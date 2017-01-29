U-8　ATHLETA CUP

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どーも 【U-8 】

ATHLETA CUPに参加しました。 今大会は５人制で２日間の大会でした。 １日目 １勝２分け ２位通過

２日目 決勝トーナメントに進出 初戦は強豪バディーさん 0-1で残念ながら敗退 フレンドリーで原さんと対戦 0-4で完敗。。。 今大会 強豪チームと対戦しすごく良い経験が出来ましたね！ 今後も練習頑張りましょう！！ 以前の写真です・・・・ 以前の写真です・・・・