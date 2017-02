Nhật Bản là tổng những người xa bên phải,

寛彦(KuanYan)本村安彦 Công dân thế giới của chúng tôi là khi bạn rót năng lượng vào Nga Vladimir Putin thuyết phục, bây giờ "Trump" là bởi vì các đối thủ duy nhất không giúp đỡ, nhưng nghe.

Putin, chúng ta nên đặt các khoảng cách từ ứng cử viên phân biệt chủng tộc Marine Le Pen, vì lợi ích của hòa bình thế giới. Way của Trung Quốc. / Citizens of the world are pointing energy to Russian Putin's persuasion, now Trump is the only opponent who must listen

Putin should put away from racist candidate Marine Le Pen, for world peace.Like China.

/

Nuestro mundo del tiempo de los ciudadanos a verter la energía a Rusia de Vladimir Putin persuasión, ahora porque Trump él es el único oponente que no ayuda pero escucha.

Putin, que debe poner la distancia de candidato racista Marine Le Pen, en aras de la paz mundial. Camino de China.

/ 我們的世界公民,當你倒的能量普京說服俄羅斯,現在的“Trump”,是因為只有對手沒有幫助,但聽。

普京,我們應該把從種族主義候選人海洋勒龐的距離,對世界和平的緣故。中國的方式。

(我们的世界公民,当你倒的能量普京说服俄罗斯,现在的“Trump”,是因为只有对手没有帮助,但听。

普京,我们应该把从种族主义候选人海洋勒庞的距离,对世界和平的缘故。中国的方式。) /



Наш гражданин мира, когда вы льете энергию в России Владимира Путина убеждения, в настоящее время "Trump", потому что единственный противник, который не помогает, а слушать.

Путин, мы должны положить расстояние от расистской кандидата Марин Ле Пен, во имя мира во всем мире. Путь Китая./우리 세계의 시민은 블라디미르 푸틴 러시아 설득에 에너지를 따를 때입니다 지금 "Trump"귀를 기울 수밖에없는 유일한 상대이기 때문이다.

푸틴은 인종 차별적 인 후보자 Marine Le Pen에서 거리를 두어야합니다 세계 평화를 위해. 중국처럼./Ang aming mundo mamamayan ay kapag ihuhulog ko sa inyo ang enerhiya sa Russia ng Vladimir Putin amuki, ngayon "Trump" ay dahil ang tanging kalaban na hindi makatulong ngunit makinig.

Putin, dapat naming ilagay ang distansya mula racist kandidato Marine Le Pen, para sa kapakanan ng mundo kapayapaan. Way of China./لدينا مواطن العالم عند صب الطاقة لروسيا فلاديمير بوتين الإقناع، والآن "ترامب" لأن الخصم الوحيد الذي لا يساعد ولكن الاستماع.

بوتين، ينبغي أن نضع مسافة واحدة من المرشحين العنصري مارين لوبان، من أجل السلام العالمي. طريق الصين./Nuestra ciudadano del mundo es cuando se vierte la energía a Rusia de Vladimir Putin persuasión, ahora "Trump" se debe a que el único rival que no ayuda pero escucha.

Putin, que debe poner la distancia de candidato racista Marine Le Pen, en aras de la paz mundial. Camino de China./

私たち世界の市民はロシアのプーチン説得にエネルギーを注ぐときです、今”Trump”が耳を傾けざるを得ない唯一の相手なのだから。

プーチンは、人種差別的な候補者 Marine Le Penから距離を置くべきです、世界平和のために。中国のように。

>>Hola, ¡parece que te perdiste esto! Para construir este movimiento, necesitamos a todo el mundo -- aquí va el correo otra vez:



>>Queridos amigos y amigas: >> Estas han sido 48 horas llenas de odio. >> El día después de que Trump se convirtiera en presidente, líderes de la extrema derecha de toda Europa se reunieron en una remota ciudad de Alemania para hablar sobre cómo garantizar que la marca de las políticas de Trump recorra el continente. >>Se trata de los representantes del odio construyendo su propio movimiento. >> Se ven fuertes y están en un buen momento. A partir de hoy mismo tenemos que empezar a consolidar nuestro movimiento para hacerles frente -- antes de que sea demasiado tarde. Nuestro futuro, el de nuestros hijos e hijas y nuestro planeta están en juego. >> ¿No crees que esto pueda pasar donde vives? Pues todo el mundo pensaba que Trump no iba en serio. Y ahora se ha convertido en una pesadilla con acceso a los códigos nucleares. >> Avaaz es todo lo que los nacionalistas étnicos no son, y estamos en los mismos sitios que ellos. Nos pusimos en contacto con 2 millones de votantes de estados clave en las elecciones de EE.UU., pero no fue suficiente. Para ganar las siguientes fases de esta batalla, tenemos que ser más grandes y fuertes. Haz clic abajo para convertirte en colaborador de Avaaz y pongámonos en serio a trabajar en nuestra tarea de salvar el mundo:

