２０１７年２月８日番組表4

19:00〜衛星劇場 HD 628Ch「デスブログ 劇場版」(中田花奈)

19:00〜JKT48 チ−ムK3 「Team KIII B•E•L•I•E•V•E Show」公演

19:00〜「東京☆GOROちゅりLIVE」(渋谷 duo MUSIC EXCHANGE)<https://freshlive.tv/amesta-gorotyuri/79503>(高柳明音、江籠裕奈、日高優月、谷真理佳)

19:00〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「まーちゅんチャンネル 小笠原茉由が結婚します! #1 (再放送)」<AKB48を卒業した小笠原の次なる目標は、ずばり 「結婚!」を勉強しながら、様々な結婚情報を仕入れつつ、「結婚」を目標にした小笠原茉由は果たして結婚できるのか!?>

20:00〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「まーちゅんチャンネル 小笠原茉由が結婚します! #2 (新番組)」<AKB48を卒業した小笠原の次なる目標は、ずばり 「結婚!」を勉強しながら、様々な結婚情報を仕入れつつ、「結婚」を目標にした小笠原茉由は果たして結婚できるのか!?>

20:30〜kawaiianTV「KawaiianTV パワ-PUSH!「オシオシグルグル」 ♯46 (再放送)」<途中下車 ♪[NMB48(上西恵、上西怜、須藤凜々花、吉田朱里、川上礼奈、林萌々香、梅山恋和)]/僕以外の誰か ♪[NMB48]/僕はいない ♪[NMB48]/甘噛み姫 ♪[NMB48]/Must be now ♪[NMB48]/ドリアン少年 ♪[NMB48]>

21:00〜FM福岡「HKT48 渡辺通一丁目FMまどか まどかのまどから」(森保 まどか)

21:00〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「kawa10カワモク #19」<GEM>金澤有希

21:26〜amebaTV「あいまいみー 〜Surgical Friends〜 #5 (再放送)」仲谷明香

21:30〜東海ラジオ「SKE48 1+1は2じゃないよ!」

22:00〜アイドル専門チャンネルPigoo「GEM can do it? #26 (再放送)」<GEM>金澤有希

22:26〜amebaTV「あいまいみー 〜Surgical Friends〜 #5 (再放送)」仲谷明香

22:30〜アイドル専門チャンネルPigoo「GEM can do it? #27 (再放送)」<GEM>金澤有希

22:30〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「kawa10カワモク PLUS #19」(ひかりTV特別編集版)<GEM>金澤有希

22:30〜kawaiianTV「NMB48 5期生密着 2016夏 〜ここから戦いは始まった〜 ♯12 (再放送)」

22:45〜RKBラジオ「GIRLS☆PUNCH THURSDAY HKT48のト・リ・コ!」(山下 エミリー, 山本 茉央)

23:00〜中部ケ−ブルネットワ−ク「ぶらり名所図会〜歴史絵解き旅〜 #9」佐藤実絵子

23:00〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「NMB48 劇場公演 ♯224 (再放送)」<チ−ムB2>(2015年5月14日(木))「逆上がり」公演

23:00〜kawaiianTV「まーちゅんチャンネル 小笠原茉由が結婚します! #1 (再放送)」<AKB48を卒業した小笠原の次なる目標は、ずばり 「結婚!」を勉強しながら、様々な結婚情報を仕入れつつ、「結婚」を目標にした小笠原茉由は果たして結婚できるのか!?>

23:00〜エムオン「あなたに逢いたくなる 愛の名曲選 #4」乃木坂46

24:00〜kawaiianTV「夜方(You'll got)NMB48 #3 (再放送)」<矢倉楓子 / 谷川愛梨 / 植村梓 / 内木志 / 山口夕輝 / 東由樹>

24:20〜KHB 東日本放送「三又ノ番組」(江籠裕奈・水野愛理・菅原茉椰)

25:56〜amebaTV「あいまいみー 〜Surgical Friends〜 #5 (再放送)」仲谷明香

25:59〜YTV読売テレビ「浜ちゃんが!」<サンド伊達&アンタ柴田&小峠らの生きざまSP>松井玲奈

27:00〜kawaiianTV「夕方 NMB48(You Gotta NMB48) ♯30 (再放送)」<石田優美 / 武井紗良 / 城恵理子 / 本郷柚巴 / 堀詩音 / 磯佳奈江>

27:30〜amebaTV「アイドル事変 #4 (再放送)」仲谷明香

27:30〜ファミリ−劇場「AKB48 ネ申テレビ シーズン24 #1 (再放送)」<10年目に突入したネ申テレビの1発目の企画は、負け即クリーム砲でお馴染みのAKB48下剋上対決!ガチンコ暗記力バトル、「暗記道」をお送りするぜ!エース福岡聖菜を擁し、2連勝で臨んだ今回の対戦相手はチーム内でも中堅所として安定感の出てきた13期生!果たして勝つのは、どっちだ!?>・(岩立沙穂,大島涼花,村山彩希,茂木忍)・(市川愛美,達家真姫宝,谷口めぐ,福岡聖菜)

27:50〜amebaTV「ミエリ−ノ柏木 #3」(柏木由紀)

27:50〜amebaTV「ミエリ−ノ柏木 #3」秋元康