Clip ♯19 (再放送)」<最後のカタルシス ♪ [白組]/右へ曲がれ! ♪ [紅組]/努力の雫 ♪ [白組]/捕食者たちよ ♪ [紅組]/結晶 ♪ [白組]/待ってました、新学期 ♪[紅組]>

9:00〜kawaiianTV「NMB48のやったんでぃ チューズディ ♯25 (再放送)」<石塚朱莉 / 村瀬紗英 / 薮下柊>

9:45〜中部ケ−ブルネットワ−ク「ぶらり名所図会〜歴史絵解き旅〜 #6」佐藤実絵子

10:00〜NGT48 2017福袋会場販売事前受付(新潟)

10:00〜K’z station「おしゃべりやってま〜す第48放送 5th」<MC:大矢真那・斉藤真木子>・<ゲスト:青木詩織・内山命・大場美奈・松村香織>

10:30〜kawaiianTV「KawaiianTV パワ-PUSH!「オシオシグルグル」 ♯5 (再放送)」<ドリアン少年 ♪/絶滅黒髪少女 ♪/オーマイガー! ♪/純情U-19 ♪>

11:00〜kawaiianTV「夕方 NMB48(You Gotta NMB48) ♯22 (再放送)」<石田優美 / 明石奈津子 / 石塚朱莉 / 植村梓 / 松村芽久未>

11:00〜エムオン「2016 年間 M-ON! カラオケカウントダウン 20」AKB48

12:00〜SSTV「2016年間 Billboard Japanカウントダウン」AKB48

12:00〜kawaiianTV「でかせぎ YNN NMB48 CHANNEL #29 (再放送)」

12:30〜kawaiianTV「KawaiianTV パワ-PUSH!「オシオシグルグル」 ♯6 (再放送)」<ドリアン少年 ♪/ナギイチ ♪/ヴァージニティー ♪/北川謙二 ♪/僕らのユリイカ ♪>

13:00〜kawaiianTV「NMB48のやったんでぃ チューズディ ♯26 (再放送)」<矢倉楓子 / 内木志 / 東由樹>

13:20〜WOWOW「それゆけ!ミュージカル応援し隊 井上芳雄の小部屋」(渡辺麻友)

13:30〜amebaTV「突撃出張占い!濱口兄弟 #1」(今泉佑唯・小林由依)

14:30〜kawaiianTV「KawaiianTV パワ-PUSH!「オシオシグルグル」 ♯11 (再放送)」<Must be now ♪/イビサガール ♪/らしくない ♪/高嶺の林檎 ♪/カモネギックス ♪/Don’t look back ♪>

15:00〜kawaiianTV「夕方 NMB48(You Gotta NMB48) ♯23 (再放送)」<日下このみ / 川上千尋 / 大段舞依 / 磯佳奈江 / 内木志>

15:00〜中部ケ−ブルネットワ−ク「ぶらり名所図会〜歴史絵解き旅〜 #7」佐藤実絵子

15:00〜アイドル専門チャンネルPigoo「生のアイドルが好き #44 (再放送)」<乃木坂46の中田花奈と松村沙友理によるニコ生連動番組!毎回注目のアイドルをゲストにお招きしてお届け中!今回はゲストに「X21」と「ハコイリムスメ」を迎えて盛り上がる!ニコ生では放送出来なかった、アイドル専門チャンネルPigooだけのオリジナル映像も!>(中田花奈・松村沙友理)

15:30〜amebaTV「突撃出張占い!濱口兄弟 #2」(秋元真夏・相楽伊織・渡辺みり愛・鈴木絢音)

16:00〜kawaiianTV「でかせぎ YNN NMB48 CHANNEL #30 (再放送)」

16:30〜kawaiianTV「KawaiianTV パワ-PUSH!「オシオシグルグル」 ♯12 (再放送)」<Must be now ♪/イビサガール ♪/Don’t look back ♪/ドリアン少年 ♪/命のへそ ♪(Team N)/僕だけのSecret time ♪(Team M)/心の文字を書け! ♪(Team BⅡ)>

17:00〜kawaiianTV「NMB48のやったんでぃ チューズディ ♯27 (再放送)」<木下百花 / 岸野里香 / 中野麗来>

17:45〜東海ラジオ「ドラヂカラ!!」(日高優月)

18:30〜CXフジテレビ系列「新春スカッとジャパン内村もドラマに登場!3時間半SP」<【史上最強の16連発】>(指原莉乃)

18:30〜kawaiianTV「KawaiianTV パワ-PUSH!「オシオシグルグル ♯34 (再放送)」<僕はいない ♪[NMB48]/甘噛み姫 ♪[NMB48]/ドリアン少年 ♪[NMB48]/ナギイチ ♪[NMB48]/僕らのユリイカ ♪[NMB48]>

19:00〜kawaiianTV「夕方 NMB48(You Gotta NMB48) ♯24 (再放送)」

19:00〜SSTV「72時間 歴代ヒットソング特集(2)」乃木坂46

19:30〜TOKYO FM「エバンジェリスト スク−ル!」(若月佑美)

20:00〜kawaiianTV「でかせぎ YNN NMB48 CHANNEL #31 (再放送)」

20:00〜KRYラジオ「HKT48のももち浜女学院」(兒玉 遥, 渕上 舞)

20:30〜kawaiianTV「KawaiianTV パワ-PUSH!「オシオシグルグル ♯37 (再放送)」<甘噛み姫 Dance Ver. ♪/儚い物語 ♪[NMB48 Team N]/恋を急げ ♪[NMB48 Team M]/フェリー ♪[NMB48 Team BII]/虹の作り方 ♪[NMB48 太田夢莉 薮下柊 渋谷凪咲 須藤凜々花 内木志]/Must be now Dance ver. ♪[NMB48]/僕はいない ♪[NMB48]>

20:30〜CBCラジオ「SKE48観覧車へようこそ!!」(江籠裕奈・市野成美・福士奈央)

21:00〜ぎふチャン「SKE48の岐阜県だって地元ですっ!」(杉山愛佳・野島樺乃・町音葉・山田樹奈・北野瑠華)

21:00〜kawaiianTV「NMB48 5期生密着 2016夏 〜ここから戦いは始まった〜 #5 (再放送)」

21:30〜kawaiianTV「NMB48 5期生密着 2016夏 〜ここから戦いは始まった〜 #6 (再放送)」

21:30〜東海ラジオ「SKE48 1+1は2じゃないよ!」(野口由芽・斉藤真木子)

22:00〜kawaiianTV「NMB48 5期生密着 2016夏 〜ここから戦いは始まった〜 #7 (再放送)」

22:30〜kawaiianTV「NMB48 5期生密着 2016夏 〜ここから戦いは始まった〜 #8 (再放送)」

23:00〜中部ケ−ブルネットワ−ク「ぶらり名所図会〜歴史絵解き旅〜 #7」佐藤実絵子

23:00〜kawaiianTV「夜方(You'll got)NMB48 #2 (再放送)」<三田麻央 / 古賀成美 / 東由樹 / 石塚朱莉 / 山尾梨奈 / 磯佳奈江>