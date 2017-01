終末高高度防衛 ミサイル 、と、 数千人以上の日本国民たちを監禁している、シナ

日本の主権者である、 日本国民たちが、

貸しつける形を成してではあっても、

自らへの、 召し使いの立場にあって、

日本国民たちの一般と全体へ、 倫理的にも、

在るべき、 在り得る、 福利らを、 より、能 ヨ く、

成す為にだけ、 働く事を、 自らの義務の事として、ある、 日本政府へ、 預けてある、 金額として働く数値らの事を、 『 国の借金 』 、 という、

間違った表現で、 呼び、

より、 正しく、 『 日本の主権者である、

日本国民たちの、 貸し付け財産ら 』 であり、

『 日本国民たちの金融資産ら 』 であり、



それへの執事の役にある、 日本政府の、 預り得てあり、

日本国民らの共同の自己循環型の経済系を維持し、 拡充する事において、

主の日本国民たちの、 福利らを維持し、 拡充する事らへ投資すべき規定性を与えられて、 在るものらであって、

日本国民らへの執事な、 日本政府の借り、 の、

94 % 前後以上は、

日本政府への主としてある、 日本国民たちからの、 貸し付けなり、 預け入れであるが、



それを増やさない事にして、 そうした事らへ、

投資しない度合いを増す方向へ、圧力を掛ける事でもある、

日本政府の財政から、投資すべき、 在り得る、

カネらの引き締めなり、 緊縮なりである、

『 財政緊縮 』 を、 ゴリ押しして来てある、

日本の、 財務省の、 実態における、 英米の金融派員である、 実質的な、 反日工作員らと、 与野党の、 政治家らに、 報道員らは、

その身内員らごと、

外国らの圧力らから、 保護する意味も兼ねて、

日本の一般社会から、 隔離された施設らへ入れて、 日本国民らの一般の事らへ、 より、 遥かに、

関与し得ない状態にして、 取り調べるべき、

利害関係性を、 日本国民たちの一般が、

英米のカネ貸しらの側にある者らから、 押し付けられてある事を、

日本国民らの、より多くに、 知らしめ得る機会らを、 より、余計に、 成す為にも、



まず、 その実態らにおいて、英米の金融派員として機能して来てある、



実際は、 国である日本国民らの、 その召し使いである機関の、 預り金に過ぎない、



『 国の借金なるもの、 を、 増やす事になる、

公共事業らを、 日本国民たちは、 より、

やってはいけない 』 、



という、 全く、 間違った、 銘施事 メセジ

≒ メッセージ 、 を、

日本国民らの心へ植え付けて来てある、

日本の、 報道員めらを、

日本国民らの一般の側に立つ事を選び得る方の、

日本国民たちだけは、

極端にも、 取り締まり、 締め上げてゆく事を通しても、

より早くに、 日本国民らの足元の地下へ、

避難経路らと、住める避難所らとを作り拡げてゆく公共事業らを成すに足る以上の、 社会状況らを作り得る様にすべき、 在り得る、 立場にある。



そうした自覚認識の系を思い構え得られる、

日本国民らが、 増えてゆく事へ、 負の圧力を掛けて来てある、 『 召し使いの懐 フトコロ へ、

その主らが、 主らの、 賄 マカナ い、と、 生業

ナリワイ とを、 より能く成し得る様にする事らへ投資すべき、 カネらを預けると、

召し使いの懐に、 財政の赤字の分が、 成り、

増す事になるから、 それへ、 反対する、

と、 主張し、 実行もして来てある 』、

頭のおかしな体 テイ を成してある、 日本の財務省の、 反日工作員な実態性を成して来てある、

役人めらの主張して来てある通りの、

デタラメな主張事らを、 そのままに、 宣伝して来てある、 報道ステーション等の、日本の報道員らこそは、 主権者としての、 日本国民らの一般と全体に、 在るべき、 在り得る福利らを成すべき、

主権者らの各々においても、 義務な事を成す為に、

日本の内外の一般社会らから、 根こそぎにすべき、

筋合いを自ら成してある者らであり、

まず、その、公害を成す、減らず口らを封じるべき宛 アテ の者らだ 】 。





ネット記事+論弁群+;

ブログ Market Hack ;

広瀬隆雄氏の論説記事;



☆ 米国の税制改革に、 設備投資を、

100 % を、 費用で落とす項目が盛り込まれている理由 ;

P51B ムスタング 誕生秘話に学ぶ、 償却会計;











☆ 下院は、 去年の6月に示した税制改革案の、 「 Better Way 」 の審議を、 そろそろ始める、

と思います。



この下院案には、 国境税調整、 という、

項目が含まれており、 それが今、

とても、 話題になっています。



それについては、 過去に説明したので、

ここでは、 繰り返しません。





☆ 国境税調整とは、 何か?



