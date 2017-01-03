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【波乱万丈！アメリカ貧乏留学物語】
【１９６９年の背景】
新3Ｃ（コテージ セントラルヒーティング クッカー）
いすヾ自動車 「いすヾ117」
ソニー「トリニトロン・カラーテレビ」
アイワ「ラジオ付きカセットテープレコーダー」
厚木ナイロン「パンティストッキング」
花王石鹸「ニベア」
ライオン歯磨「エチケットライオン」
為替レート：１ドル￥３６０
サンスター歯磨「トニックシャンプー」
大塚食品工業「ボンカレー」「ボンシチュー」（初のレトルト食品）
中林製本手帳（ナカバヤシ）「フエルアルバム」
丸大ハム 「ワンパクでもいい、たくましく育ってほしい」
森永製菓 「大きいことはいいことだ」
フジカラー 「お正月を写そう」
明治製菓・ハイポリック 「水虫デタゾ、ダメナノヨー」
電電公社、ポケットベルの営業を開始
小笠原諸島返還日米協定調印復帰
大気汚染防止法・騒音規制法公布
文化庁発足
騒音規制法公布
第8回参院選挙で、タレント議員が続々当選
石原慎太郎が 301万票でトップ当選
青島幸男、今東光、大松博文、横山ノックなどタレント5人が上位当選挙同時当選
明治百年記念式典（日本武道館）
GNP、西独を抜き米に次いで第２位に
たばこ（ピース） 100円
大学卒初任給 29.080円