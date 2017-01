２０１７年１月６日番組表3

(1/7 <土>)

4:00〜ミュ−ジックジャパンTV「アイドル!120%!vol.3〜Mコレ」AKB48

4:00〜ミュ−ジックジャパンTV「アイドル!120%!vol.3〜Mコレ」NMB48

4:00〜エムオン「朝イチ!最強エムオン! ヒッツ」乃木坂46

4:00〜「BOMB 発売」<GEM>金澤有希

4:00〜「BOMB 発売」(松岡 菜摘, 渕上 舞 <グラビア掲載>)

4:00〜「BOMB 発売」(渥美彩羽・石川咲姫・石黒友月・井上瑠夏・大芝りんか・岡田美紅・川合杏奈・北川愛乃・倉島杏実・小林佳乃・坂本真凛・佐藤佳穂・白雪希明・仲村和泉・野々垣美希・・野村実代・深井ねがい・森平莉子・矢作有紀奈)

4:00〜「BOMB 発売」(北野日奈子・齋藤ちはる・中元日芽香)

4:00〜「日刊 スポ−ツ <静岡版>」(若月佑美)

4:15〜TBSテレビ「開運音楽堂」<【となりの駅のみさ先輩&注目の音楽PV&アーティスト】>(となりの駅のみさ先輩▽GO!! 世侍塾 GO!!♪BOYS AND MEN▽urban kill♪SPARK!!SOUND!!SHOW!!▽永遠の月♪KANA▽KAIUNハイレゾ★I Can't Quit You Baby♪The Rolling Stones『Blue & Lonesome』▽1月13日(金)よる10時にスタートする金曜ドラマ「下剋上受験」から桜井佳織役の山田美紅羽コメント紹介!鯖街道♪岩佐美咲▽秋元康 作詞・プロデュースによる6thシングル!!AKB48を卒業後、演歌歌手1本にしぼり活動中で、1月29日(日)には、東京・台東区の浅草公会堂にてソロコンサートが予定されている。)<衛藤美彩>

6:00〜kawaiianTV「コロムビアアイドル育成バラエティ 14☆少女奮闘記! ♯16 〜第2章Flower Notes始動!〜 (再放送)」門脇佳奈子

6:00〜中部ケ−ブルネットワ−ク「ぶらり名所図会〜歴史絵解き旅〜 #7」佐藤実絵子

7:00〜TBSテレビ系列「カミワザ・ワンダ」<第36話「進め!ワンダ探ケン隊」>

7:30〜kawaiianTV「NMB48 5期生密着 2016夏 〜ここから戦いは始まった〜 ♯10 (再放送)」

8:00〜kawaiianTV「小笠原茉由の、おかまーちゅんチャンネル ♯19 (再放送)」

8:00〜エムオン「2016 年間 M-ON! カラオケカウントダウン 50」AKB48

9:00〜kawaiianTV「山田菜々「ナナとミドル」 #13 (再放送)」

9:30〜kawaiianTV「三秋里歩「おとな三秋」 #13 (再放送)」

9:45〜中部ケ−ブルネットワ−ク「ぶらり名所図会〜歴史絵解き旅〜 #7」佐藤実絵子

10:00〜AKB48「ハイテンション」【大握手会&気まぐれオンステージ】/幕張メッセ

10:00〜Birthday Photo: Aninditha Rahma Cahyadi

10:00〜Birthday Photo: Devi Kinal Putri

10:30〜TBSチャンネル1「乃木坂46えいご(のぎえいご)クリスマス直前60分SP!」<乃木坂46が楽しく英語を学ぶ『のぎえいご』クリスマス直前60分スペシャル!今回は、レギュラーメンバーの川後陽菜、北野日奈子、能條愛未と、ゲストの衛藤美彩、高山一実、星野みなみが、行く先々で遭遇する外国人の“お願いミッション”に応えていく。スーパーでは、買いたい商品をど忘れしてしまった外国人をお手伝い。激しくののしりあう外国人同士のケンカの仲裁にも奮闘する。北野が「乃木坂でもよくある問題!」と共感した食べ物に関する揉め事とは!?また、ボルダリングジムでは“英語×ボルダリング”の難ミッションにもチャレンジ。外国人に英語で質問し、何になりきっているかをメンバーが推理。正解が分かったら壁を登り、番号にタッチする。『のぎえいご』では初めてとなるジャージ姿で、英語にスポーツに奮闘する乃木坂46をお見逃しなく!>(川後陽菜、北野日奈子、能條愛未)・<ゲスト:衛藤美彩、高山一実、星野みなみ>

