国家公務員給料推移を見ていて疑問に思ったことが。平成15年、16年の2年間で50％近く一気に急降下している。

平成15年、16年の2年間で50％近く一気に急降下している。 ↑





平成15年度 出来事





01/14 小泉純一郎首相が靖国神社参拝。3年連続3回目で、中韓両国は反発。

01/16 ゼネコン汚職事件であっせん収賄罪に問われた元建設相中村喜四郎被告の上告を最高裁が棄却。懲役1年6カ月の実刑確定、議員は失職し、2月13日収監。

01/18 天皇が東大医学部付属病院で前立腺全摘出手術を受ける。

02/01 米スペースシャトル「コロンビア」が大気圏再突入時に空中分解、乗員7人全員が死亡。

02/18 北朝鮮脱出者とみられる4人が北京の日本人学校に駆け込む。3月21日に韓国入り。

02/25 韓国大統領に慮武鉱が就任。北朝鮮に対し「太陽政策」の継承・発展を表明

03/15 5日に開幕した全国人民代表大会で新しい国家主席に胡錦涛・共産党総書記を選出。

03/20 米軍がイラクの首都バグダッドの拠点を攻撃。同日夜、地上戦に突入（イラク戦争開始）。

03/23 宮崎駿監督の『千と千尋の神隠し』が第75回米アカデミー賞の長編アニメーション映画賞を獲得。

04/1 日本郵政公社発足。

04/9 米英軍がイラクの首都バグダッドを制圧、フセイン体制崩壊。ブッシュ米大統領が戦闘終結を宣言。

04/14 ヒトゲノム解読完了。小泉首相ら6カ国首脳が宣言文。読みとり可能な99％を解読。

04/15 東京電力が福島第一原発6号機の発電を止め、全17基が停止した。トラブル隠しや検査偽装の発覚により、02年9月から順次停止。

↑これは何ですか？





平成16年出来事

01/01 小泉純一郎首相が4年連続4回目の靖国神社参拝。「私的な参拝」と説明。

01/12 山口県で鳥インフルエンザが発生、鶏3万羽以上を処分。

01/15 芥川賞に最年少受賞者。金原ひとみ20歳、綿矢りさ19歳。

02/04 パキスタンの「核開発の父」カーン博士が、核の闇市場への情報売却を認める。

02/08 陸上自衛隊の派遣本隊第1陣がイラク南部サマワに到着。3月下旬、給水や学校の補修などの支援活動を開始。

02/09 日本独自の判断で北朝鮮への経済制裁を可能にする改正外為法が成立。

02/11 BSEによる米国産牛肉の輸入禁止措置で吉野家ディー・アンド・シーが牛丼の販売停止。

02/12 東京地裁が秘書給与詐欺で辻元清美元衆院議員に懲役2年執行猶予5年の判決

02/25〜28 北朝鮮核問題をめぐる6者協議が北京で開催。

03/11 スペインのマドリードで列車が爆破される同時多発テロ発生。直後の総選挙でイラク撤兵を掲げる野党が勝利。

03/26 国債発行額史上最高36兆円の2004年度予算が成立。

03/26 東京・六本木ヒルズの森タワーで、6歳の男児が回転ドアに挟まれて死亡。

04/07 イラクで武装勢力が日本人のボランティア活動家ら男女3人を拉致。自衛隊の撤退を求めたが、イスラム宗教者委員会の説得などで15日に解放。

04/28 イラクのアブグレイプ刑務所で拘置中のイラク人への米兵による虐待が発覚

05/01 EU（欧州連合）に旧東欧諸国を含む10カ国が新加盟。

05/13 民主党新代表に岡田克也。管直人代表が国民年金未加入問題で引責辞任。小沢一郎にも年金未加入が発覚し、代表選立候補を辞退。

05/22 小泉首相が2度目の平壌訪問。金正日総書記と会談。拉致被害者の家族計5人が帰国。

10/06 イラクで大量破壊兵器を捜索した米政府調査団が最終報告で「大量破壊兵器なし」と発表。

10/13 西武鉄道株の有価証券報告書への虚偽記載を発表。堤義明コクド会長は全グループ企業の取締役を辞任。12月に東証1部上場廃止。

10/29 オサマ・ビンラデインがビデオ演説で、米同時多発テロへの関与認める。

11/01 日本銀行が新紙幣3種類を発行。1000円札は野口英世、5000円札は樋口一葉の肖像。

11/09〜14 拉致問題で日朝実務者協議。12月政府は日本側代表団が持ち帰った横田めぐみのものとする遺骨がDNA鑑定で別人と発表。

11/10 中国原潜が先島諸島周辺の日本領海を侵犯。政府は自衛隊に海上警備行動を発令。

12/26 インドネシア・スマトラ沖でM9.0の大地震発生。津波による被害甚大（インド洋大津波）。

12/30 天皇家の長女紀宮清子内親王と東京都職員黒田慶樹との婚約が内定。



