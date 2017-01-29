U-8　ATHLETA CUP

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寒川ＳＣ ホームページ
http://samukawasc.dousetsu.com/
どーも
【U-8 】
ATHLETA CUPに参加しました。
今大会は５人制で２日間の大会でした。
１日目 １勝２分け ２位通過
２日目 決勝トーナメントに進出
初戦は強豪バディーさん
0-1で残念ながら敗退
フレンドリーで原さんと対戦
0-4で完敗。。。
今大会 強豪チームと対戦しすごく良い経験が出来ましたね！
今後も練習頑張りましょう！！
以前の写真です・・・・
この記事に
こんにちは、ゲストさん
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http://samukawasc.dousetsu.com/
どーも
【U-8 】
ATHLETA CUPに参加しました。
今大会は５人制で２日間の大会でした。
１日目 １勝２分け ２位通過
２日目 決勝トーナメントに進出
初戦は強豪バディーさん
0-1で残念ながら敗退
フレンドリーで原さんと対戦
0-4で完敗。。。
今大会 強豪チームと対戦しすごく良い経験が出来ましたね！
今後も練習頑張りましょう！！
以前の写真です・・・・
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