£²£°£±£·Ç¯£²·î£±£±ÆüÈÖÁÈÉ½9

(2/13 <月>)

4:00〜amebaTV「アイドル事変 #5 (再放送)」仲谷明香

4:00〜amebaTV「ミエリ−ノ柏木 #5」(柏木由紀)

4:00〜「週刊プレイボーイ 発売」

4:30〜TBSチャンネル1「AKB48裏ストーリー 北原里英24歳、アイドルの生き方 90分超完全版」<国民的アイドルグループ・AKB48のメンバーに独占密着し、その“涙”の物語を伝える「AKB48裏ストーリー」シリーズ。今回は、NGT48のキャプテン、北原里英に再びスポットを当てる。2015年7月に放送した『AKB48裏ストーリー 北原里英24歳、アイドルの生き方 完全版』に、新撮映像をたっぷりと加えた“超”完全版をお届け。2016年1月に新潟で開催された「NGT48劇場」のこけら落とし公演やその舞台裏にもカメラが入り、新天地で奮闘する彼女の姿を捉える。最新インタビューでは、NGT48やAKB48選抜総選挙への思いも明らかに。NGTメンバーが北原について語った独占インタビューも放送。さらに、「完全版」では伝えることができなかった、同期・指原莉乃との感動エピソードも。AKB48時代の密着映像も大公開。移籍という大きな決断の裏側にあった想いや葛藤に迫る。アイドル・北原里英の過去、現在、そして未来を映し出す至極のドキュメンタリー。どうぞお見逃しなく。>(高橋みなみ、柏木由紀、高城亜樹、大家志津香、内田眞由美、田野優花、阿部マリア)

5:00〜kawaii anTV「KawaiianTV パワ-PUSH!「オシオシグルグル」 ♯32 (再放送)」(ドリアン少年 ♪[NMB48]/イビサガール ♪[NMB48]/ナギイチ ♪[NMB48]/僕らのユリイカ ♪[NMB48])NMB48

5:30〜kawaiianTV「KawaiianTV パワ-PUSH!「オシオシグルグル」 ♯41 (再放送)」(僕はいない Dance Ver. ♪[NMB48]/空から愛が降って来る ♪[NMB48 Team N]/最後の五尺玉 ♪[NMB48 Team M]/妄想マシーン3号機 ♪[NMB48 Team BII]/今ならば ♪[さやみるきー]/夢に色がない理由 ♪[NMB48 Team N]/片思いよりも思い出 ♪[NMB48])NMB48

6:00〜SSTV「アイドル応援ソング(1)」乃木坂46

6:00〜ミュ−ジックジャパンTV「Let's ダンス!〜Mコレ」AKB48

7:00〜エムオン「カラオケ人気ソングランキングTOP20」AKB48

7:00〜ミュ−ジックジャパンTV「アイドル!120%!vol.6〜Mコレ」乃木坂46

7:00〜ミュ−ジックジャパンTV「アイドル!120%!vol.6〜Mコレ」(山本彩)

7:00〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「夕方 NMB48(You Gotta NMB48) ♯33 (再放送)」

7:00〜kawaiianTV ひかりTV「夕方 NMB48(You Gotta NMB48) ♯33 (再放送)」

7:30〜kawaiianTV「NMB48 5期生密着 2016夏 〜ここから戦いは始まった〜 ♯15 (再放送)」

8:00〜ミュ−ジックジャパンTV「アイドル!120%!vol.7〜Mコレ」AKB48

8:00〜ミュ−ジックジャパンTV「アイドル!120%!vol.7〜Mコ レ」SKE48

8:00〜ミュ−ジックジャパンTV「アイドル!120%!vol.7〜Mコレ」NMB48

8:00〜ミュ−ジックジャパンTV「アイドル!120%!vol.7〜Mコレ」HKT48

8:00〜ミュ−ジックジャパンTV「アイドル!120%!vol.7〜Mコレ」乃木坂46

8:00〜ミュ−ジックジャパンTV「アイドル!120%!vol.7〜Mコレ」欅坂46

8:00〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「まーちゅんチャンネル 小笠原茉由が結婚します! #2 (再放送)」<AKB48を卒業した小笠原の次なる目標は、ずばり 「結婚!」を勉強しながら、様々な結婚情報を仕入れつつ、「結婚」を目標にした小笠原茉由は果たして結婚できるのか!?>

