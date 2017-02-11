２０１７年２月１１日番組表10

（2/14 ＜火＞）

4：00〜ａｍｅｂａＴＶ「アイドル事変 ＃5 （再放送）」仲谷明香

4：00〜ａｍｅｂａＴＶ「ミエリ−ノ柏木 ＃６」（柏木由紀）

4：00〜 「朝日新聞」（犬塚あさな）

5：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 ♯32 （再放送）」（ドリアン少年 ♪[NMB48]／イビサガール ♪[NMB48]／ナギイチ ♪[NMB48]／僕らのユリイカ ♪[NMB48]）NMB４８

5：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 ♯41 （再放送）」（僕はいない Dance Ver. ♪［NMB48］／空から愛が降って来る ♪［NMB48 Team N］／最後の五尺玉 ♪［NMB48 Team M］／妄想マシーン3号機 ♪［NMB48 Team BII］／今ならば ♪［さやみるきー］／夢に色がない理由 ♪［NMB48 Team N］／片思いよりも思い出 ♪［NMB48］）NMB４８

5：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ 4Kチャンネル ひかりTV「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 ♯39 （再放送）」（虹の作り方 ♪［NMB48 太田夢莉 薮下柊 渋谷凪咲 須藤凜々花 内木志］／フェリー ♪［NMB48 Team BII］）ＮＭＢ４８

5：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ ひかりTV「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 ♯39 （再放送）」（虹の作り方 ♪［NMB48 太田夢莉 薮下柊 渋谷凪咲 須藤凜々花 内木志］／フェリー ♪［NMB48 Team BII］）ＮＭＢ４８

5：40〜フジテレビＴＷＯ「ラーメンWalkerTV2 ＃148」（鈴木絢音）

6：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「NMB48のやったんでぃ チューズディ ♯35 （再放送）」＜山尾梨奈 / 大段舞依 / 川上千尋＞

6：00〜ミュ−ジックジャパンＴＶ「Let's ダンス！〜Mコレ」ＡＫＢ48

7：00〜エムオン「カラオケ人気ソングランキングTOP20」ＡＫＢ48

7：00〜アイドル専門チャンネルPigoo「GEM can do it? #26 （再放送）」＜ＧＥＭ＞金澤有希

7：30〜アイドル専門チャンネルPigoo「GEM can do it? #27 （再放送）」＜ＧＥＭ＞金澤有希

7：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ 4Kチャンネル ひかりTV「山田菜々「ナナとミドル」 #11 （再放送）」

7：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ ひかりTV「山田菜々「ナナとミドル」 #11 （再放送）」

8：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ ひかりTV「三秋里歩「おとな三秋」 #11 （再放送）」

8：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ 4Kチャンネル ひかりTV「三秋里歩「おとな三秋」 ＃11 （再放送）」

8：00〜ＳＳＴＶ+「【アイドルヒッツ】」欅坂４６

8：00〜ａｍｅｂａＴＶ「アイドル事変 ＃5 （再放送）」仲谷明香

8：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「IDOL♡アカデミー(K・U・T )ノ爆 ♯20 「9nine」SP！ （再放送）」高野祐衣

8：00〜ニコニコ生放送「IDOL♡アカデミー(K・U・T )ノ爆 ♯20 「9nine」SP！ （再放送）」＜http://live.nicovideo.jp/watch/lv285909450＞高野祐衣

8：15〜ＷＯＷＯＷプライム「共同製作ドラマ「銭形警部」の全貌 完全ガイド」前田敦子

9：00〜エムオン「恋人にしたい人気アーティスト特集 #2」乃木坂４６

9：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「Music Video Clip ♯7 （再放送）」＜僕がもう少し大胆なら ♪ [紅組]／最後のカタルシス ♪ [白組]／ナギイチ ♪／右へ曲がれ！ ♪ [紅組]／努力の雫 ♪ [白組]／捕食者たちよ ♪ [紅組]＞

9：42〜ａｍｅｂａＴＶ「指原莉乃のさしごはん #1」

9：45〜中部ケ−ブルネットワ−ク「ぶらり名所図会〜歴史絵解き旅〜 ＃9」佐藤実絵子

9：48〜ａｍｅｂａＴＶ「指原莉乃のさしごはん #2」

9：54〜ａｍｅｂａＴＶ「指原莉乃のさしごはん #3」

10：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「NMB48のやったんでぃ チューズディ ♯36 （再放送）」＜谷川愛梨 / 薮下柊 / 古賀成美＞

