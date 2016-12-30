ここから本文です
ＡＫＢ４８グル−プｗｉｔｈ乃木坂４６と、一 部のＯＢメンバ−まとめブログの支店です。

書庫全体表示

２０１６年１２月３０日番組表9

（1/2　＜月＞）


4：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「Music Video Clip」 ♯10　　（再放送）」＜純情U-19　♪／プロムの恋人　♪ [白組]／高嶺の林檎　♪／らしくない　♪／イビサガール　♪＞

4：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「Music Video Clip」 ♯11　　（再放送）」＜イビサガール　♪／イビサガール　♪／高嶺の林檎　♪／12月31日　♪／HA!　♪／北川謙二　♪＞

4：55〜ＴＵＦテレビユー福島「ダイヤモンドユカイとユカイなラーメン研究所 (餃子篇)」（福士奈央）

5：00〜ミュ−ジックジャパンＴＶ「2010年ヒッツ〜Mコレ」ＡＫＢ48

5：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「Music Video Clip　 ♯12　　（再放送）」＜北川謙二　♪／カモネギックス　♪／ひな壇では僕の魅力は生きないんだ　♪／妄想ガールフレンド　♪／ヴァージニティー　♪＞

5：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「Music Video Clip　 ♯13　　（再放送）」＜ヴァージニティー　♪／ナギイチ　♪／純情U-19　♪／オーマイガー！　♪＞

6：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「Music Video Clip　 ♯14　　（再放送）」＜絶滅黒髪少女　♪／高嶺の林檎　♪／ナギイチ　♪／カモネギックス　♪／北川謙二　♪／君にヤラレタ　♪ [Team BⅡ]＞

6：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「Music Video Clip　 ♯15　　（再放送）」＜君にヤラレタ　♪ [Team BⅡ]／電車を降りる　♪ [Team N]／山へ行こう　♪ [難波鉄砲隊其之伍]／水切り　♪ [紅組]／もう裸足にはなれない　♪ [難波鉄砲隊其之四]＞

7：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「Music Video Clip　 ♯16　　（再放送）」＜もう裸足にはなれない　♪ [難波鉄砲隊其之四]／プロムの恋人　♪ [白組]／思わせ光線　♪ [紅組]／どしゃぶりの青春の中で　♪ [白組]／野蛮なソフトクリーム　♪ [紅組]＞

7：00〜ＥＸテレビ朝日系列「しくじり駅伝2017」＜過去に大きな失敗を体験した“しくじり先生"が生徒たちにしくじった経験を教える反面教師バラエティ番組。今回は、歴代のしくじり先生がタスキをつなぐ6時間傑作選スペシャルとして、米村でんじろう・IMALU・かつみさゆり・東国原英夫らの4組のしくじり先生による熱血授業を開講します!次々飛び出す驚愕エピソードに教室が震撼!そして授業の最後には先生たちによる熱いメッセージで教室は感動の嵐に!お楽しみに!＞（峰岸みなみ）

7：00〜ＳＳＴＶ「2016年国民的ヒットソング特集 #1」乃木坂４６

7：00〜ＥＸテレビ朝日系列「しくじり駅伝2017」＜過去に大きな失敗を体験した“しくじり先生"が生徒たちにしくじった経験を教える反面教師バラエティ番組。今回は、歴代のしくじり先生がタスキをつなぐ6時間傑作選スペシャルとして、米村でんじろう・IMALU・かつみさゆり・東国原英夫らの4組のしくじり先生による熱血授業を開講します!次々飛び出す驚愕エピソードに教室が震撼!そして授業の最後には先生たちによる熱いメッセージで教室は感動の嵐に!お楽しみに!＞（高山一実）

7：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「Music Video Clip　 ♯17　　（再放送）」＜野蛮なソフトクリーム　♪ [紅組]／奥歯　♪ [白組]／冬将軍のリグレット　♪ [難波鉄砲隊其之弐]／恋愛被害届け　♪ [紅組]／星空のキャラバン　♪ [白組]＞