「 Better Way 」 案には、

ずっと地味だけれど、 大事な「隠し味」が含まれています。

今日は、 それについて説明します。



その「隠し味」とは、

「 企業が先行投資をしたときには、

それを、 100% を、 費用で落としてオッケー 」

、 という項目です。





現在の米国の会計制度では、

企業が、 機械などの資本財に先行投資したときには、 大体、 5年をかけて、 償却する、

ルールになっています。





その場合には、 投下した先行投資は、

キャピタライズ capitalize 、 つまり、

資本に組み入れられるのです。



チョロチョロと、 5年をかけて、 償却する



( = 投資コストを、 利益から差し引く )

関係で、

比較的に、 早い段階で、 利益が出てしまいます。





☆ 「 利益が出て、 なぜ、 悪いの? 」 ;



みなさんは、 そう思うでしょう。

もちろん、 利益が出ることは、 大変に、

結構なことだけれど、

利益は、 税金に持って行かれます。



だから、 長い年数をかけて、 償却するほど、

とりわけ、 先行投資した直後から、

利益が出過ぎて、

税としての負担が重くなる、

という、 問題が生じるのです。





これは、 会計ルールだけで説明しても、

なかなか、 呑み込みにくいと思うので、

具体的な例で、 説明します。





第二次世界大戦の当時に、

アメリカは、 武器貸与法 ( レンドリース )

