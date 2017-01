２０１７年１月４日番組表6

24:00〜kawaiianTV「夕方 NMB48(You Gotta NMB48) ♯25 (再放送)」

24:00〜ミュ−ジックジャパンTV「NMB48 スペシャル」

24:00〜BS スカパ−「ミュージカル「虹のプレリュード」」<時は19世紀、ロシアに侵略されつつあるポーランド。 この激動の時代を背景に、恋に、音楽にそして祖国への愛に命を燃やす若き芸術家たちの姿を描いた『虹のプレリュード』。 巨匠 手塚治虫が残した珠玉の作品が、ミュージカルとして美しく蘇る!! 舞台は19世紀のロシア圧政下にあったポーランドの首都ワルシャワ。 急死した兄に代わってワルシャワ中央音楽院に編入したヒロインのルイズは、革命運動に身を投じるヨーゼフ、音楽院の優等生フレデリックという2人の青年に出会い惹かれていくが、侵略してくるロシア兵との戦いが激しさを増し、3人の運命もしだいに巻き込まれていく・・・。>(生田絵梨花)

24:00〜日テレ プラス「マジすか学園 シ−ズン5 #1」

24:30〜日テレ プラス「マジすか学園 シ−ズン5 #2」

24:30〜ミュ−ジックジャパンTV「AKB48 スペシャル」

25:00〜kawaiianTV「えりぬきアイドルがその場で調べるニュースの結論(略して)バラ売り ♯25 (再放送)」<*古森結衣は、お休み>

25:00〜日テレ プラス「マジすか学園 シ−ズン5 #3」

25:25〜CXフジテレビ「馬好王国〜Umazukingdom〜 #1 (新番組)」( 白石麻衣 ・小嶋陽菜)

25:25〜UHB北海道文化放送「馬好王国〜Umazukingdom〜 #1 (新番組)」( 白石麻衣 ・小嶋陽菜)

25:25〜OX仙台放送「馬好王国〜Umazukingdom〜 #1 (新番組)」( 白石麻衣 ・小嶋陽菜)

25:25〜NST新潟総合テレビ「馬好王国〜Umazukingdom〜 #1 (新番組)」( 白石麻衣 ・小嶋陽菜)

25:25〜NBS長野放送「馬好王国〜Umazukingdom〜 #1 (新番組)」( 白石麻衣 ・小嶋陽菜)

25:25〜SUTテレビ静岡「馬好王国〜Umazukingdom〜 #1 (新番組)」( 白石麻衣 ・小嶋陽菜)

25:30〜日テレ プラス「マジすか学園 シ−ズン5 #4」

26:00〜日テレ プラス「マジすか学園 シ−ズン5 #5」

26:20〜BS スカパ−「乃木坂46 MerryXmasShow2016 アンダー単独」

26:25〜NTV日本テレビ「キャバすか学園 #9」<営業停止が解除された「水族館」。さくら(宮脇咲良)らは店を再開するも、営業停止になったことで悪い噂が立ってしまい、常連客の足が遠のいてしまう。店では半額セールイベントを行い、何とか客足を取り戻そうとするも結果は芳しくない。一方、西園寺(筧 利夫)から顧客名簿の在り処を聞き出せないでいる笹島(梶原 善)は、闇組織の構成員(竹財輝之助)から脅しを受ける。焦りを感じた笹島はさくらを呼び出し、西園寺を説得するよう銃で脅迫する。絶体絶命のさくらを救ったのはソルト(島崎遥香)だった。キャバ嬢として「水族館」を手伝うことになったソルトだが、その塩対応さにテーブルは気まずい雰囲気に…。その頃、センター(松井珠理奈)はイケイケタトゥーを訪れ、アントニオ(山本 彩)に顧客名簿を渡すよう西園寺を説得して欲しいと頼む。>(横山由依、木崎ゆりあ、岡田奈々、高橋朱里、大島涼花、向井地美音、小嶋真子、込山榛香、武藤十夢、川本紗矢、西野未姫、渡辺麻友、小嶋陽菜、柏木由紀、入山杏奈、島崎遥香)

