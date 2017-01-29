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寒川ＳＣ戦士の物語・・・

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U-8　ATHLETA CUP

寒川ＳＣ　ホームページ
http://samukawasc.dousetsu.com/

どーも　
【U-8 】

ATHLETA CUPに参加しました。
今大会は５人制で２日間の大会でした。
１日目　１勝２分け　２位通過

２日目　決勝トーナメントに進出
初戦は強豪バディーさん 
0-1で残念ながら敗退
フレンドリーで原さんと対戦
0-4で完敗。。。
今大会　強豪チームと対戦しすごく良い経験が出来ましたね！
今後も練習頑張りましょう！！
イメージ 1
　　以前の写真です・・・・

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