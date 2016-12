Along with The Gods





冥土差使はつらいよ!”カンリム、ヘウォンメク、ドクチュン三差使の孤軍奮闘。

死後、あの世の世界で49日間繰り広げられる7回の裁判。

世界 のどこにも なかった 世界 ! 想像 以上 を 実現 させる !

同名ウェブトゥーン原作。