26:30〜日テレ プラス「マジすか学園 シ−ズン5 #6」

26:30〜アイドル専門チャンネルPigoo「森杏奈のもりもりミッションください! #17 (再放送)」森杏奈

26:40〜TeNYテレビ新潟「キャバすか学園 #8」<笹島(梶原 善)の策略で営業停止に追い込まれた「水族館」のメンバーは何もできずに困惑していた。そんな中、さくら(宮脇咲良)とおたべ(横山由依)はセンター(松井珠理奈)から、西園寺(筧 利夫)が警察から犯人だと疑われているキャバ嬢殺しについて話を聞くことに。一方、カツゼツ(兒玉 遥)はジセダイ(向井地美音)がホスト・セイヤ(碓水将大)と会っているのを目撃。ジセダイがホストにかなりのお金を貢いでいると確信したカツゼツはさくらに相談するのだった。二人の心配も知らずジセダイはホストクラブに。するとそこにスキャンダル(指原莉乃)が来店。セイヤを指名して次々と高額な注文をしていく。一方、謎の男たちに襲われるさくら。そこにヨガ(入山杏奈)が現れ…。>(横山由依、木崎ゆりあ、岡田奈々、高橋朱里、大島涼花、向井地美音、小嶋真子、込山榛香、武藤十夢、川本紗矢、西野未姫、渡辺麻友、小嶋陽菜、柏木由紀、入山杏奈)

27:00〜日テレ プラス「マジすか学園 シ−ズン5 #7」

27:30〜日テレ プラス「マジすか学園 シ−ズン5 #8」

28:00〜日テレ プラス「マジすか学園 シ−ズン5 #9」

28:30〜日テレ プラス「マジすか学園 シ−ズン5 #10」

29:00〜アイドル専門チャンネルPigoo「SKE48学園 #67 (再放送)」<名古屋サンシャイン栄を拠点に活躍するSKE48。彼女たち個々の魅力にせまるバラエティー番組。今回はお花見パーティーを開催しちゃいます!寒さの残る中、メンバー達は桜を見つけお花見を楽しめるのか!?お楽しみに!!>(石田安奈・高木由麻奈・福士奈央・青木詩織・鎌田菜月)

29:00〜日テレ プラス「マジすか学園 シ−ズン5 #11」

29:30〜日テレ プラス「マジすか学園 シ−ズン5 #12 (最終回)」

30:00〜日テレ プラス「マジすか学園0 木更津乱闘編」<HKT48と氣志團が木更津で大暴れ!>

31:00〜SSTV「応援ソング特集」乃木坂46

32:00〜エムオン「2016 年間 M-ON! Countdown 100 【歌詞入り】」AKB48

32:00〜エムオン「2016 年間 M-ON! Countdown 100 【歌詞入り】」SKE48

32:00〜エムオン「2016 年間 M-ON! Countdown 100 【歌詞入り】」NMB48

32:00〜エムオン「2016 年間 M-ON! Countdown 100 【歌詞入り】」HKT48

32:00〜エムオン「2016 年間 M-ON! Countdown 100 【歌詞入り】」乃木坂46

32:00〜エムオン「2016 年間 M-ON! Countdown 100 【歌詞入り】」欅坂46

33:00〜アイドル専門チャンネルPigoo「SKE48学園 #88 (再放送)」<名古屋サンシャイン栄を拠点に活躍するSKE48。彼女たち個々の魅力にせまるバラエティー番組。2017年最初の放送ということで、今回はお正月にちなんだ企画に挑戦!お楽しみに!!>(内山命・青木詩織・野口由芽・井田玲音名・一色嶺奈)

33:30〜ファミリ−劇場「AKB48 ネ申テレビ シーズン20 #9 (再放送)」<夢の仕事アイドル 前編>(高橋朱里、岡田奈々、向井地美音、川本紗矢、後藤萌咲、谷口めぐ)

33:30〜kawaiianTV「NMB48 劇場公演 ♯247 (再放送)」<チームBII>(2015年6月22日(月))「逆上がり」公演

33:33〜amebaTV「指原莉乃のさしごはん #1」<卵焼き(だし巻き)>

33:39〜amebaTV「指原莉乃のさしごはん #2」<ポテトサラダ>

33:45〜amebaTV「指原莉乃のさしごはん #3」<パスタで冷やし中華>

34:00〜NHK Eテレ「将棋フォーカス」<「局面を把握する視点」>

34:00〜AKB48「ハイテンション」【大握手会&気まぐれオンステージ】/幕張メッセ

34:30〜ミュ−ジックジャパンTV「AKB48 スペシャル」

35:00〜「乃木坂46 スペシャル LIVE @ USJ」

36:00〜JKT48 チ−ムT 「恋愛禁止条例」公演

36:00〜「スター☆トゥインクル フェスティバル2016 in 名古屋@名古屋M.I.D」(太田里織菜振袖チェキ会(名古屋M.I.Dイベント内にて)<♡♡太田里織菜振袖チェキ会♡♡特典会時に太田里織菜の振袖チェキ会を開催します!(特典券1枚・・・個別チェキ撮影/特典券1枚・・・チェキサイン)※時間に限りがございますので全てご案内できない場合がございます。※予め整列してお待ち下さい。>)<愛乙女☆DOLL>太田里織菜

