例えば駐車禁止の場所なのに車を止めていたり、駐車場にひかれたラインを無視して番長停めしたり、迷惑駐車は後を絶たない。



最近ネットで話題となっているのが、そんな迷惑駐車した車両の全方向をグルリと何かで囲んでしまうという制裁だ。



[動画を見る]

Watch true 'street justice' as road sweeper 'punishes' bad parking with trash cans



場所は中国某所。車のまわりをぐるりと取り囲んだのはゴミ箱である。その労力は半端ないんじゃないの?と思うのだが、怒りの方が労力を上回っていたのだろう。



そしてアメリカ、オレゴン州のスーパーの駐車場では、駐車線を無視して止めた車の周りが、ショッピングカートで包囲されていた。



[動画を見る]

Shopper upset over double-parked car



ということで外出の多いこの時期、他の人の迷惑にならないよう車の駐車には十分に配慮しよう。こんなことになる前にね。



【迷惑駐車に鉄拳を!車に戻ってびっくり、全方向包囲網】を全て見る