8：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「Music Video Clip　 ♯18　　（再放送）」＜星空のキャラバン　♪ [白組]／砂浜でピストル　♪ [難波鉄砲隊其之壱]／僕らのレガッタ　♪ [白組]／存在してないもの　♪ [紅組]／僕がもう少し大胆なら　♪[紅組]／最後のカタルシス　♪ [白組]＞

8：00〜ミュ−ジックジャパンＴＶ「2009年ヒッツ〜Mコレ」ＡＫＢ48

8：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「Music Video Clip　 ♯19　　（再放送）」＜最後のカタルシス　♪ [白組]／右へ曲がれ！　♪ [紅組]／努力の雫　♪ [白組]／捕食者たちよ　♪ [紅組]／結晶　♪ [白組]／待ってました、新学期　♪[紅組]＞

9：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「NMB48のやったんでぃ チューズディ　 ♯25　　（再放送）」＜石塚朱莉 / 村瀬紗英 / 薮下柊＞

9：45〜中部ケ−ブルネットワ−ク「ぶらり名所図会〜歴史絵解き旅〜　＃6」佐藤実絵子

10：00〜NGT48 2017福袋会場販売事前受付（新潟）

10：00〜K’z station「おしゃべりやってま〜す第48放送 5th」＜ＭＣ：大矢真那・斉藤真木子＞・＜ゲスト：青木詩織・内山命・大場美奈・松村香織＞

10：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 ♯5　　（再放送）」＜ドリアン少年　♪／絶滅黒髪少女　♪／オーマイガー！　♪／純情U-19　♪＞

11：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「夕方 NMB48（You Gotta NMB48）　 ♯22　　（再放送）」＜石田優美 / 明石奈津子 / 石塚朱莉 / 植村梓 / 松村芽久未＞

11：00〜エムオン「2016 年間 M-ON! カラオケカウントダウン 20」ＡＫＢ48

12：00〜ＳＳＴＶ「2016年間 Billboard Japanカウントダウン」ＡＫＢ48

12：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「でかせぎ YNN NMB48 CHANNEL　#29　　（再放送）」

12：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 ♯6　　（再放送）」＜ドリアン少年　♪／ナギイチ　♪／ヴァージニティー　♪／北川謙二　♪／僕らのユリイカ　♪＞

13：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「NMB48のやったんでぃ チューズディ　 ♯26　　（再放送）」＜矢倉楓子 / 内木志 / 東由樹＞

13：20〜WOWOW「それゆけ！ミュージカル応援し隊　井上芳雄の小部屋」（渡辺麻友）

13：30〜ａｍｅｂａＴＶ「突撃出張占い！濱口兄弟　#1」（今泉佑唯・小林由依）

14：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 ♯11　　（再放送）」＜Must be now　♪／イビサガール　♪／らしくない　♪／高嶺の林檎　♪／カモネギックス　♪／Don’t look back　♪＞

15：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「夕方 NMB48（You Gotta NMB48）　 ♯23　　（再放送）」＜日下このみ / 川上千尋 / 大段舞依 / 磯佳奈江 / 内木志＞

15：00〜中部ケ−ブルネットワ−ク「ぶらり名所図会〜歴史絵解き旅〜　＃7」佐藤実絵子

15：00〜アイドル専門チャンネルPigoo「生のアイドルが好き　 #44　　（再放送）」＜乃木坂46の中田花奈と松村沙友理によるニコ生連動番組!毎回注目のアイドルをゲストにお招きしてお届け中！今回はゲストに「X21」と「ハコイリムスメ」を迎えて盛り上がる！ニコ生では放送出来なかった、アイドル専門チャンネルPigooだけのオリジナル映像も！＞（中田花奈・松村沙友理）