37:00〜アイドル専門チャンネルPigoo「GEM can do it? #24 (再放送)」<GEM>金澤有希

37:15〜YTV日本テレビ系列「プロ野球No.1決定戦!バトルスタジアム」<プロ野球12球団の人気選手たちが「投」「力」「守」「チームワーク」をテーマにした競技で真剣バトル!大波乱の結果に。さらにスペシャル企画として球界のスター大谷翔平選手の更なる活躍を祈念し、ブラックマヨネーズが占い師を派遣!ブラマヨと占い師による巧みな話術で、大谷の深層心理や恋愛観を大暴露します。さらに『話術』No.1決定戦では各球団の盛り上げ隊長が勢揃い!そんな中No.1を獲った意外な選手とは!?>(NMB48)

37:30〜アイドル専門チャンネルPigoo「GEM can do it? #25 (再放送)」<GEM>金澤有希

37:30〜TOYOTA presents AKB48チーム8 全国ツアー 〜47の素敵な街へ〜 (岩手県/盛岡市民文化ホール 大ホール)<坂口渚沙(北海道)/横山結衣(青森県)/谷川聖(秋田県)/佐藤七海(岩手県)/早坂つむぎ(山形県)/佐藤朱(宮城県)/舞木香純(福島県)/本田仁美(栃木県)/吉川七瀬(千葉県)/佐藤栞(新潟県)/左伴彩佳(山梨県)/歌田初夏(愛知県)/服部有菜(岐阜県)/橋本陽菜(富山県)/谷口もか(宮崎県)/宮里莉羅(沖縄県)>

38:00〜舞台版「ロードス島戦記」/紀伊国屋サザンシアター(多田愛佳)

38:15〜NHK BSプレミアム「連続テレビ小説「とと姉ちゃん」総集編(後編)」川栄李奈

40:00〜JKT48 チ−ムK3 「Team KIII B•E•L•I•E•V•E Show」公演

41:00〜kawaiianTV「お出かけKawaiian LIVE #6 (再放送)」高野祐衣

41:25〜THK東海テレビ「SKE48のあいちテル」(松本慈子)

42:00〜文化放送「乃木坂の「の」 #197」<そうです!3期生が早くも『乃木のの』に登場しちゃうんです!今回は特別企画として「乃木のの独占!3期生インタビュ〜!」をやります!そして以前告知していた3期生へのふつおたも沢山届きましたので読みます!ラジオは初めてという2人のフレッシュさ150%なトークをお楽しみください!今後も続々と3期生のメンバーが『乃木のの』に登場すると思うので引き続き『3期生へのふつおた』は募集してますよ!3期生全体への質問からメンバー個別の質問など何でもOKです!答えやすいけどベタ過ぎない質問などを送ってもらえると採用される可能性が高くなるかもしれません!今回もお聴き逃しなく!!>(大園桃子・堀未央奈・与田祐希)

42:00〜舞台版「ロードス島戦記」/紀伊国屋サザンシアター(多田愛佳)

42:00〜ファミリ−劇場「AKB48 ネ申テレビ シーズン20 #9 (再放送)」<夢の仕事アイドル 中編>(高橋朱里、岡田奈々、向井地美音、川本紗矢、後藤萌咲、谷口めぐ)

42:30〜ファミリ−劇場「AKB48グループ リクエストアワー セットリストベスト100 2016」<20位-1位>

42:30〜TOYOTA presents AKB48チーム8 全国ツアー 〜47の素敵な街へ〜 (岩手県/盛岡市民文化ホール 大ホール)<坂口渚沙(北海道)/横山結衣(青森県)/谷川聖(秋田県)/佐藤七海(岩手県)/早坂つむぎ(山形県)/佐藤朱(宮城県)/舞木香純(福島県)/本田仁美(栃木県)/吉川七瀬(千葉県)/佐藤栞(新潟県)/左伴彩佳(山梨県)/歌田初夏(愛知県)/服部有菜(岐阜県)/橋本陽菜(富山県)/谷口もか(宮崎県)/宮里莉羅(沖縄県)>