9:00〜ミュ−ジックジャパンTV「おでかけソング おさんぽVer〜Mコレ」乃木坂46

9:00〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「NMB48のやったんでぃ チューズディ ♯36 (再放送)」

9:00〜kawaiianTV ひかりTV「NMB48のやったんでぃ チューズディ ♯36 (再放送)」

9:30〜kawaiianTV「Music Video Clip ♯6 (再放送)」<砂浜でピストル ♪ [難波鉄砲隊其之壱]/妄想ガールフレンド ♪/僕らのレガッタ ♪[白組]/ヴァージニティー ♪/僕がもう少し大胆なら ♪ [紅組]>

9:45〜中部ケ−ブルネットワ−ク「ぶらり名所図会〜歴史絵解き旅〜 #9」佐藤実絵子

10:00〜K’z station「おしゃべりやってま〜す第48放送 5th」<MC:大矢真那・斉藤真木子>・<ゲスト:井田玲音名・福士奈央>

10:30〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「NMB48のやったんでぃ チューズディ PLUS ♯36 (再放送)」<ひかりTV編集版>

11:00〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「NMB48 劇場公演 ♯225 (再放送)」<チ−ムN>(2015年5月15日(金))「ここにだって天使はいる」公演

12:00〜AT-X 333ch「<アニメ女子部> 西洋骨董洋菓子店〜アンティーク〜 #6」(河西智美 <2008年に放送されたアニメです。>)

12:15〜衛星劇場 HD 628ch「杉沢村都市伝説 劇場版」(伊藤寧々)

12:30〜amebaTV「アイドル事変 #5 (再放送)」仲谷明香

13:00〜kawaiianTV「KawaiianTV パワ-PUSH!「オシオシグルグル」 ♯41 (再放送)」<僕はいない Dance Ver. ♪[NMB48]/空から愛が降って来る ♪[NMB48 Team N]/最後の五尺玉 ♪[NMB48 Team M]/妄想マシーン3号機 ♪[NMB48 Team BII]/今ならば ♪[さやみるきー]/夢に色がない理由 ♪[NMB48 Team N]/片思いよりも思い出を ♪ [NMB48]>

13:30〜kawaiianTV「KawaiianTV パワ-PUSH!「オシオシグルグル」 ♯46 (再放送)」<途中下車 ♪[NMB48(上西恵、上西怜、須藤凜々花、吉田朱里、川上礼奈、林萌々香、梅山恋和)]/僕以外の誰か ♪[NMB48]/僕はいない ♪[NMB48]/甘噛み姫 ♪[NMB48]/Must be now ♪[NMB48]/ドリアン少年 ♪[NMB48]>

13:30〜舞台「ロミオとジュリエット」<TBS赤坂ACTシアター>(生田絵梨花)

14:00〜kawaiianTV「KawaiianTV パワ-PUSH!「オシオシグルグル」 ♯44 (再放送)」(僕以外の誰か ♪/ナギイチ ♪)NMB48

14:00〜kawaiianTV「KawaiianTV パワ-PUSH!「オシオシグルグル」 ♯44 (再放送)」(雪恋 ♪)<山本彩>

14:00〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「KawaiianTV パワ-PUSH!「オシオシグルグル」 ♯37 (再放送)」<甘噛み姫 Dance Ver. ♪/儚い物語 ♪[NMB48 Team N] /恋を急げ ♪[NMB48 Team M]/フェリー ♪[NMB48 Team BII]/虹の作り方 ♪[NMB48 太田夢莉 薮下柊 渋谷凪咲 須藤凜々花 内木志]/Must be now Dance ver. ♪[NMB48]/僕はいない ♪[NMB48]>

14:30〜kawaiianTV「NMB48 5期生密着 2016夏 〜ここから戦いは始まった〜 ♯12 (再放送)」

14:30〜amebaTV「玉川区役所 OF THE DEAD #8」芹那

15:00〜中部ケ−ブルネットワ−ク「ぶらり名所図会〜歴史絵解き旅〜 #9」佐藤実絵子

15:00〜エムオン「歴代カラオケスーパーヒッツ」AKB48

15:00〜エムオン「歴代カラオケスーパーヒッツ」HKT48

15:00〜エムオン「歴代カラオケスーパーヒッツ」乃木坂46

15:00〜アイドル専門チャンネルPigoo「生のアイドルが好き #45 (再放送)」<乃木坂46の中田花奈と松村沙友理によるニコ生連動番組!毎回注目のアイドルをゲストにお招きしてお届け中!今回はゲストに「マジカルパンチライン」と「ゆるっと革命団」を迎えて盛り上がる!ニコ生では放送出来なかった、アイドル専門チャンネルPigooだけのオリジナル映像も!>(中田花奈・松村沙友理)

