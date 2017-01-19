２０１７年１月１９日番組表6

（1/21 ＜土＞）

4：00〜ＣＸフジテレビ「次ナルTV-G <フジバラナイト FRI>」＜【東京アイドルフェスティバル 2016】＞チ−ム８

4：00〜ａｍｅｂａＴＶ「アイドル事変 ＃１ （再放送）」仲谷明香

4：15〜ＴＢＳテレビ「開運音楽堂」＜KAIUNハイレゾ★カラーFULLコンボ!♪トミタ栞『SPIN』。アルバムの仕上がりをみづきーが絶賛!!▽絶対的幸福論♪水樹奈々▽リトルクライベイビー♪ヒトリエ▽＜45周年記念シングル＞夕月おけさ♪天童よしみ▽つりビットは5人組なのに、今回もあのメンバーだけがいない!!「chanAYA・TV」▽いったい何が目的なのか…!?謎の黒仮面「バッドスターたけうち」が、オープニングから開運スタジオに出現!!鯖街道♪岩佐美咲▽秋元康 作詞・プロデュースによる6thシングル!!AKB48を卒業後、演歌歌手1本にしぼり活動中で、1月29日(日)には、東京・台東区の浅草公会堂にてソロコンサートが予定されている。＞岩佐美咲

4：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 ♯20 （再放送）」（Must be now ♪）NMB４８

4：40〜ＴＢＳチャンネル１「AKB48裏ストーリー 田野優花17歳、涙の理由 完全版」＜国民的アイドルAKB48の裏側に完全密着したドキュメンタリー番組。プライベート密着映像や未公開インタビューなど、地上波未放送分を含んだ完全版！！2014年9月、AKB48のイベントで号泣するメンバーが…。田野優花17歳。13歳の時にAKB48に加入。4年目にして訪れた大きな転機に彼女が流した涙には、壮絶な裏ストーリーがあった。普段は見ることのないAKB48の裏側に完全密着した、夢を追いかける10代の少女たちの涙の物語が今、始まる。田野優花についての同期メンバーや先輩メンバーへのインタビュー、宮本亜門が語る田野優花の魅力の本質。さらには、加入当時の秘蔵映像やオフに密着したプライベートショットなど、貴重な映像が盛りだくさん！最後には特典映像として、田野優花のパフォーマンス映像、横山由依が語る田野優花への想いなども収録されている。＞（田野優花、横山由依、岩田華怜、高橋朱里、武藤十夢）

5：00〜フジテレビＴＷＯ「感情8号線 ＳＰ３」＜ドラマ『感情8号線』メイキング＞川栄李奈

5：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 ♯28 （再放送）」（甘噛み姫 ♪）NMB４８

5：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 ♯28 （再放送）」（Sexy Beach Honeymoon ♪）＜恵比寿★マスカッツ＞三上悠亜

5：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 ♯37 （再放送）」＜甘噛み姫 Dance Ver. ♪／儚い物語 ♪［NMB48 Team N］／恋を急げ ♪［NMB48 Team M］／フェリー ♪［NMB48 Team BII］／虹の作り方 ♪［NMB48 太田夢莉 薮下柊 渋谷凪咲 須藤凜々花 内木志］／Must be now Dance ver. ♪［NMB48］／僕はいない ♪［NMB48］＞

6：00〜中部ケ−ブルネットワ−ク「ぶらり名所図会〜歴史絵解き旅〜 ＃8」佐藤実絵子

6：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「コロムビアアイドル育成バラエティ 14☆少女奮闘記！ ♯17 〜第2章Flower Notes始動！〜 （再放送）」門脇佳奈子

7：00〜ＴＢＳテレビ系列「カミワザ・ワンダ 第38話」＜「シェイカー強奪命令」＞

7：00〜ミュ−ジックジャパンＴＶ「アイドル！120％！vol.6〜Mコレ」（山本彩）

7：00〜ミュ−ジックジャパンＴＶ「アイドル！120％！vol.6〜Mコレ」乃木坂４６

6：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「NMB48 5期生密着 2016夏 〜ここから戦いは始まった〜 ♯11 （再放送）」