43:00〜ニコニコ生放送「月刊 宇野常寛のラジオ惑星開発委員会」

44:30〜kawaiianTV「NMB48 5期生密着 2016夏 〜ここから戦いは始まった〜 ♯4 (再放送)」

45:00〜NTV日本テレビ系列「行列のできる法律相談所」大島優子

45:00〜kawaiianTV「山田菜々「ナナとミドル」 #14 (新番組)」

45:15〜ファミリ−劇場「NGT48 劇場こけら落とし」<2016年1月10日(日)に新潟で行われた「NGT48劇場こけら落とし」生中継時には入りきらなかった「アンコール」まで収録した完全版を放送。一番新しい48グループの初公演の模様を是非!涙ながらの自己紹介は、初々しさ満点。>

45:30〜kawaiianTV「三秋里歩「おとな三秋」 #14 (新番組)」

45:30〜エムオン「AKB48 MV特集」

47:00〜TBSチャンネル1「有吉AKB共和国 #275」

47:00〜SSTV+「NMB48 PV特集」

47:30〜kawaiianTV「NMB48 5期生密着 2016夏 〜ここから戦いは始まった〜 ♯13 (新番組)」

47:30〜KBCラジオ「HKT48 ラジオ聴かナイト!」(松岡 菜摘)

47:30〜テレ朝チャンネル1「AKBホラーナイト アドレナリンの夜 #17」<ルームシェア>(初めてのルームシェア生活に心躍らせる彩織(兒玉遥)。年長の美由季をはじめとするルームメイトはみな優しかったが、ただ一人、茜だけは様子が変だった。その日の夜、彩織は美由季から一冊のノートを渡される。そこには「携帯電話禁止」「外食禁止」など 、常軌を逸した異常なルールが書かれていた。ある日、彩織は茜の部屋が空いていることに気づき、美由季に尋ねると…)<兒玉遥>

47:45〜テレ朝チャンネル1「AKBホラーナイト アドレナリンの夜 #18」<高額当選>(地味なOLの貴子(柴田阿弥)は高額当選を夢見て、くじを買うことが唯一の楽しみ。そんな彼女の前にある日、一人の男が現れ、株式投資のパンフレットを渡してくる。身に覚えのない貴子は困惑するが、それからも寄付を求める女性や、会社の後輩、高校の同級生、そして母親までもが彼女に金の無心をしてくる。パニックに陥った貴子はたまらず家に逃げ込むが…)<柴田阿弥>

48:00〜kawaiianTV「小笠原茉由の、おかまーちゅんチャンネル ♯19 (再放送)」

48:00〜SSTV+「AKB48 PV特集」

48:00〜BS スカパ−「舞台『AZUMI』幕末編」川栄李奈

48:35〜TXテレビ東京「欅って、書けない?」<【欅坂46初ワンマンライブに密着!】>(【欅坂46初ワンマンライブに密着!】 12月24、25日に有明コロシアムで開催された欅坂46の初ワンマンライブ。スタジオでのレッスン風景や本番直前緊張の舞台裏など、番組カメラが徹底的に密着。メンバーたちが力を合わせ作り上げた、感動のライブの全てを余すところなくお届けします。)<12月24、25日に有明コロシアムで開催された欅坂46の初ワンマンライブ!レッスン風景や本番直前緊張の舞台裏など、番組カメラが徹底的に密着!>

49:00〜kawaiianTV「IDOL♡アカデミー(K・U・T )ノ爆 ♯18 (再放送)」高野祐衣

50:30〜BS スカパ−「NMB48のナイショで限界突破! 〜謎のうたワクワク発表会〜」

52:00〜TBSチャンネル1「欅坂46 デビューカウントダウンライブ拡大スペシャル」<乃木坂46に続く“坂道シリーズ”第2弾として結成された欅坂46。彼女たちが5000人の観客を前に魅せた初の東京国際フォーラムホールAでのライブ。生中継の本編ではお届けできなかった、感動的なアンコール曲を初公開!緊張感漂うバックステージの様子、プロモーションビデオの撮影風景、大舞台を踏むまでの道のり、等身大の少女達の素顔など、貴重映像をたっぷり含んだ拡大スペシャル!【収録:2016年3月17日】>乃木坂46

53:00〜アイドル専門チャンネルPigoo「SKE48学園 #68 (再放送)」<名古屋サンシャイン栄を拠点に活躍するSKE48。彼女たち個々の魅力にせまるバラエティー番組。今回は、GWにちなんだ企画でお送りします!まずは、S学オリジナルの鯉のぼり作りにチャレンジ!更にGWを楽しく過ごすプランをメンバーたちが提案!どんな連休を過ごすのかな!?お楽しみに!!>(柴田阿弥・古畑奈和・宮前杏実・井田玲音名・竹内彩姫)