10：00〜フジテレビＯＮＥ「ラーメンWalkerTV2 ＃157」（渡辺みり愛）

11：00〜ａｍｅｂａＴＶ「アイドル事変 ＃5 （再放送）」仲谷明香

11：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ 4Kチャンネル ひかりTV「NMB48 劇場公演 ♯287 （再放送）」＜チ−ムＭ＞（2015年8月19日(水)）「ＲＥＳＥＴ」公演

11：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ ひかりTV「NMB48 劇場公演 ♯287 （再放送）」＜チ−ムＭ＞（2015年8月19日(水)）「ＲＥＳＥＴ」公演

12：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「NMB48 劇場公演 ♯162 （再放送）」＜チームBII＞（2015年01月16日（金））「逆上がり」 （日下このみ 生誕祭）公演

12：15〜衛星劇場 ＨＤ 628ｃｈ「死の実況中継 劇場版」（能條愛未）

12：15〜衛星劇場 ＨＤ 219ｃｈ「死の実況中継 劇場版」（能條愛未）

13：00〜エムオン「カラオケ人気ソングランキングTOP20」ＡＫＢ４８

13：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 ♯41 （再放送）」＜僕はいない Dance Ver. ♪［NMB48］／空から愛が降って来る ♪［NMB48 Team N］／最後の五尺玉 ♪［NMB48 Team M］／妄想マシーン3号機 ♪［NMB48 Team BII］／今ならば ♪［さやみるきー］／夢に色がない理由 ♪［NMB48 Team N］／片思いよりも思い出を ♪ ［NMB48］＞

13：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 ♯46 （再放送）」＜途中下車 ♪［NMB48(上西恵、上西怜、須藤凜々花、吉田朱里、川上礼奈、林萌々香、梅山恋和)］／僕以外の誰か ♪［NMB48］／僕はいない ♪［NMB48］／甘噛み姫 ♪［NMB48］／Must be now ♪［NMB48］／ドリアン少年 ♪［NMB48］＞

13：30〜舞台「ロミオとジュリエット」＜TBS赤坂ACTシアター＞（東京：最終日）（生田絵梨花）

14：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 ♯44 （再放送）」（僕以外の誰か ♪/ナギイチ ♪）NMB４８

14：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 ♯44 （再放送）」（雪恋 ♪）＜山本彩＞

14：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ 4Kチャンネル ひかりTV「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 ♯39 （再放送）」（虹の作り方 ♪［NMB48 太田夢莉 薮下柊 渋谷凪咲 須藤凜々花 内木志］／フェリー ♪［NMB48 Team BII］）ＮＭＢ４８

14：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ ひかりTV「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 ♯39 （再放送）」（虹の作り方 ♪［NMB48 太田夢莉 薮下柊 渋谷凪咲 須藤凜々花 内木志］／フェリー ♪［NMB48 Team BII］）ＮＭＢ４８

14：30〜ａｍｅｂａＴＶ「玉川区役所 OF THE DEAD ＃９」芹那

15：00〜中部ケ−ブルネットワ−ク「ぶらり名所図会〜歴史絵解き旅〜 ＃9」佐藤実絵子

15：00〜エムオン「歴代カラオケスーパーヒッツ」ＡＫＢ４８

16：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ 4Kチャンネル ひかりTV「山田菜々「ナナとミドル」 #11 （再放送）」

16：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ ひかりTV「山田菜々「ナナとミドル」 #11 （再放送）」

16：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ ひかりTV「三秋里歩「おとな三秋」 #11 （再放送）」

16：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ 4Kチャンネル ひかりTV「三秋里歩「おとな三秋」 ＃11 （再放送）」

17：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「IDOL♡アカデミー(K・U・T )ノ爆 ♯22 （再放送）」高野祐衣

18：00〜ＷＯＷＯＷプライム「COUNTDOWN JAPAN 16/17 DAY-1」欅坂４６

18：00〜エムオン「LINE MUSICカウントダウン20」欅坂４６

18：19〜ａｍｅｂａＴＶ「指原莉乃のさしごはん #1」

18：25〜ａｍｅｂａＴＶ「指原莉乃のさしごはん #2」

18：30〜ＡＫＢ４８ 「僕の太陽」 （篠崎彩奈 生誕祭）公演（再集合18：00／開始18：30）公演＜メンバ−調整中＞

18：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 ♯45 （再放送）」（僕以外の誰か ♪/ドリアン少年 ♪）NMB４８

