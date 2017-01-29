全場予想 東京◎ カフジテイク　　　　　　　　　　中京◎ オーヴィレール　　　　　　　　　京都◎ ダンスディレクター　　　　　　　

１着◎→2着○▲△×→3着○▲△×----三連単12点

◎⇔○▲△×----------------------馬単マルチ8点

全レース投資金額は 三連単43200円、馬単28800円です。

当情報の利用などで生じた損害については一切の責任を負いません。 自己責任でお願いします。的中を保証するものではありません。







東京 01R

◎06 ロードナカヤマ

○10 ホワイトファング

▲15 セイカチトセ

△05 ジュジョール

×09 リンガスネオ



中京 01R

◎08 メイショウブレナム

○05 ブリッゲン

▲06 ニシノレディー

△11 ヤマノブロンコ

×16 ビバジャンティ



京都 01R

◎01 クールデザイン

○08 レッドラトナ

▲06 ミスレジェンド

△04 サンデーミネルバ

×10 ウイングルイーズ



東京 02R

◎10 オーサムクイーン

○07 サヤネエ

▲14 コロニアルスタイル

△11 エミーリオ

×16 サトノガガ



中京 02R

◎14 ナンヨープルートー

○09 ゼルビーノ

▲16 ワンフォーオール

△06 ハギノシャーウッド

×07 ブレイブウォリアー



京都 02R

◎06 スズカコーズライン

○07 カズマデプレシャン

▲05 キセキノホシ

△11 タガノラガッツォ

×09 メモリートニック



東京 03R

◎16 アルーフクライ

○13 ゲンパチマサムネ

▲09 チェリートリトン

△14 アシャカセルクル

×06 リパーカッション



中京 03R

◎01 メイショウグンパイ

○08 チェイスダウン

▲14 タガノモーサン

△11 ヒーローメーカー

×15 エビスリアン



京都 03R

◎15 ミヤジユウダイ

○04 ボナパルト

▲03 ウイングオーシャン

△02 クレイトンシチー

×01 メイショウスイグン



東京 04R

◎08 グラドゥアーレ

○10 ウインハイラント

▲13 アルチレイロ

△16 サイレントサード

×02 コスモディライト



中京 04R

◎08 レッドバルトーク

○09 スマートガルーダ

▲06 エリーフェアリー

△03 アイファーマグオー

×07 アズマタックン



京都 04R

◎01 テンモース

○13 スマートアストリア

▲05 モズシャティン

△10 ウラガーノ

×12 スターズバース



東京 05R

◎06 インシュラー

○14 キタサンメジャー

▲03 ミスターステイ

△16 クリュティエ

×04 アルコ



中京 05R

◎05 スマートオリオン

○09 トーアヒミコ

▲14 ユウキビバワンダー

△12 シャンパーニュ

×10 ジュールドトネール



京都 05R

◎05 マイティドリーム

○02 ゼニステレスコープ

▲15 テリトーリアル

△14 フランツジョセフ

×09 メイショウテンシャ



東京 06R

◎08 メイスンスパート

○06 ポンテファブリチオ

▲13 スレッジハンマー

△11 ルノンキュール

×04 デルマチカラ



中京 06R

◎12 メイショウサルーテ

○11 エアショウ

▲10 アドマイヤウイング

△09 ハマヒルガオ

×16 クリノサンスーシ



京都 06R

◎03 ミラアイトーン

○06 ブレイヴバローズ

▲09 ファンタジステラ

△08 アサケハーツ

×10 マルモレイナ



東京 07R

◎11 ラセレシオン

○15 サンヘレナ

▲08 コパノビジン

△04 コルヌコピア

×14 エグランティエ



中京 07R

◎03 デュパルクカズマ

○07 モズアトラクション

▲15 ロッキーバローズ

△08 クリップスプリンガ

×05 コスモヴァーズ



京都 07R

◎10 オウケンワールド

○05 インテグリティー

▲12 スマイルフォース

△04 トウケイフクキタル

×03 カシノランド



東京 08R

◎06 マイネルトゥラン

○02 モンドアルジェンテ

▲07 リキサンダイオー

△16 ケイブルグラム

×01 フジマサクラウン



中京 08R

◎10 プエルト

○05 ウォーターシャウト

▲04 ダンツエンペラー

△01 トミケンシェルフ

×11 ステイリッチ



京都 08R

◎04 ピアレスピンク

○01 ベルクリア

▲11 ブンブンブラウ

△05 ガロファノ

×09 ヤマカツサファイヤ



東京 09R

◎10 ダイワキャグニー

○05 バルデス

▲07 キセキ

△09 コロナシオン

×02 ジュンヴァリアス



中京 09R

◎01 スパイチャクラ

○02 サダムリスペクト

▲17 フェザリータッチ

△12 ニシオボヌール

×06 ウィズアットレース



京都 09R大津特別

◎07 マインシャッツ

○06 オースミラナキラ

▲10 スピナッチ

△08 ウエスタンパレード

×03 イーストオブザサン



東京 10R節分ステ

◎05 グレーターロンドン

○13 トーセンデューク

▲11 オコレマルーナ

△01 メイショウメイゲツ

×07 メドウヒルズ



中京 10R金山特別

◎02 レトロロック

○08 コートオブアームズ

▲07 ララエクラテール

△01 マイネルレオーネ

×09 エクセレントミスズ



京都 10R松籟ステ

◎02 ジュンヴァルカン

○04 アルター

▲07 ディスキーダンス

△03 ストンライティング

×06 エイシンハドソン



東京 11R根岸ステ

◎03 カフジテイク

○05 ベストウォーリア

▲15 ベストマッチョ

△13 エイシンバッケン

×14 キングズガード



中京 11R長篠ステ

◎08 オーヴィレール

○07 キタサンラブコール

▲02 フィドゥーシア

△01 マルヨバクシン

×10 モンマックス



京都 11Rシルクロ

◎07 ダンスディレクター

○10 ネロ

▲05 ソルヴェイグ

△11 セイウンコウセイ

×09 セカンドテーブル



東京 12R

◎06 ヴェラヴァルスター

○15 スモークフリー

▲16 プランスシャルマン

△13 パフォーマプロミス

×05 フォワードカフェ



中京 12R

◎04 シュテルングランツ

○09 ラインシュナイダー

▲08 モンラッシェ

△12 オホーツク

×05 アチーヴ



京都 12R

◎05 スパイラルステップ

○01 ブライスガウ

▲04 キャプテンシップ

△03 テイエムシャンパン

×14 マイネルラック









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