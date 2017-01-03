【波乱万丈！アメリカ貧乏留学物語】 【１９６９年の背景】 新 3 Ｃ（コテージ セントラルヒーティング クッカー）

いすヾ自動車 「いすヾ 117 」

ソニー「トリニトロン・カラーテレビ」

アイワ「ラジオ付きカセットテープレコーダー」

厚木ナイロン「パンティストッキング」

花王石鹸「ニベア」 ライオン歯磨「エチケットライオン」

サンスター歯磨「トニックシャンプー」

大塚食品工業「ボンカレー」「ボンシチュー」（初のレトルト食品）

中林製本手帳（ナカバヤシ）「フエルアルバム」

丸大ハム 「ワンパクでもいい、たくましく育ってほしい」

森永製菓 「大きいことはいいことだ」

フジカラー 「お正月を写そう」

明治製菓・ハイポリック 「水虫デタゾ、ダメナノヨー」



電電公社、ポケットベルの営業を開始

小笠原諸島返還日米協定調印復帰

大気汚染防止法・騒音規制法公布

文化庁発足

騒音規制法公布

第 8 回参院選挙で、タレント議員が続々当選

石原慎太郎が 301 万票でトップ当選

青島幸男、今東光、大松博文、横山ノックなどタレント 5 人が上位当選挙同時当選

明治百年記念式典（日本武道館）



GNP 、西独を抜き米に次いで第２位に

たばこ（ピース） 100 円

大学卒初任給 29.080 円 為替レート：１ドル￥３６０