>>Me apunto >>La candidata racista a presidenta de Francia y amiga de Putin, Marine Le Pen, intentó reunirse en secreto con Trump. Después se dirigió a esta cumbre del odio para hablar del lanzamiento de una extrema derecha unificada por toda Europa, con la vista puesta en las elecciones de Francia, Italia, Alemania, los Países Bajos y más. >>Vamos a tener que tomar medidas de proporciones épicas para poder detenerlos. Somos el movimiento global online más grande de la historia -- podemos hacerlo como nadie. >>Hemos logrado muchísimas cosas juntos. Hemos cambiado las reglas del juego en el terreno del cambio climático, hemos librado a Internet de múltiples amenazas, derrotado a gigantes corporativos como Monsanto, protegido enormes áreas de nuestros mares y selvas. Pero ahora nos enfrentamos a un viejo enemigo de la humanidad, quizá el más antiguo. Para derrotarlo o, aún mejor, transformarlo, debemos ser más. Haz que este sea el día en que te convertiste en Colaborador de Avaaz para contribuir a construir el movimiento que puede derrotar al odio:

>>Me apunto

>>La historia se perfila gracias a las decisiones de la gente común. La generaciones anteriores a la nuestra estuvieron a la altura del desafío al que nos enfrentamos ahora. Asumamos el reto de nuestra era. >>Con esperanza y determinación, >>Danny, Ricken, Emma, Alice, Camille, Diego y todo el equipo de Avaaz >>MÁS INFORMACIÓN:

http://www.expansion.com/opinion/2016/11/30/583dddc246163f14258b45b3.html >>Donald Trump y la amenaza nuclear (Expansión)

http://www.elplural.com/politica/2017/01/06/europa-2017-en-busca-de-antidotos-contra-el-ordago-de-la-extrema-derecha >>Europa 2017: En busca de antídotos contra el órdago de la extrema derecha (El Plural)

http://www.lainformacion.com/politica/elecciones/Cumbre-extrema-derecha-europea-Le-pen-petry_0_989001094.html >>La extrema derecha europea se reunirá en la cumbre "Libertad para Europa" (La Información)

https://secure.avaaz.org/es/climate_story_loc/ >>¡Victoria! El fin de los combustibles fósiles ha comenzado... (Avaaz)









Vấn đề đặt ra từ Đông Á:/Problem raised from East Asia:/Las cuestiones planteadas desde el Este de Asia:/來自東亞提出的問題:(来自东亚提出的问题:)/Вопросы, поднятые из Восточной Азии:/동아시아 문제 제기 :/Isyu itinaas mula sa East Asia:/القضايا التي أثيرت من شرق آسيا:/Las cuestiones planteadas desde el Este de Asia:/東アジアから問題提起:

寛彦(KuanYan)本村安彦



Người dân Nhật Bản để hỗ trợ các chế độ Abe "Mỹ ·" Trump "theo tiếng Nhật của" định mệnh "," là tổng số dân tộc cực hữu, nêu ra một vấn đề của Avaaz này nhưng rất thận trọng với chỉ có Hoa Kỳ và Châu Âu. Theo thăm dò của báo ngày hôm qua, khoảng 60 phần trăm công chúng Nhật Bản sẽ không hỗ trợ "chế độ cánh hữu cực đoan Abe chế độ".

Tại đó, nó là một vấn đề hoàn toàn, nước Ryukyu chính phủ lâm thời của tôi đã lớn lên "Quần đảo Điếu Ngư (Senkaku Diaoyutai = Quần đảo) gần dầu ngoài khơi" phát triển chung châu Á chống Nhật nêu lên là. Quốc Ryukyu chính phủ lâm thời của tôi đang hướng tới thiên nhiên thế giới năng lượng 100 phần trăm.

1−立即釣魚島(釣魚台=尖閣諸島)的海底資源 - 共同在"中國(包括台灣)琉球"的反日的朋友,建議,促進共同發展!!

「米国第一」に懸念83% 共同通信世論調査

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2017012901001331.html
2017年1月29日 19時37分
「米国第一」に懸念83% 共同通信世論調査





"Japan, the" Trump "tracking is" destiny "Japan" · Japanese citizens who support the Abe administration are total extreme citizens, although raising the issue of Avaaz is wary of America and Europe only. According to a public opinion survey released yesterday, about 60% of Japanese citizens support the "extreme right administration · Abe administration."

Also, it is a totally different problem, the "Ocean bottom oil field surrounding Diaoyu Island (Senkaku Islands)" proposed by our Ryukyus Temporary Government "joint anti-Japanese Asian development raising is. Our Ryukyus Temporary Government aims at a 100% natural energy world.

