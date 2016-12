時計のトリセツ f 君は秒針せっかちで 僕は短針スローで 性格まったく違うけど でもどこかで 一致する Heart in Heart 君より遅くれることある 必死に負けないで 追いかけるよ 君のため でもどこかで 一致する Heart in Heart アラーム 時々いたずらして 目覚まし音を鳴らしては 2人に邪魔をするけど そんな心 折れないで ずっと動き続ける 過去を振り返ること出来るけど 今を懸命生きること 未来を求めること出来るけど 今必死に進むこと もしも よかったら いつまでも いつも一緒に la... la... 君は秒針せっかちで 僕は短針スローで すれ違い多いけれども でもどこかで 一致する Heart in Heart 忘れた頃に いたずらして バッテリー切れて止まるけど 2人に邪魔をするけど そんな心 折れないで ずっと動き続ける 過去を振り返ること出来るけど 今を懸命生きること 未来を求めること出来るけど 今必死に進むこと もしも よかったら いつまでも いつも一緒に la... la... これからも すれ違うこと あるけれど 空の虹のように 飾らず つながれるだろう 自然にまかせ ハルモニア 過去を振り返ること出来るけど 今を懸命生きること 未来を求めること出来るけど 今必死に進むこと もしも よかったら いつまでも いつも一緒に la... la...