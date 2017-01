（THE BIBLE）わたしたちの心は燃えた！イエス様に触れた時。

良い香り





されば兄弟よ、

われ神のもろもろの慈悲によりて汝らに勧む、

己が身を神の悦びたまふ

潔き活ける供物として献げよ、

これ霊の祭なり。又この世に効ふな、

神の御意の善にして悦ぶべく、

かつ全きことを弁へ知らんために

心を更へて新にせよ。

(ロマ書 12章1〜2節)





I urge you therefore, brethren,

by the mercies of God,

to present your bodies a living and holy sacrifice,

acceptable to God,

which is your spiritual service of worship.





And do not be conformed to this world,

but be transformed by the renewing of your mind,

that you may prove what the will of God is,

that which is good and acceptable and perfect.

( ROMANS 12: 1~2 )













聖霊という「火」を下らせてほんの粗末な、このわたしを焼いて下さるという。 するとそれが「供物」となり、天のところにおられる主イエスさまが悦びなさるとか、 実に不思議といえば不思議なことである。「御霊の祈り」の貴さはここにあると、 つくづくと感得している昨今である。

















イエス・キリストの復活と昇天後の第1回目のペンテコステの日に聖霊が降臨した。 「聖書辞典」のペンテコステの稿にはこのような解説がある。





その日にキリスト教会が成立した。

年齢、生別、階級の区別なしに、聖霊はすべての信者に下った。

こうして儀式、律法の仲介なしにイエス・キリストを信ずるすべての者に

生命を与える聖霊が豊かに下り、地上に神に属する人々を生み出し、

維持することとなった。













主イエス・キリストの十字架。カルバリーの十字架。

主イエスさまが我らの罪のために贖罪の血をながしてくださったあの日、

その「過越の祭」(正月の十四日)から数えて五十日目を「五旬節」

あるいは「ペンテコステ」という。

その日は「新しい素祭を主に携えきたる初穂の日」である。

その日になすべきことは次の様にイスラエルの人々に告げられていた。





主に新穀の献げ物をささげる。

各自の家から、十分の二エファの上等の小麦粉に

酵母を入れて焼いたパン二個を携えて、奉納物とする。

これは主にささげる初物である。

このパンのほかに、傷のない一歳の雄の小羊を七匹、

若い雄牛一頭、雄羊二匹をささげる。





これらは穀物の献げ物やぶどう酒の献げ物と共に

主にささげる焼き尽くす献げ物であり、

燃やして主にささげる宥めの香りである。

また、雄山羊一匹を贖罪の献げ物としてささげる。

祭司はこれらを、初物のパンと共に奉納物として

主の御前に差し出す。

(レビ記 23章16〜20節)













この旧約の儀式はきっと、わたしたち新約の人々のための「ひな型」に違いない。 そのような気持ちでこのレビ記の聖句を読んでみると、俄然興味が沸く。 「教会」がこの地上に興されて、主の聖前に献げ物となり主に受け入れられてゆく。 肉をもったままの、ある意味で世のものを依然として引こずっている自分を知るが、 主はそのままで、受け入れようというご意志を「酵母を入れて焼いたパン二個」という 表現の中に感じては、主の甚大な御憐れみを覚えている。

ハレルヤ・・・・。









それに引き替え「過越の祭」の翌日から一週間は「酵母を入れないパン」を食べる。 これは主イエスさまを食べることを語っているのだと、わたしは了解している。 主はわたしたちの為の「過越の小羊」として献げ物となって下さった。 まことのわれらの食い物である主イエスさま。そのお言葉の数々・・・









今日も、聖霊の火でローストされた小羊の肉を、味わいながら食べている。 「焼き尽くす献げ物」。天から降った聖霊によって、きれいに焼かれる時、 とても良い宥めの香りが主の御許に立ち上つてゆく。





わたしたちはキリストによって神に献げられる良い香りです。

滅びる者には死から死に至らせる香りであり、

救われる者には命から命に至らせる香りです。

(コリントの信徒への手紙 二 2章15〜16節)





わたしは、宥めの香りと共に、お前たちを受け入れる。

わたしが諸国の民の中から連れ出し、

散らされていた国々から集めるとき、

わたしは諸国民の前で、

お前たちに自分を聖なる者として示す。

(エゼキエル書 20章41節)













天から聖霊が注がれ、主イエスさまがわたしたちに近づきたまう。

はるかに遠く、理智を超えて・・・死を蹴破って「復活」したまいし主イエスさま。

何故、こんなにも私たちの心が暖かく燃えるのでしょうか。

かの御弟子クレオパもそうでした。





一緒に食事の席に着いたとき、イエスはパンを取り、

賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。

すると、二人の目が開け、イエスだと分かったが、

その姿は見えなくなった。





二人は、「道で話しておられるとき、

また聖書を説明してくださったとき、

わたしたちの心は燃えていたではないか」と語り合った。

(ルカによる福音書 24章30〜32節)