1−立即釣魚島(釣魚台=尖閣諸島)的海底資源 - 共同在"中國(包括台灣)琉球"的反日的朋友,建議,促進共同發展!!

http://blogs.yahoo.co.jp/motomurayasuhiko/43009216.html Problem presentation:"Japan, the" Trump "tracking is" destiny "Japan" · Japanese citizens who support the Abe administration are total extreme citizens, although raising the issue of Avaaz is wary of America and Europe only. According to a public opinion survey released yesterday, about 60% of Japanese citizens support the "extreme right administration · Abe administration."Also, it is a totally different problem, the "Ocean bottom oil field surrounding Diaoyu Island (Senkaku Islands)" proposed by our Ryukyus Temporary Government "joint anti-Japanese Asian development raising is. Our Ryukyus Temporary Government aims at a 100% natural energy world.1−立即釣魚島(釣魚台=尖閣諸島)的海底資源 - 共同在“中國(包括台灣)琉球”的反日的朋友,建議,促進共同發展!!2017/1/21(土) 午前 3:08

「米国第一」に懸念83% 共同通信世論調査

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2017012901001331.html
2017年1月29日 19時37分
「米国第一」に懸念83% 共同通信世論調査

El pueblo japonés para apoyar el régimen Abe "América ·" Trump "siga los japoneses de" destino "," es total de la nación de extrema derecha, planteado un problema de esta Avaaz, pero se resisten a sólo los Estados Unidos y Europa. De acuerdo con la encuesta del anuncio de ayer, alrededor del 60 por ciento del público japonés no apoyará la "extrema régimen de derecha régimen Abe".

Al mismo, es otra cuestión completamente, mi gobierno provisional país Ryukyu ha planteado "Islas Diaoyu (Senkaku Diaoyutai = Islas) cerca de petróleo en alta mar" desarrollo conjunto de Asia contra el Japón plantea es. Mi gobierno provisional país Ryukyu está apuntando el mundo natural de energía 100 por ciento.

1−立即釣魚島(釣魚台=尖閣諸島)的海底資源 - 共同在"中國(包括台灣)琉球"的反日的朋友,建議,促進共同發展!!

http://blogs.yahoo.co.jp/motomurayasuhiko/43009216.html Las cuestiones planteadas:El pueblo japonés para apoyar el régimen Abe "América ·" Trump "siga los japoneses de" destino "," es total de la nación de extrema derecha, planteado un problema de esta Avaaz, pero se resisten a sólo los Estados Unidos y Europa. De acuerdo con la encuesta del anuncio de ayer, alrededor del 60 por ciento del público japonés no apoyará la "extrema régimen de derecha régimen Abe".Al mismo, es otra cuestión completamente, mi gobierno provisional país Ryukyu ha planteado "Islas Diaoyu (Senkaku Diaoyutai = Islas) cerca de petróleo en alta mar" desarrollo conjunto de Asia contra el Japón plantea es. Mi gobierno provisional país Ryukyu está apuntando el mundo natural de energía 100 por ciento.1−立即釣魚島(釣魚台=尖閣諸島)的海底資源 - 共同在“中國(包括台灣)琉球”的反日的朋友,建議,促進共同發展!!2017/1/21(土) 午前 3:08

「米国第一」に懸念83% 共同通信世論調査

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2017012901001331.html
2017年1月29日 19時37分
「米国第一」に懸念83% 共同通信世論調査

日本民眾支持安倍政權“·美國”Trump“效仿日本”命運“,”為總極右的國家,提出這個Avaaz的一個問題,但持謹慎態度只有美國和歐洲。據調查公佈的昨日,日本民眾的大約60%將不支持“極端右翼政權安倍政權”。

同時,這是另外一個問題完全是,我的琉球國臨時政府已經提出了“釣魚島(釣魚台=尖閣諸島)附近的近海石油”抗日亞洲共同發展提高是。我的琉球國臨時政府的目標是世界自然能源100%。

(日本民众支持安倍政权“·美国”Trump“效仿日本”命运“,”为总极右的国家,提出这个Avaaz的一个问题,但持谨慎态度只有美国和欧洲。据调查公布的昨日,日本民众的大约60%将不支持“极端右翼政权安倍政权”。

同时,这是另外一个问题完全 是,我的琉球国临时政府已经提出了“钓鱼岛(钓鱼台=尖阁诸岛)附近的近海石油”抗日亚洲共同发展提高是。我的琉球国临时政府的目标是世界自然能源100%。)

1−立即釣魚島(釣魚台=尖閣諸島)的海底資源 - 共同在"中國(包括台灣)琉球"的反日的朋友,建議,促進共同發展!!