により、

英国に、 どんどん、 戦闘機を貸しました。

つまり、 「 代金後払い 」 です。





英国空軍は、

カリフォルニアのノースアメリカン社に、

P40 ウォーホーク 、 という、 戦闘機を注文します。

ノースアメリカン社は、

「 P40 は、 旧式機です。

実は、 わが社で、 新しい戦闘機の青写真を温めているのですが、

これを、 試しに使ってくれませんか? 」 、

と、 提案します。

それが、 P51 ムスタング です。





イギリス空軍は、 送られてきた試作機の性能が、優れていたのと、

ノースアメリカン社の品質管理の良さに惚れ込んで、 P51 を、 正式に、 採用します。





そのときの、 P51 は、

アメリカのアリソン社が作っている、

V710-81 、 という、

12気筒 液冷 V型エンジンで、 1200馬力でした。





アリソン V710-81 は、

とても、 滑らかなエンジンですが、

出力の関係で、 P51のプロペラは、 3枚でした。





このP51に乗った英国空軍のパイロットは、

P51を気に入りますが、

「 こいつに、 英国製のマーリンを搭載すれば、

もっと良くなるのにな 」 、 と、 残念がります。





800px-Packard_Merlin_V1650_7_2

( アメリカ製 パッカード・マーリン、

出典:ウィキペディア ) 。



マーリンは、 英国の主力戦闘機の、

スピットファイアに採用されている、 エンジンです。

2段のターボジャージャーを付けているので、

高高度での性能が良いことで、 知られています。





問題は、 マーリンは、

極めて複雑なエンジンで、 生産工程らが、多く、

英国の熟練工の職人芸に頼っていた、

ということです。

これでは、 生産が、間に合いません。



そこで、 マーリンの図面を、 アメリカに送り、

アメリカで量産する計画が持ち上がります。





イギリスは、 最高機密であるマーリンの図面を、 アメリカに移送するために、

わざわざ、 軍艦をよこしました。



アメリカ側で、 この図面の引渡しに立ち会ったのは、 モリス・ウイルソン氏です。



この受け渡しのために、 ウイルソン氏は、

特大のスーツケースを用意しました。



ところが、 マーリンの図面は、

貨車に載せる木箱ほどの大きさで、

クレーンをつかわないと、 降ろせないほど、

膨大でした。



つまり、 マーリンというのは、 それほど、

複雑なエンジンなのです。



このマーリンの図面を見たアメリカの技術者は、、 すぐに、 問題を悟ります。



マーリンは、

熟練工らの手作業に頼っているので、

それを、 オートメーションに置き換えるには、

工作機械などの、

膨大な投資が必要だと、 わかったのです。





そこに、 登場したのが、

「 大量生産の父 」 、 ビル・ヌドセン氏です。



ヌドセン氏は、 フォードの、 「モデルT」の生産ラインを考案した人です。



ヌドセン氏は、 工作機械による、 大量生産を、

念頭に、 マーリンの図面を、 全部、

自分で、 引き直しました。



しかし、 ここで、 問題が起こります。



それは、 製作を担当する、 パッカード自動車が、

「 そんなにべらぼうな先行投資は、

やりたくない 」 、 と、 ゴネたのです。



考えても見てください。 いま、

パッカードが、 清水の舞台から飛び降りるような一大決心をして、 膨大な工作機械を、

マーリンの製作のために購入したとします。



でも、 イギリスが、 戦争に負ければ、

「 ツケ 」 で、 アメリカから買っている、

兵器らへの代金を、 ちゃんと支払ってくれる

保証は、 ありません。





さらに、 当時においては、

アメリカの、 固定資産の償却年数は、

16年でした。





すると、 先行投資した費用の、

16分の1 、しか、 費用が落とせないので、



バカスカ、 利益が出ます。





それは、 税金として、 全部を、

アメリカ政府に持って行かれてしまうわけです。





しかも、 16年後にも、 未だ、

戦争をやっている、 保証は、 無いわけで、



戦争が終われば、 据え付けた工作機械の大半は、 無用の長物と化してしまいます。



そう考えると、 パッカードが尻込みしたのも、

無理は、無いわけです。





そこで、 ビル・ヌドセン氏は、



【 真珠湾への日本による攻撃が成される前に、



公の海をゆく、 日本の民間の船を違法に撃沈したり、 フライング・タイガース部隊を、 アメリカの軍人らに編成させて、 犯罪者と成っていた、 シナ人らへの、 合法な懲罰戦争を成していた、

日本国民たちへの、 違法な殺害行為らを繰り返させていた上に、

日本側へ、 示した、 ハル・ノートの内容事らと、

アメリカの国民や議員らへ示した、 ハル・ノートの内容事らとを、 違えて、 示す、 ペテン行為をも成して、 日本国民らと、 一般のアメリカ国民らとを、 互いへの戦争行為らへと、 意図して、 誘導する実態を積み重ねていた 】 、



『 フランクリン・ルーズベルト 』 大統領に、

会いに行きます。





「 大統領、 あなたが欲しいのは、

戦闘機ですか? それとも、 帳簿上の利益や、

税収ですか? 」 。





ルーズベルト大統領は、

「 もちろん、 戦闘機だ 」、 と、 答えます。



そこで、 ヌドセン氏は、



「 それなら、 固定資産の償却期間を、

161年から、 6年に、 変更してください!

ちなみに、 ドイツでは、 償却期間は、

7年です 」 、 と、 具申しました。





ドイツの償却期間が、 7年 、 と聞いた、

ルーズベルト大統領は、 この言葉に反応して、

「 それじゃ、 6年で行こう! 」、 と、

決断します。



これを機に、 アメリカの産業界では、



【 失業者らへ、 より多く、 働き口らを与える事になる 】 、



設備への投資ブームが起こります。





つまり、 第二次世界大戦を勝ち抜いた、

アメリカの産業界の底力が解き放たれるためには、



モノ作りの会計面での制約までを知り尽くした、

ヌドセン氏の洞察力が、 必要だったのです。





結局は、 イギリス空軍のハック ( 工夫 )

により、 マーリンを搭載することになった、

P51 は、 P51B ムスタング 、 と呼ばれ、

エンジンが、 パワフルになった関係で、

プロペラは、 4枚になりました。



この時点で、初めて、「傑作機」になったのです。





さて、歴史のウンチクが長くなってしまいましたが、 これから、 上院で議論される、

設備投資の償却年数を短縮する、

ということが、

設備投資を喚起する上で、

どれほど、 重要なことか? ということが、

おわかり頂けたか、 と思います。





