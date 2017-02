2004〜HP〜2084

大いなる正午、ニシンでライスの食卓。ジャケットはハンガーにかける。

わたし、せみの声がすきです。

cicadaの次はとんぼです。

dragonflyはcrossでしたね。

今秋、あなたもまた。

先日、2枚の CDを手に入れました。

アンドルー・デイヴィス(エルガー 宮廷仮面劇《インドの王冠》、 BBCフィルハーモニック シェフィールド・フィルハーモニック合唱団、2009、CHANDOS,東京エムプラス)

彼は50年の歳月を費やし、人生の究極の目的を成し遂げていた。

なんて素晴らしい逆転劇なの。

彼女は言った。

僕は役者じゃないけど、自分の位相を世界に合わせていたんだ。

心の機微が分かる人は良いね。

どうして、何時も違う形態を眺めるのかな。

それは、君が好きだから。

神経機械には愛があるから、自在なのさ。

彼は、彼女の写真が撮れたので嬉しかった。

それでは、気に入った曲を選んでみます。

・アンドルー・デイヴィス(エルガー 宮廷仮面劇《インドの王冠》)

・世界の名マーチ集(軍艦マーチ)

・ U2 ( IN GOD’S COUNTRY )

・ U2 ( OCTOBER )

・藤山一郎(崑崙越えて)

・イランの音楽―魅惑のアーヴァーズ(マーフールによるタスニーフ「芸術揺籃の地」)

・レインボー(バビロンの城門)

・ボブ・マーリィ・アンド・ザ・ウェイラーズ( EXODUS )

・ U2 ( SILVER AND GOLD )

・ Talvin Singh ( Traveller (Kid Loco’s Once Upon A Time In The East Mix))

耳を耳に重ね合う時、みんなは、お国のためなら、

何でも出来るようになっているそうだ。幸せな宇宙構造身体などにも。

ALVAVLA ● ・ BYBA/・・・・・・

ヒヒヒヒヒヒヒヒ RR 七七七七七七七七

ナナナナナナナナ RR 十十十十十十十十

RRRRRRRRRRRRR b o q ● RR● q o b RRRRRRRRRRRRR

RRRRRRRRRRR● b o q RRRRRR q o b ● RRRRRRRRRRR

RRRRRRRR●RRR b o q RRRRRR q o b RRR●RRRRRRRR

RRRRR●RRRRRR b o q RRRRRR q o b RRRRRR●RRRRR

▽ R●R ■■■■■ RRRRRR ■■■■■ R●R ▽

△ ● RR ■■■■■ RRRRRR ■■■■■ RR● △

R●RRR ■■■■■ RRRRRR ■■■■■ RRR●R

R ● RRR ■■■■■ RRRRRR ■■■■■ RRR ● R

RRRR ● RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR ● RRRR

RR◎RR ● RRRRRRRR●RR●RRRRRRRR ● RR◎RR

◎ RR◎R ● RR●RRRRRRRRRRRR●RR ● R◎RR◎

RR◎RRRR●RRRRRRRRRRRRRRRRRR●RRRR◎RR

・・・岩 ))汎 ( ※ ★・・・・・・・・・・

BOXのこゆるみちのくtheybeかな、回りもよきにみなとtadanica。10/10 ( 0:34 a.m.、10/7 )(2012)

*

*

*

*

※そして、2012年10月3日 水曜日の早朝に MP3を試聴した時、tadanicaに気付いたのです。

GLOBAL GOONはよかったな。