1−立即釣魚島(釣魚台=尖閣諸島)的海底資源 - 共同在"中國(包括台灣)琉球"的反日的朋友,建議,促進共同發展!!

http://plaza.rakuten.co.jp/ryukyuindepende/diary/201701200004/
1−立即釣魚島(釣魚台=尖閣諸島)的海底資源 - 共同在"中國(包括台灣)琉球"的反日的朋友,建議,促進共同發展!!

「米国第一」に懸念83% 共同通信世論調査

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2017012901001331.html
2017年1月29日 19時37分
「米国第一」に懸念83% 共同通信世論調査

Вопросы, поднятые на заседании:

Японцы поддержать Abe режим "Америка ·" Trump "следуют японцев" судьбы "," это общая ультраправой нации, поднял проблему этого Avaaz, но с осторожностью относятся только в Соединенных Штатах и Европе. Согласно результатам опроса анонса вчера, около 60 процентов японской общественности не будет поддерживать "экстремальный режим правых Abe режима».

В то же время, это еще один вопрос полностью, моя страна Рюкю временное правительство подняло "острова Дяоюйдао (Diaoyutai = Сэнкаку) вблизи морских месторождений нефти" антияпонская Азии совместная разработка является поднимает. Моя страна Рюкю временное правительство стремится к мировой природной энергии на 100 процентов.

1−立即釣魚島(釣魚台=尖閣諸島)的海底資源 - 共同在"中國(包括台灣)琉球"的反日的朋友,建議,促進共同發展!!

http://blogs.yahoo.co.jp/motomurayasuhiko/43009216.html Вопросы, поднятые на заседании:Японцы поддержать Abe режим "Америка ·" Trump "следуют японцев" судьбы "," это общая ультраправой нации, поднял проблему этого Avaaz, но с осторожностью относятся только в Соединенных Штатах и Европе. Согласно результатам опроса анонса вчера, около 60 процентов японской общественности не будет поддерживать "экстремальный режим правых Abe режима».В то же время, это еще один вопрос полностью, моя страна Рюкю временное правительство подняло "острова Дяоюйдао (Diaoyutai = Сэнкаку) вблизи морских месторождений нефти" антияпонская Азии совместная разработка является поднимает. Моя страна Рюкю временное правительство стремится к мировой природной энергии на 100 процентов.1−立即釣魚島(釣魚台=尖閣諸島)的海底資源 - 共同在“中國(包括台灣)琉球”的反日的朋友,建議,促進共同發展!!2017/1/21(土) 午前 3:08

「米国第一」に懸念83% 共同通信世論調査

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2017012901001331.html
2017年1月29日 19時37分
「米国第一」に懸念83% 共同通信世論調査

問題提起:

「アメリカ・”Trump”追随が”宿命”の日本」・安部政権を支持する日本国民は総極右国民です、このAvaazの問題提起はアメリカとヨーロッパだけを警戒しているが。昨日発表の世論調査によると、約60%の日本国民が「極右政権・安部政権」を支持しています。

それと、まったく別問題です、我が琉球国臨時政府が提起している「釣魚島(釣魚台=尖閣諸島)周辺海底油田」反日アジア人共同開発提起は。我が琉球国臨時政府は自然エネルギー100%世界を目指しています。

1−立即釣魚島(釣魚台=尖閣諸島)的海底資源 - 共同在"中國(包括台灣)琉球"的反日的朋友,建議,促進共同發展!!

http://blogs.yahoo.co.jp/motomurayasuhiko/43009216.html 問題提起:「アメリカ・”Trump”追随が”宿命”の日本」・安部政権を支持する日本国民は総極右国民です、このAvaazの問題提起はアメリカとヨーロッパだけを警戒しているが。昨日発表の世論調査によると、約60%の日本国民が「極右政権・安部政権」を支持しています。それと、まったく別問題です、我が琉球国臨時政府が提起している「釣魚島(釣魚台=尖閣諸島)周辺海底油田」反日アジア人共同開発提起は。我が琉球国臨時政府は自然エネルギー100%世界を目指しています。1−立即釣魚島(釣魚台=尖閣諸島)的海底資源 - 共同在“中國(包括台灣)琉球”的反日的朋友,建議,促進共同發展!!2017/1/21(土) 午前 3:08

1−立即釣魚島(釣魚台=尖閣諸島)的海底資源 - 共同在"中國(包括台灣)琉球"的反日的朋友,建議,促進共同發展!!

2017年1月29日 19時37分

「米国第一」に懸念83% 共同通信世論調査

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2017012901001331.html
2017年01月20日
1−立即釣魚島(釣魚台=尖閣諸島)的海底資源 - 共同在"中國(包括台灣)琉球"的反日的朋友,建議,促進共同發展!!
2017年1月29日 19時37分
「米国第一」に懸念83% 共同通信世論調査