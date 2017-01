G.B.F_SS 8 第八話 「宿命の強者

G.B.F_SS 7

第八話 「宿命の強者」



第八話 「宿命の強者」

Please set your GP Base.?

Beginning plavsky particle dispersal.

Field --,city

Please set your GUNPLA.?

Battele start.



GPベースに2つの機体が並ぶ

どれもベスト16まで上がってきた歴戦のガンプラだ

世那「相楽さん全力でいかせてもらいます!冴島 世那、いくぞブルーディスティニーエボ!」

相楽「そうでなくてはっ!相楽 蒼介、デュエルHMWS出る!」

Please set your GP Base.?Beginning plavsky particle dispersal.Field --,cityPlease set your GUNPLA.?Battele start.GPベースに2つの機体が並ぶどれもベスト16まで上がってきた歴戦のガンプラだ世那「相楽さん全力でいかせてもらいます!冴島 世那、いくぞブルーディスティニーエボ!」相楽「そうでなくてはっ!相楽 蒼介、デュエルHMWS出る!」

射撃をしながら直進する2機

まずは有線ミサイルからのビームライフルで世那が仕掛ける

世那「出し惜しみしたらまける!」

紙一重でかわしながらも無理のない動きでとらえ続ける相楽

相楽「やるなっ!」

有線ミサイルの爆風の後ろから斬りかかる世那

ビームサーベルを相楽もすでに抜いていた!

世那「くっ!」

相楽「…っ!」

同時に抜刀つばぜり合い!



世那「ひよっこには全力でこれませんか?」

相楽「違うなっ!無駄に仕掛けたらそれ事態が隙になる。ここからだっ!」

つばぜり合いが続く…しかし仕掛けたのは…



デュエルのシールドがつばぜり合いのなかブルーディスティニーを叩く

シールドの質量だ体勢がくずれる

そこにローキック!爪先にヒット

かろうじてバックダッシュ…

相楽「逃がさんよっ!」

デュエルはビームライフルを連射!

食らいつくっ!

全ての武装を駆使し自分の間合いを作りたいが…

世那「間合いは…向こうも同じかっ!」

アームシステムにより攻撃体勢でもシールドが展開できるデュエルは前方にシールドを展開させたまま弾幕の中を突進!

相楽「そんなものでは止められないっ!」



なんて突進だ!パワーがっ!

世那「ならばっ」

粒子残量を確認する世那

スロットをSPに



相楽「きたなっ!?」



ブルーディスティニーのツインアイが紅く染まるっ!

世那「エグザムシステム起動!」



天道「なんだ?エグザムシステムって?」

射撃をしながら直進する2機まずは有線ミサイルからのビームライフルで世那が仕掛ける世那「出し惜しみしたらまける!」紙一重でかわしながらも無理のない動きでとらえ続ける相楽相楽「やるなっ!」有線ミサイルの爆風の後ろから斬りかかる世那ビームサーベルを相楽もすでに抜いていた!世那「くっ!」相楽「…っ!」同時に抜刀つばぜり合い!世那「ひよっこには全力でこれませんか?」相楽「違うなっ!無駄に仕掛けたらそれ事態が隙になる。ここからだっ!」つばぜり合いが続く…しかし仕掛けたのは…デュエルのシールドがつばぜり合いのなかブルーディスティニーを叩くシールドの質量だ体勢がくずれるそこにローキック!爪先にヒットかろうじてバックダッシュ…相楽「逃がさんよっ!」デュエルはビームライフルを連射!食らいつくっ!全ての武装を駆使し自分の間合いを作りたいが…世那「間合いは…向こうも同じかっ!」アームシステムにより攻撃体勢でもシールドが展開できるデュエルは前方にシールドを展開させたまま弾幕の中を突進!相楽「そんなものでは止められないっ!」なんて突進だ!パワーがっ!世那「ならばっ」粒子残量を確認する世那スロットをSPに相楽「きたなっ!?」ブルーディスティニーのツインアイが紅く染まるっ!世那「エグザムシステム起動!」天道「なんだ?エグザムシステムって?」

恵真「 本編ではEXAMシステムは人間の脳波を電磁波として捉え、その中のいわゆる「殺気」を判別し敵パイロットの位置の特定や攻撃の瞬間を察知して回避するといった、ソフトウェア的にニュータイプに近い戦闘動作を再現して見せるものね」

天道「明鏡止水のスーパーモードみたいなもんですね」

麻美「まあそんなところね」



相楽「速いな!そうでなくては」

斬りかかるブルーディスティニー

デュエルはビームサーベル受け止める

しかしブルーディスティニーのパワーは想像を遥かに越えていた

受け止めた左腕が衝撃で損傷

そのままデュエルは弾けとんだ

ビームサーベルを握ったままの左腕が地面へ落ちる



相楽「受けただけでこの反動?くぅ!」



世那「あと31秒しかないかっ!」

更に仕掛ける世那は有線ミサイルを放ち斬りかかる

速い!



世那「とらえたっ!」



…爆発!

世那「手応えありっ!…」



相楽「危なかった!ほんとに…」

アームからシールドをパージしそれを切らせたのだ

世那「…くぅぅ、まだ、まだとどかないのかか」



ブルーディスティニーの、腕が吹き飛ぶ!!

