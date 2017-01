（THE BIBLE）我もし 死ぬべくば死ぬべし

大逆転









なんぢ往き シュシャンにをるユダヤ人をことごとく集めて

わがために断食せよ 三日の間

夜昼とも食ふことも飲むこともするなかれ

我とわが侍女等も おなじく断食せん

しかして我 法律にそむく事なれども王にいたらん

我もし 死ぬべくば死ぬべし

(エステル書 4章16節)





Go, assemble all the Jews who are found in Susa,

and fast for me; do not eat or drink for three days,

night or day.

I and my maidens also will fast in the same way.

And thus I will go in to the king, which is not according

to the law; and if I perish, I perish.

( ESTHER 4: 16 )









エステル書にはユダヤ人のプリムの祭の起源が記録されているが

正月はニサンの月とよび、この十二月をアダルの月とよぶ









正月にハマンがプル(籤)を投げて、

ユダヤ民族殺戮の戦慄が王国に広がり

エステル皇后の生命を投げうった嘆願により

三月のシワンの月には驚くべき大逆転がおこった





ユダヤ人には光輝あり

喜悦あり 尊栄ありき









十二月にはその大事件の最終結論が出た

それは民族の大いなる喜びの祭「プリム」として世々にユダヤ人に祝われている









主なる登場人物は次の四人

アハシュエロス王

エステル皇后

大臣ハマン

モルデカイ









エステルの養父モルデカイを中心にして物語はすすむ

彼個人の運命が全ユダヤ人の運命と連繋してその「光と影」が織り成されている









聖書全66巻に流れる「贖罪」の問題がこのエステル書のテーマである

とても大きな力を握っているペルシャ帝国のアハシュエロス王

この王にたくみに食い込み、折りあらばその地位までもねらう大臣ハマン

ここに霊の世界における唯一神とサタンとの地位の相関関係をみる









ハマンの隠れた部分を適確に見抜いていたモルデカイとハマンとの

内的争いが 突然拡大し、離散のユダヤ民族にとってゆゆしき滅亡の危機に

まで発展してゆく









危機に際して対抗の手段は唯一、アハシュエロス王の裁断のみとなり

エステル皇后の生命を投げうった涙の嘆願がクライマックスとなっている





我もし 死ぬべくば死ぬべし













危機一髪、ハマンによってモルデカイの生命が断たれんとしたその日

大逆転してハマンが断たれ、モルデカイが王命によりハマンの大臣の座についた









これはまさに、主イエスさまが十字架においてサタンの頭を打ち砕いたことであり いのちをかけた御血による贖罪の重さが我らの心にずっしりと響いてくる









大逆転の三月から十二月までは、すでにモルデカイの権威は確立して

はいたが ハマンの勢力は存命中であり、王国の各地にその影響力を行使していた









ユダヤ民族を滅亡すべしとした12月13日が逆に大勝利の日と

なり 13日、14日の両日には王国よりハマンに属する全ての勢力が一掃されたわけで 毎年その月の14日と15日にユダヤ民族はプリムの祭をすることとなった





ユダヤ人モルデカイはアハシュエロス王に次ぐ者となり

ユダヤ人の中にありて大いなる者にして

その衆多の兄弟によろこばれたり

彼はその民の福祉をもとめ

その一切の宗族に平和の言をのべたりき

(エステル書 10章3節)





真のクリスチャンにとって 「プリムの祭」 はまさに主イエスさまの

御再臨という 喜ばしい日の予表である。 いまや各方面に己の終末を知るサタン

のあがきを感じる世相となり、われらは 主の御再臨を心より待ちわびている。