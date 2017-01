JYJジュンスが選んだ自身の最高のミュージカルナンバーは？

人気アイドルグループJYJキム・ジュンスが、

自身の最高のミュージカルナンバーに、「ドラキュラ」の曲を挙げた。



ジュンスは、9日にポータルサイトNAVER を通じて、

自身の最高のミュージカルナンバーに「Loving You Keeps Me Alive」を選んで熱唱した。



ジュンスは、

「どんな曲にしようか悩みました。僕がいつも話していた、一生でただひとつの

ミュージカルしかできないとするなら、後で考えが変わるかも知れませんが、

たったひとつするとしたら、『ドラキュラ』です」

と明らかにした。



そして

「『Loving You Keeps Me Alive』です。

今回は、ほかの曲を歌おうかと思いましたが、ご存知のとおり、

このイベントを最後に軍隊に行きます。

その直前なので、この歌で締めくくりたかったです。

涙を流しながら歌った曲がたくさんありましたが、

この歌ほど、感情を揺さぶられる歌はなかったと思います」

と、選んだ理由を説明した。



ジュンスはこの日、自身の最高のナンバーに選んだ「Loving You Keeps Me Alive」を

熱唱してV LIVEを華麗に締めくくった。





そして仲間は、ジュンスの入隊を残念がって

「無事に、元気で軍隊に行って来なさい」

とあいさつした。





これにジュンスは、

「帰って来たら、メンバーと一緒にガラショーを公開します」

と答えた。