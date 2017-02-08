２０１７年２月８日番組表4

19：00〜衛星劇場 ＨＤ 628Ｃｈ「デスブログ 劇場版」（中田花奈）

19：00〜ＪＫＴ４８ チ−ムＫ３ 「Team KIII B•E•L•I•E•V•E Show」公演

19：00〜「東京☆GOROちゅりLIVE」（渋谷 duo MUSIC EXCHANGE）＜https://freshlive.tv/amesta-gorotyuri/79503＞（高柳明音、江籠裕奈、日高優月、谷真理佳）

19：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ 4Ｋチャンネル ひかりＴＶ「まーちゅんチャンネル 小笠原茉由が結婚します！ #1 （再放送）」＜AKB48を卒業した小笠原の次なる目標は、ずばり 「結婚！」を勉強しながら、様々な結婚情報を仕入れつつ、「結婚」を目標にした小笠原茉由は果たして結婚できるのか！？＞

19：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ ひかりＴＶ「まーちゅんチャンネル 小笠原茉由が結婚します！ #1 （再放送）」＜AKB48を卒業した小笠原の次なる目標は、ずばり 「結婚！」を勉強しながら、様々な結婚情報を仕入れつつ、「結婚」を目標にした小笠原茉由は果たして結婚できるのか！？＞

20：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ 4Ｋチャンネル ひかりＴＶ「まーちゅんチャンネル 小笠原茉由が結婚します！ #2 （新番組）」＜AKB48を卒業した小笠原の次なる目標は、ずばり 「結婚！」を勉強しながら、様々な結婚情報を仕入れつつ、「結婚」を目標にした小笠原茉由は果たして結婚できるのか！？＞

20：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ ひかりＴＶ「まーちゅんチャンネル 小笠原茉由が結婚します！ #2 （新番組）」＜AKB48を卒業した小笠原の次なる目標は、ずばり 「結婚！」を勉強しながら、様々な結婚情報を仕入れつつ、「結婚」を目標にした小笠原茉由は果たして結婚できるのか！？＞

20：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 ♯46 （再放送）」＜途中下車 ♪［NMB48(上西恵、上西怜、須藤凜々花、吉田朱里、川上礼奈、林萌々香、梅山恋和)］／僕以外の誰か ♪［NMB48］／僕はいない ♪［NMB48］／甘噛み姫 ♪［NMB48］／Must be now ♪［NMB48］／ドリアン少年 ♪［NMB48］＞

21：00〜FM福岡「HKT48 渡辺通一丁目FMまどか まどかのまどから」（森保 まどか）

21：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ 4Ｋチャンネル ひかりＴＶ「ｋａｗａ１０カワモク ＃１９」＜ＧＥＭ＞金澤有希

21：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ ひかりＴＶ「ｋａｗａ１０カワモク ＃１９」＜ＧＥＭ＞金澤有希

21：26〜ａｍｅｂａＴＶ「あいまいみー 〜Surgical Friends〜 ＃5 （再放送）」仲谷明香

21：30〜東海ラジオ「SKE48 1＋1は2じゃないよ!」

22：00〜アイドル専門チャンネルPigoo「GEM can do it? #26 （再放送）」＜ＧＥＭ＞金澤有希

22：26〜ａｍｅｂａＴＶ「あいまいみー 〜Surgical Friends〜 ＃5 （再放送）」仲谷明香

22：30〜アイドル専門チャンネルPigoo「GEM can do it? #27 （再放送）」＜ＧＥＭ＞金澤有希

22：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ 4Ｋチャンネル ひかりＴＶ「ｋａｗａ１０カワモク ＰＬＵＳ ＃１９」（ひかりＴＶ特別編集版）＜ＧＥＭ＞金澤有希

22：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ ひかりＴＶ「ｋａｗａ１０カワモク ＰＬＵＳ ＃１９」（ひかりＴＶ特別編集版）＜ＧＥＭ＞金澤有希

22：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「NMB48 5期生密着 2016夏 〜ここから戦いは始まった〜 ♯12 （再放送）」

22：45〜RKBラジオ「GIRLS☆PUNCH THURSDAY HKT48のト・リ・コ！」（山下 エミリー, 山本 茉央）

23：00〜中部ケ−ブルネットワ−ク「ぶらり名所図会〜歴史絵解き旅〜 ＃9」佐藤実絵子

23：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ 4Kチャンネル ひかりTV「NMB48 劇場公演 ♯224 （再放送）」＜チ−ムＢ２＞（2015年5月14日(木)）「逆上がり」公演

23：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ ひかりTV「NMB48 劇場公演 ♯224 （再放送）」＜チ−ムＢ２＞（2015年5月14日(木)）「逆上がり」公演

23：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「まーちゅんチャンネル 小笠原茉由が結婚します！ #1 （再放送）」＜AKB48を卒業した小笠原の次なる目標は、ずばり 「結婚！」を勉強しながら、様々な結婚情報を仕入れつつ、「結婚」を目標にした小笠原茉由は果たして結婚できるのか！？＞

23：00〜エムオン「あなたに逢いたくなる 愛の名曲選 #4」乃木坂４６

24：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「夜方(You'll got)NMB48 #3 （再放送）」＜矢倉楓子 / 谷川愛梨 / 植村梓 / 内木志 / 山口夕輝 / 東由樹＞

24：20〜ＫＨＢ 東日本放送「三又ノ番組」（江籠裕奈・水野愛理・菅原茉椰）

25：56〜ａｍｅｂａＴＶ「あいまいみー 〜Surgical Friends〜 ＃5 （再放送）」仲谷明香

25：59〜ＹＴＶ読売テレビ「浜ちゃんが！」＜サンド伊達&アンタ柴田&小峠らの生きざまSP＞松井玲奈

27：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「夕方 NMB48（You Gotta NMB48） ♯30 （再放送）」＜石田優美 / 武井紗良 / 城恵理子 / 本郷柚巴 / 堀詩音 / 磯佳奈江＞

27：30〜ａｍｅｂａＴＶ「アイドル事変 ＃4 （再放送）」仲谷明香

27：30〜ファミリ−劇場「ＡＫＢ４８ ネ申テレビ シーズン２４ ＃１ （再放送）」＜10年目に突入したネ申テレビの1発目の企画は、負け即クリーム砲でお馴染みのＡＫＢ４８下剋上対決！ガチンコ暗記力バトル、「暗記道」をお送りするぜ！エース福岡聖菜を擁し、2連勝で臨んだ今回の対戦相手はチーム内でも中堅所として安定感の出てきた13期生！果たして勝つのは、どっちだ！？＞・（岩立沙穂,大島涼花,村山彩希,茂木忍）・（市川愛美,達家真姫宝,谷口めぐ,福岡聖菜）

27：50〜ａｍｅｂａＴＶ「ミエリ−ノ柏木 ＃３」（柏木由紀）

27：50〜ａｍｅｂａＴＶ「ミエリ−ノ柏木 ＃３」秋元康