15:00〜フジテレビNEXT「TOKYO IDOL FESTIVAL 2016 <DAY3> 第1部」SKE48

15:00〜フジテレビNEXT「TOKYO IDOL FESTIVAL 2016 <DAY3> 第1部」NGT48

15:00〜フジテレビNEXT「TOKYO IDOL FESTIVAL 2016 <DAY3> 第1部」欅坂46

15:00〜フジテレビNEXT「TOKYO IDOL FESTIVAL 2016 <DAY3> 第1部」<愛乙女☆DOLL>

15:00〜NET "The Comment" - Kinal

17:00〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「ぽくぽく百景もぐもぐ旅 #9」

17:00〜SSTV「ビデオ DE ダンス」SKE48

17:00〜「コーチャンフォー美しが丘店 握手会」<場所/コーチャンフォー美しが丘店(札幌市清田区美しが丘1条5丁目)>(東李苑・古畑奈和)

17:00〜kawaiianTV「山田菜々「ナナとミドル」 #14 (再放送)」

17:30〜kawaiianTV「三秋里歩「おとな三秋」 #14 (再放送)」

17:30〜舞台「ロミオとジュリエット」<TBS赤坂ACTシアター>(生田絵梨花)

18:00〜エムオン「iTunesランキングTOP20」欅坂46

18:00〜kawaiianTV「でかせぎ YNN NMB48 CHANNEL #17 (再放送)」<山田菜々卒業記念【チームMメンバーと慰安旅行 in 白浜】>( 川上礼奈 / 沖田彩華 / 三田麻央 / 山田菜々)

18:15〜SKE48 研究生 「PARTYが始まるよ」公演(再集合17:45/開始18:15)<メンバ−調整中>

18:30〜AKB48 小嶋陽菜 「好感度爆上げ」公演(再集合18:00/開始18:30)<メンバ−調整中>

18:30〜kawaiianTV「KawaiianTV パワ-PUSH!「オシオシグルグル」 ♯45 (再放送)」(僕以外の誰か ♪/ドリアン少年 ♪)NMB48

20:00〜アイドル専門チャンネルPigoo「@JAM the Field Vol.10 (再放送)」<GEM>金澤有希

20:30〜kawaiianTV「KawaiianTV パワ-PUSH!「オシオシグルグル」 ♯44 (再放送)」(僕以外の誰か ♪/ナギイチ ♪)NMB48

20:30〜kawaiianTV「KawaiianTV パワ-PUSH!「オシオシグルグル」 ♯44 (再放送)」(雪恋 ♪)<山本彩>

20:30〜CBCラジオ「SKE48観覧車へようこそ!!」(浅井裕華・熊崎晴香・末永桜花)

21:26〜amebaTV「あいまいみー 〜Surgical Friends〜 #5 (再放送)」仲谷明香

21:30〜東海ラジオ「SKE48 1+1は2じゃないよ!」(山田樹奈・眸結希)

22:30〜kawaiianTV「NMB48 劇場公演 ♯258 (再放送)」<チームN>(2015年7月2日(木))『ここにだって天使はいる』公演

23:00〜中部ケ−ブルネットワ−ク「ぶらり名所図会〜歴史絵解き旅〜 #9」佐藤実絵子

23:00〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「NMB48 劇場公演 ♯287 (再放送)」<チ−ムM>(2015年8月19日(水))「RESET」公演

23:00〜エムオン「Happy Valentine! ビター&スウィートソング特集 #1」乃木坂46

23:00〜SSTV+「【アイドルヒッツ】」欅坂46

25:00〜TXテレビ東京「コジハルタビ」(小嶋陽菜・峰岸みなみ)

25:00〜フジテレビONE「THEわれめDEポン プレイバック #10」秋元康

25:30〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「ぽくぽく百景もぐもぐ旅 #9」

26:30〜アイドル専門チャンネルPigoo「AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #558 (再放送)」<愛乙女☆DOLL>愛迫みゆ・佐野友里子

26:30〜アイドル専門チャンネルPigoo「AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #558 (再放送)」<愛乙女☆DOLL>太田里織菜