8：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「小笠原茉由の、おかまーちゅんチャンネル ♯19 （再放送）」

8：00〜エムオン「J-POP最強カウントダウン50【歌詞入り】」乃木坂４６

8：00〜フジテレビＯＮＥ「ラーメンWalkerTV2 ＃144」（衛藤美彩）

8：00〜アイドル専門チャンネルPigoo「ＳＫＥ４８ 学園 ＃６７ （再放送）」＜名古屋サンシャイン栄を拠点に活躍するSKE48。彼女たち個々の魅力にせまるバラエティー番組。今回はお花見パーティーを開催しちゃいます！寒さの残る中、メンバー達は桜を見つけお花見を楽しめるのか！？お楽しみに！！＞（石田安奈・高木由麻奈・福士奈央・青木詩織・鎌田菜月）

8：00〜ａｍｅｂａＴＶ「アイドル事変 ＃１ （再放送）」仲谷明香

9：00〜アイドル専門チャンネルPigoo「ＳＫＥ４８ 学園 ＃６８ （再放送）」＜名古屋サンシャイン栄を拠点に活躍するSKE48。彼女たち個々の魅力にせまるバラエティー番組。今回は、ＧＷにちなんだ企画でお送りします！まずは、Ｓ学オリジナルの鯉のぼり作りにチャレンジ！更にＧＷを楽しく過ごすプランをメンバーたちが提案！どんな連休を過ごすのかな！？お楽しみに！！＞（柴田阿弥・古畑奈和・宮前杏実・井田玲音名・竹内彩姫）

9：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「山田菜々「ナナとミドル」 #15 （再放送）」

9：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「三秋里歩「おとな三秋」 #15 （再放送）」

9：30〜「アイドル対抗フットサルリーグ バロンiドール杯 開幕戦（第1節）＠キャプテン翼スタジアム横浜元町」＜愛乙女☆ＤＯＬＬ＞愛迫みゆ

9：45〜中部ケ−ブルネットワ−ク「ぶらり名所図会〜歴史絵解き旅〜 ＃8」佐藤実絵子

10：00〜「AKBグループリクエストアワーセットリストベスト100 2017(仮) / TOKYO DOME CITY HALL」

10：00〜「AKBグループリクエストアワーセットリストベスト100 2017(仮) / TOKYO DOME CITY HALL」

10：00〜「AKBグループリクエストアワーセットリストベスト100 2017(仮) / TOKYO DOME CITY HALL」

10：00〜「AKBグループリクエストアワーセットリストベスト100 2017(仮) / TOKYO DOME CITY HALL」

10：00〜「AKBグループリクエストアワーセットリストベスト100 2017(仮) / TOKYO DOME CITY HAL L」

10：00〜「AKBグループリクエストアワーセットリストベスト100 2017(仮) / TOKYO DOME CITY HALL」

10：00〜フジテレビＮＥＸＴ「TOKYO IDOL FESTIVAL 2016 ＤＡＹ１ ＃１」ＳＫＥ４８

10：00〜フジテレビＮＥＸＴ「TOKYO IDOL FESTIVAL 2016 ＤＡＹ１ ＃１」チ−ム８

10：00〜フジテレビＮＥＸＴ「TOKYO IDOL FESTIVAL 2016 ＤＡＹ１ ＃１」＜ＧＥＭ＞

10：00〜フジテレビＮＥＸＴ「TOKYO IDOL FESTIVAL 2016 ＤＡＹ１ ＃１」＜愛乙女☆ＤＯＬＬ＞

10：00〜フジテレビＮＥＸＴ「TOKYO IDOL FESTIVAL 2016 ＤＡＹ１ ＃１」＜愛乙女☆ＤＯＬＬ＞

11：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「夜方(You'll got)NMB48 #2 （再放送）」＜三田麻央 / 古賀成美 / 東由樹 / 石塚朱莉 / 山尾梨奈 / 磯佳奈江＞