恵真「 本編ではEXAMシステムは人間の脳波を電磁波として捉え、その中のいわゆる「殺気」を判別し敵パイロットの位置の特定や攻撃の瞬間を察知して回避するといった、ソフトウェア的にニュータイプに近い戦闘動作を再現して見せるものね」天道「明鏡止水のスーパーモードみたいなもんですね」麻美「まあそんなところね」相楽「速いな!そうでなくては」斬りかかるブルーディスティニーデュエルはビームサーベル受け止めるしかしブルーディスティニーのパワーは想像を遥かに越えていた受け止めた左腕が衝撃で損傷そのままデュエルは弾けとんだビームサーベルを握ったままの左腕が地面へ落ちる相楽「受けただけでこの反動?くぅ!」世那「あと31秒しかないかっ!」更に仕掛ける世那は有線ミサイルを放ち斬りかかる速い!世那「とらえたっ!」…爆発!世那「手応えありっ!…」相楽「危なかった!ほんとに…」アームからシールドをパージしそれを切らせたのだ世那「…くぅぅ、まだ、まだとどかないのかか」ブルーディスティニーの、腕が吹き飛ぶ!!

相楽「とっておきだっ!」

蒼く全身に粒子をまとうデュエルがブルーディスティニーの腕を蹴り飛ばした!

世那「RGシステム!?」

相楽「理論はRGと同じだ!」

更に右ストレートがブルーディスティニーに入る

かわすが左肩にヒット

そのまま渾身の跳び蹴りがブルーディスティニーに突き刺さる!

ブルーディスティニーは大破!



BATTLESYSTEM「winner!ブルーディスティニー」



相楽「とっておきだっ!」蒼く全身に粒子をまとうデュエルがブルーディスティニーの腕を蹴り飛ばした!世那「RGシステム!?」相楽「理論はRGと同じだ!」更に右ストレートがブルーディスティニーに入るかわすが左肩にヒットそのまま渾身の跳び蹴りがブルーディスティニーに突き刺さる!ブルーディスティニーは大破!BATTLESYSTEM「winner!ブルーディスティニー」

一哉「世那くんってここまでやれるのか!」

麻美「相楽さんはやっぱり強いわね」

天道「あー!二人ともやべーやべーやべーぞ!もうわくわくが止まらねー」

恵真「さすがにベスト16ともなるとね」

天道「でもわかりました自由自在に動く機体でゴチャゴチャしてないものから選びます」

麻美「そうね武器の射角も広くなるし、格闘もこなしやすい。」

天道「SEEDシリーズ見ながらファーストガンダム三部作ってのもいま見てます」

一哉「おまえ熱いのに、実は中身はクールだよなデータ能力貪欲だな」

天道「当然だぞ一応名門チームでエースやらせてもらったからな、メンタルとself-controlには自信がある」

麻美「なら終末みんなでプラモ買いにいこうよ」

一哉「自分もほしい素材あるんでGミューズにいきませんか?」

天道「そこにガンプラ売ってるんだな?」

麻美「キットだけでなくパーツや簡易の製作ブースやバトルシステムもあって面白いところよ」

…

一哉「…あっ…あの恵真先生」

恵真「何?一哉くん」

一哉「…恵真先生マーク2詳しいじゃないですか?一緒にマーク2のカスタム手伝ってもらえますか」

恵真「しょうがないなぁいいわよ!Gミューズに一緒にいくわ」

…これを…これをっ待ってたのよ!マーク2といえば私しかいないでしょ、簡単フィニッシュにあう追加パーツ作るわ!て言うか作るに決まってる

一哉「ありがとうございますっ!」

…来たぁあっ!恵真先生可愛いんだよなぁ!やっと…やっとここまで来ました!!















真と麻美の勝負への思い!

恵真のビルダー魂!

そして一哉の…!

次回「嵐の空域」学生生活の修羅場か? 一哉「世那くんってここまでやれるのか!」麻美「相楽さんはやっぱり強いわね」天道「あー!二人ともやべーやべーやべーぞ!もうわくわくが止まらねー」恵真「さすがにベスト16ともなるとね」天道「でもわかりました自由自在に動く機体でゴチャゴチャしてないものから選びます」麻美「そうね武器の射角も広くなるし、格闘もこなしやすい。」天道「SEEDシリーズ見ながらファーストガンダム三部作ってのもいま見てます」一哉「おまえ熱いのに、実は中身はクールだよなデータ能力貪欲だな」天道「当然だぞ一応名門チームでエースやらせてもらったからな、メンタルとself-controlには自信がある」麻美「なら終末みんなでプラモ買いにいこうよ」一哉「自分もほしい素材あるんでGミューズにいきませんか?」天道「そこにガンプラ売ってるんだな?」麻美「キットだけでなくパーツや簡易の製作ブースやバトルシステムもあって面白いところよ」一哉「…あっ…あの恵真先生」恵真「何?一哉くん」一哉「…恵真先生マーク2詳しいじゃないですか?一緒にマーク2のカスタム手伝ってもらえますか」恵真「しょうがないなぁいいわよ!Gミューズに一緒にいくわ」…これを…これをっ待ってたのよ!マーク2といえば私しかいないでしょ、簡単フィニッシュにあう追加パーツ作るわ!て言うか作るに決まってる一哉「ありがとうございますっ!」…来たぁあっ!恵真先生可愛いんだよなぁ!やっと…やっとここまで来ました!!真と麻美の勝負への思い!恵真のビルダー魂!そして一哉の…!次回「嵐の空域」学生生活の修羅場か?