15：30〜ａｍｅｂａＴＶ「突撃出張占い！濱口兄弟　#2」（秋元真夏・相楽伊織・渡辺みり愛・鈴木絢音）

16：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「でかせぎ YNN NMB48 CHANNEL　 #30　　（再放送）」

16：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 ♯12　　（再放送）」＜Must be now　♪／イビサガール　♪／Don’t look back　♪／ドリアン少年　♪／命のへそ　♪（Team N）／僕だけのSecret time　♪（Team M）／心の文字を書け！　♪（Team BⅡ）＞

17：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「NMB48のやったんでぃ チューズディ　 ♯27　　（再放送）」＜木下百花 / 岸野里香 / 中野麗来＞

17：45〜東海ラジオ「ドラヂカラ！！」（日高優月）

18：30〜ＣＸフジテレビ系列「新春スカッとジャパン内村もドラマに登場!3時間半SP」＜【史上最強の16連発】＞（指原莉乃）

18：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル　　♯34　　（再放送）」＜僕はいない　♪[NMB48]／甘噛み姫　♪[NMB48]／ドリアン少年　♪[NMB48]／ナギイチ　♪[NMB48]／僕らのユリイカ　♪[NMB48]＞

19：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「夕方 NMB48（You Gotta NMB48）　 ♯24　　（再放送）」

19：00〜ＳＳＴＶ「72時間 歴代ヒットソング特集(2)」乃木坂４６

19：30〜ＴＯＫＹＯ　ＦＭ「エバンジェリスト　スク−ル！」（若月佑美）

20：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「でかせぎ YNN NMB48 CHANNEL　 #31　　（再放送）」

20：00〜KRYラジオ「HKT48のももち浜女学院」（兒玉 遥, 渕上 舞）

20：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル　 ♯37　　（再放送）」＜甘噛み姫 Dance Ver.　♪／儚い物語　♪［NMB48 Team N］／恋を急げ　♪［NMB48 Team M］／フェリー　♪［NMB48 Team BII］／虹の作り方　♪［NMB48 太田夢莉 薮下柊 渋谷凪咲 須藤凜々花 内木志］／Must be now Dance ver.　♪［NMB48］／僕はいない　♪［NMB48］＞

20：30〜CBCラジオ「SKE48観覧車へようこそ!!」（江籠裕奈・市野成美・福士奈央）

21：00〜ぎふチャン「SKE48の岐阜県だって地元ですっ！」（杉山愛佳・野島樺乃・町音葉・山田樹奈・北野瑠華）

21：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「NMB48 5期生密着 2016夏 〜ここから戦いは始まった〜　 #5　　（再放送）」

21：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「NMB48 5期生密着 2016夏 〜ここから戦いは始まった〜　 #6　　（再放送）」

21：30〜東海ラジオ「SKE48 1＋1は2じゃないよ!」（野口由芽・斉藤真木子）

22：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「NMB48 5期生密着 2016夏 〜ここから戦いは始まった〜　 #7　　（再放送）」

22：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「NMB48 5期生密着 2016夏 〜ここから戦いは始まった〜　 #8　　（再放送）」

23：00〜中部ケ−ブルネットワ−ク「ぶらり名所図会〜歴史絵解き旅〜　＃7」佐藤実絵子

23：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「夜方(You'll got)NMB48　 #2　　（再放送）」＜三田麻央 / 古賀成美 / 東由樹 / 石塚朱莉 / 山尾梨奈 / 磯佳奈江＞

この記事に

顔アイコン

顔アイコン・表示画像の選択

絵文字
×
  • オリジナル
  • SoftBank1
  • SoftBank2
  • SoftBank3
  • SoftBank4
  • docomo1
  • docomo2
  • au1
  • au2
  • au3
  • au4
  • 名前
  • パスワード
  • ブログ

開くトラックバック（0）

連携サービス
知恵袋
textream（掲示板）
ペット
ロコ
求人

本文はここまでですこのページの先頭へ
みんなの更新記事
前へ 次へ