11:00〜kawaiianTV「夜方(You'll got)NMB48 #2 (再放送)」<三田麻央 / 古賀成美 / 東由樹 / 石塚朱莉 / 山尾梨奈 / 磯佳奈江>

11:30〜「太田里織菜バースデーライブ2016@東京キネマ倶楽部」<愛乙女☆DOLL>愛迫みゆ・佐野友里子

11:45〜CXフジテレビ「HKT48の離島へGO! #1 (新番組)」<HKT48の劇場支配人、指原莉乃からのミッション!離島の魅力を探るべし!メンバーが実際に島民と触れ合いながら送る、ドラマ仕立ての新しい旅番組。>

12:00〜kawaiianTV「えりぬきアイドルがその場で調べるニュースの結論(略して)バラ売り ♯24 (再放送)」<*古森結衣は、お休み>

13:00〜「GEM NEWシングル「Sugar Baby」 リリース記念予約イベント ミニライヴ&握手会」<http://girls-entertainment-mixture.jp/live/detail.php?id=1048958>(会場:【東京】ららぽーと豊洲 シーサイドデッキメインステージ(屋外))<GEM>金澤有希

13:30〜kawaiianTV「でかせぎ YNN NMB48 CHANNEL #36 (再放送)」

14:00〜東海ラジオ「SKE48♡ねねの!カウントダウン 3・2・1!!!」

14:00〜舞台版「ロードス島戦記」/紀伊国屋サザンシアター(多田愛佳)

14:00〜JKT48 チ−ムK3 「Team KIII B•E•L•I•E•V•E Show」公演

14:30〜衛星劇場 HD 628ch「こっくりさん 劇場版 新都市伝説」(鈴木まりや)

14:30〜kawaiianTV「NMB48 5期生密着 2016夏 〜ここから戦いは始まった〜 ♯11 (再放送)」

14:30〜中部ケ−ブルネットワ−ク「ぶらり名所図会〜歴史絵解き旅〜 #7」佐藤実絵子

14:30〜BSジャパン「ウイニング競馬」柴田阿弥

15:00〜TVHテレビ北海道「ウイニング競馬」柴田阿弥

15:00〜FTV福島テレビ「ウイニング競馬」柴田阿弥

15:00〜BSN新潟放送「ウイニング競馬」柴田阿弥

15:00〜TXテレビ東京「ウイニング競馬」柴田阿弥

15:00〜「タワレコ名古屋パルコ店 イベント」佐藤実絵子

15:00〜kawaiianTV「夕方 NMB48(You Gotta NMB48) ♯29 (再放送)」<石塚朱莉 / 井尻晏菜 / 上枝恵美加 / 日下このみ / 久代梨奈 / 黒川葉月>

15:30〜TBSテレビ「さんま・玉緒のお年玉 あんたの夢をかなえたろか直前SP」<1月9日(月)夜9時からは史上最大!日本全国1万人の夢を集め、過去最高の夢たちをかなえて来ました ゆずが夢SP初登場!今年のインタビューで逢いたい人No1菅田将暉が登場! (1)ゆずと一緒に演奏したい!(2)菅田将暉と同級生になりたい! (3)おじさんAKB48!(4)日本武道館1万2千人の前でコール&レスポンスがしたい! (5)10歳の少女が愛している具志堅用高さんに会いたい 他 が、その前に、直前インタビューSP>AKB48

15:45〜衛星劇場 HD 628ch「エクステ娘 劇場版」(中塚智実)

16:00〜kawaiianTV「お宝発掘!?キラキラダイヤ #2 (再放送)」(矢倉楓子)

16:00〜「アイドルドランカー in 名古屋〜新年 あ・け・お・め スペシャル!DAY1〜」<VERSUS東海ホール>(時間:<2部>15:30開場/16:00開演)<DREAMING MONSTER>加藤智子

16:00〜「GEM NEWシングル「Sugar Baby」 リリース記念予約イベント ミニライヴ&握手会」<http://girls-entertainment-mixture.jp/live/detail.php?id=1048958>(会場:【東京】ららぽーと豊洲 シーサイドデッキメインステージ(屋外))<GEM>金澤有希

