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波乱万丈・アメリカ貧乏留学物語

【波乱万丈！アメリカ貧乏留学物語】
 
【１９６９年の背景】
 

3Ｃ（コテージ　セントラルヒーティング　クッカー）
いすヾ自動車　「いすヾ117
ソニー「トリニトロン・カラーテレビ」
アイワ「ラジオ付きカセットテープレコーダー」
厚木ナイロン「パンティストッキング」
花王石鹸「ニベア」

ライオン歯磨「エチケットライオン」
サンスター歯磨「トニックシャンプー」
大塚食品工業「ボンカレー」「ボンシチュー」（初のレトルト食品）
中林製本手帳（ナカバヤシ）「フエルアルバム」
丸大ハム　「ワンパクでもいい、たくましく育ってほしい」
森永製菓　「大きいことはいいことだ」
フジカラー　「お正月を写そう」
明治製菓・ハイポリック　「水虫デタゾ、ダメナノヨー」

電電公社、ポケットベルの営業を開始
小笠原諸島返還日米協定調印復帰
大気汚染防止法・騒音規制法公布
文化庁発足
騒音規制法公布
8回参院選挙で、タレント議員が続々当選
石原慎太郎が 301万票でトップ当選
青島幸男、今東光、大松博文、横山ノックなどタレント5人が上位当選挙同時当選
明治百年記念式典（日本武道館）

GNP、西独を抜き米に次いで第２位に
たばこ（ピース）　100
大学卒初任給　29.080

為替レート：１ドル￥３６０

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