11：45〜ＣＸフジテレビ「HKT48の離島へGO！ ＃３」

12：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「えりぬきアイドルがその場で調べるニュースの結論（略して）バラ売り ♯25 （再放送）」＜古森結衣さんは、お休みです。＞

12：00〜フジテレビＮＥＸＴ「TOKYO IDOL FESTIVAL 2016 ＤＡＹ１ ＃２」チ−ム８

12：00〜フジテレビＮＥＸＴ「TOKYO IDOL FESTIVAL 2016 ＤＡＹ１ ＃２」（北野日奈子）

12：00〜フジテレビＮＥＸＴ「TOKYO IDOL FESTIVAL 2016 ＤＡＹ１ ＃２」＜ＧＡＬＥＴＴｅ＞

12：00〜フジテレビＮＥＸＴ「TOKYO IDOL FESTIVAL 2016 ＤＡＹ１ ＃２」＜ＣＡＭＯＵＦＬＡＧＥ＞

12：00〜ＳＳＴＶ+「真冬に常夏アイドルソング特集(1)」ＨＫＴ４８

12：00〜アイドル専門チャンネルPigoo「生のアイドルが好き ＃４５ （再放送）」＜乃木坂46の中田花奈と松村沙友理によるニコ生連動番組！毎回注目のアイドルをゲストにお招きしてお届け中！今回はゲストに「マジカルパンチライン」と「ゆるっと革命団」を迎えて盛り上がる！ニコ生では放送出来なかった、アイドル専門チャンネルPigooだけのオリジナル映像も！＞（中田花奈・松村沙友理）

12：30〜舞台「ロミオとジュリエット」＜TBS赤坂ACTシアター＞（生田絵梨花）

12：30〜エムオン「カラオケ人気ソングランキングTOP50」欅坂４６

13：00〜ａｍｅｂａＴＶ「アイドル事変 ＃１ （再放送）」仲谷明香

13：00〜舞台 『TERMINAL』（新宿村LIVE）仁藤萌乃

13：00〜「GEM NEWシングル「Sugar Baby」 リリース記念予約イベント ミニライヴ＆握手会」（会場：【東京】ららぽーと豊洲 シーサイドデッキメインステージ（屋外））＜http://girls-entertainment-mixture.jp/live/detail.php?id=1049806＞＜ＧＥＭ＞金澤有希

13：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「でかせぎ YNN NMB48 CHANNEL #37 （再放送）」

14：00〜ＪＫＴ４８ チ−ムＴ 「恋愛禁止条例」公演

14：00〜ＳＳＴＶ+「真冬に常夏アイドルソング特集(3)」ＮＭＢ４８

14：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「NMB48 5期生密着 2016夏 〜ここから戦いは始まった〜 ♯ 12 （再放送）」

14：30〜中部ケ−ブルネットワ−ク「ぶらり名所図会〜歴史絵解き旅〜 ＃8」佐藤実絵子

15：00〜「新作ブロマイド公演＠アキバソフマップ１号店」＜愛乙女☆ＤＯＬＬ＞愛迫みゆ ・佐野友里子

15：00〜「新作ブロマイド公演＠アキバソフマップ１号店」＜愛乙女☆ＤＯＬＬ＞太田里織菜

15：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「夕方 NMB48（You Gotta NMB48） ♯30 （再放送）」＜石田優美 / 武井紗良 / 城恵理子 / 本郷柚巴 / 堀詩音 / 磯佳奈江＞

15：00〜ＳＳＴＶ+「真冬に常夏アイドルソング特集(4)」乃木坂４６

15：30〜ＮＴＶ日本テレビ「超問!×日テレ系新ドラマ 豪華俳優&女優14人が○×クイズで競演SP」大島優子