平均値の定理におけるある関数の c の求め方

1. まえがき

微分可能な関数 f(x)=x³-3x において、平均値の定理 {f(a+h)-f(a)}/h =f'(c) (a<c<a+h) において、c を求める問題があった。これを解いて みた。

計算すると c=±√(a²+ah+h²/3) となります。c の存在は保証されてい る が、この複数の候補の確定が問題の本質になる。 ここで、当然、h>0 です から

a≧0 または a+h≦0 の場合と、これらの否定、a<0 かつ a+h>0 のと き に 分けて考察しても良いが 、以下では別の方法による。

2. 計算

まず、c=±√(a²+ah+h²/3) では、 a²+ah+h²/3=(a+h/2)²+h²/12 >0 なので c は必ず存在する。ここで、改めて、 c= √(a²+ah+h²/3) (>0) と 置く。すると、候補は ±c となる。

c=√{a²+h(a+h/3)}・・・①

c=√{(a+h)²-h(a+2h/3)}・・・②

と変形できる。以下では、h, c>0 に注意して、①より、



(a) a<-h/3 のとき

c<|a|となり、a<0だから、a<-c、当然 a<-c<c



(b) a≧-h/3のとき c≧|a| つまり、-c≦a≦c



つぎに、②より



(c) a>-2h/3 のとき

c<|a+h| となり、a+h>a+2h/3>0 から -c<c<a+h となる。



(d) a≦-2h/3 のとき c≧|a+h| つまり、 -c≦a+h≦c



以上を整理すると、解の条件は次の3種類に分けられる。

(i) つぎに、(a)(c)より、

-2h/3<a<-h/3 のとき a<-c<c<a+h となり、 -c,c が解となる。



(ii) (b) の等号成立は a=-h/3<0のとき。

①より、c=|a|=-a(a<0だから)。つまり、a=-c の時しかない。 (b)を整理すると -c≦a<c



さらに、 {(a+h)-c=(a+h)²-c²}/{(a+h)+c} =h(a+2h/3)/{(a+h)+c}>0 ここで、a+2h/3>a+h/3≧0、a+h>a+h/3>0 を使った。



結局、a<c<a+h を満たすので、 a≧-h/3のとき、解は c のみ。



(iii) (d) の等号成立は a=-2h/3<0のとき。

②より、c=|a+h|=a+h(a+h>0だから)。つまり、

a+h=c の時しかない。(d)を整理すると -c<a+h≦c



さらに、{(-c)-a}=-(c²-a²}/(c-a) =-h(a+h/3)/(c-a)>0

ここで、a+h/3≦-h/3<0、c-a>0 を使った。



結局、a<-c<a+h を満たすので、 a≦-2h/3のとき、解は -c のみ。

以上