18：31〜ａｍｅｂａＴＶ「指原莉乃のさしごはん #3」

19：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「まーちゅんチャンネル 小笠原茉由が結婚します！ #1 （再放送）」＜AKB48を卒業した小笠原の次なる目標は、ずばり 「結婚！」を勉強しながら、様々な結婚情報を仕入れつつ、「結婚」を目標にした小笠原茉由は果たして結婚できるのか！？＞

19：10〜フジテレビＮＥＸＴ「TOKYO IDOL FESTIVAL 2016 〜新章開幕〜 総集編」チ−ム８

19：10〜フジテレビＮＥＸＴ「TOKYO IDOL FESTIVAL 2016 〜新章開幕〜 総集編」ＳＫＥ４８

19：10〜フジテレビＮＥＸＴ「TOKYO IDOL FESTIVAL 2016 〜新章開幕〜 総集編」（北野日奈子）

19：10〜フジテレビＮＥＸＴ「TOKYO IDOL FESTIVAL 2016 〜新章開幕〜 総集編」欅坂４６

19：10〜フジテレビＮＥＸＴ「TOKYO IDOL FESTIVAL 2016 〜新章開幕〜 総集編」＜ＧＡＬＥＴＴｅ＞

19：10〜フジテレビＮＥＸＴ「TOKYO IDOL FESTIVAL 2016 〜新章開幕〜 総集編」＜ＣＡＭＯＵＦＬＡＧＥ＞

19：30〜Valentine’s Day with 4 Gulali

19：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ 4Kチャンネル ひかりTV「山田菜々「ナナとミドル」 #18 （再放送）」

19：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ ひかりTV「山田菜々「ナナとミドル」 #18 （再放送）」

20：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ ひかりTV「三秋里歩「おとな三秋」 #18 （再放送）」

20：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ 4Kチャンネル ひかりTV「三秋里歩「おとな三秋」 ＃18 （再放送）」

20：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ 4Kチャンネル ひかりTV「ぽくぽく百景もぐもぐ旅 ＃９ （再放送）」

20：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ ひかりTV「ぽくぽく百景もぐもぐ旅 ＃９ （再放送）」

21：00〜Radio NEO「ラジカルNEOナイト 100％SKE48!」（惣田紗莉渚・日高優月・木本花音）

21：30〜東海ラジオ「SKE48 1＋1は2じゃないよ!」

22：00〜アイドル専門チャンネルPigoo「ＳＫＥ48学園 ＃69 （再放送）」＜名古屋サンシャイン栄を拠点に活躍するSKE48。彼女たち個々の魅力にせまるバラエティー番組。今回は今年初のSKE48コント部でお届けします！顧問はお馴染みユリオカ超特Q氏！部長は、大場美奈！顧問と毎回噛み合わない？ＭＣ斉藤真木子はどんなまわしをするのか！？乞うご期待！＞（内山命、大場美奈、高木由麻奈、山下ゆかり、小石公美子、斉藤真木子、柴田阿弥、谷真理佳、ユリオカ超特Q）

22：00〜ミュ−ジックジャパンＴＶ「AKB48 スペシャル」

22：26〜ａｍｅｂａＴＶ「あいまいみー 〜Surgical Friends〜 ＃6」仲谷明香

22：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 ♯46 （再放送）」＜途中下車 ♪［NMB48(上西恵、上西怜、須藤凜々花、吉田朱里、川上礼奈、林萌々香、梅山恋和)］／僕以外の誰か ♪［NMB48］／僕はいない ♪［NMB48］／甘噛み姫 ♪［NMB48］／Must be now ♪［NMB48］／ドリアン少年 ♪［NMB48］＞

23：00〜中部ケ−ブルネットワ−ク「ぶらり名所図会〜歴史絵解き旅〜 ＃9」佐藤実絵子

23：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ 4Kチャンネル ひかりTV「NMB48 劇場公演 ♯226 （再放送）」＜チ−ムＮ＞（2015年5月20日(水)）「ここにだって天使はいる」公演

23：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ ひかりTV「NMB48 劇場公演 ♯226 （再放送）」＜チ−ムＮ＞（2015年5月20日(水)）「ここにだって天使はいる」公演

23：56〜ａｍｅｂａＴＶ「あいまいみー 〜Surgical Friends〜 ＃6 （再放送）」仲谷明香

23：59〜ＮＴＶ日本テレビ系列「今夜くらべてみました」