16:30〜「Jewel Beat!!2017〜あけおめSP〜@東京キネマ倶楽部」<愛乙女☆DOLL>愛迫みゆ・佐野友里子

17:00〜kawaiianTV「NMB48 劇場公演 ♯299 (新番組)」<チームN>(2015年9月10日(木)) 『ここにだって天使はいる』公演

18:00〜舞台版「ロードス島戦記」/紀伊国屋サザンシアター(多田愛佳)

18:00〜「ヴィレッジバンガード名古屋中央店 イベント」佐藤実絵子

18:56〜EXテレビ朝日系列「世界が驚いたニッポン!スゴ〜イデスネ!!視察団 2時間スペシャル」<日本在住の外国人料理関係者が「なくさないで欲しい日本の食〜冬編〜」を選定! 1000を超える日本の「料理・食材・加工品」の中から選ばれたベスト20を、ランキング形式で発表! 寒い季節に食べたくなる鍋料理、新年を彩る豪華食材、有名ご当地料理など、冬の食卓を賑わす様々な料理や食材がランクイン! 日本人が選んだらこんな順位にはならない!! 我々の抱いていた“和食の概念"が大きく変わる2時間スペシャル!!外国人料理人が「なくさないで欲しい」と思うのには理由があった! 日本人でも知らなかった“職人技"や“工夫"に驚きの連続! ▽冬の野菜を使ったあの漬物をカットする芸術的な職人技 ▽冬になると売れ行きが急増!独特な形のお菓子とは? ▽冬の定番・鍋料理はいくつランクインしているのか!? ▽冬になるとおいしくなるあの魚は、職人の包丁捌きが味の決め手! 第1位に選ばれる「日本の食」は果たして…>前田敦子

19:00〜東海ラジオ「SKE48 1+1+1は3じゃないよ」(後藤理沙子・熊崎晴香・須田亜香里)

19:00〜JKT48 チ−ムJ 「Team J B•E•L•I•E•V•E Show」公演

20:00〜kawaiianTV「PASSPO☆ ジャンボじぇっTV25時間フライトSP!! 総集編 #10 (再放送)」<GALETTe>古森結衣

20:00〜ミュ−ジックジャパンTV「欅坂46 スペシャル」

20:30〜ミュ−ジックジャパンTV「乃木坂46 スペシャル <26分版>」

21:00〜ミュ−ジックジャパンTV「乃木坂46 スペシャル <56分版>」

21:00〜アイドル専門チャンネルPigoo「@JAM×ナタリー EXPO 2016〜ブルーベリーステージ (再放送)」<GEM>金澤有希

21:00〜アイドル専門チャンネルPigoo「@JAM×ナタリー EXPO 2016〜ブルーベリーステージ (再放送)」<愛乙女☆DOLL>愛迫みゆ・佐野友里子

21:00〜アイドル専門チャンネルPigoo「@JAM×ナタリー EXPO 2016〜ブルーベリーステージ (再放送)」<愛乙女☆DOLL>太田里織菜

21:00〜BS日テレ「歌え!昭和のベストテン」(多田 愛佳)

22:00〜kawaiianTV「小笠原茉由の、おかまーちゅんチャンネル ♯9 (再放送)」

23:00〜WOWOWライブ「それゆけ!ミュージカル応援し隊 井上芳雄の小部屋」(渡辺麻友)

23:00〜RKBラジオ「HKT48のももち浜女学院」(兒玉 遥, 渕上 舞)

23:00〜TBSチャンネル1「SKE48 ゼロ ポジション〜チ−ム スパルタ! 能力別アンダ−バトル〜 #49」<SKE48の真剣勝負バラエティ『ゼロポジ』!番組2周年を突破したお祝いに、みんなで慰安旅行にやってきた!浴衣に着替えたメンバーが、宴会場で豪華な食事を堪能&番組の思い出トーク!カラオケ大会では懐かしい曲で一同大盛り上がり。さらに、意外なメンバーが爆笑の宴会芸を披露!?SKEらしさ全開の宴の模様をお届け!>(浅井裕華、石田安奈、江籠裕奈、小畑優奈、鎌田菜月、北川綾巴、木本花音、熊崎晴香、後藤楽々、後藤理沙子、斉藤真木子、酒井萌衣、高柳明音、竹内舞、二村春香、古畑奈和、松村香織、矢方美紀)

23:00〜中部ケ−ブルネットワ−ク「ぶらり名所図会〜歴史絵解き旅〜 #7」佐藤実絵子

23:30〜ミュ−ジックジャパンTV「SKE48 スペシャル」