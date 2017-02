1月28日（土）　にこっと思春期会が開かれました

1 月 28 日(土) にこっと思春期会 駿河生涯学習センター 来・て・こ はじめに

第 3 回目になる、「にこっと思春期会」は、昨年度に引き続いて、ダイジョブプロジェクトの鈴木大介先生を講師に、思春期の子どもを対象にしたワークショップと、大人向けの学習会が複合した形式で行われました。参加人数は合計 30 人。内訳は、子ども 10 人、保護者 17 人、通級の先生 3 人でした。



最初に写真を使って、ダイジョブプロジェクトの活動の紹介がありました。「散歩しながら会話をするスキル」ではシナリオをつくって、ロールプレーで会話のしかたを練習するそうです。すごくわざとらしいのですが、わざとらしさを含め、「ソーシャルスキル」はやわらかい雰囲気で楽しみながら学ぶのがいいよ、というお話でした。引き続いて、社会人 ( 大学生 ) のクラス、高校生のクラス、子どものクラス、など、ダイジョブプロジェクトの多岐にわたる活動を大急ぎで紹介していただきました。大人のクラスでは飲み会も練習が必要、ということで、実際に飲み会をするそうです。くわしくは、ダイジョブプロジェクトの ホームページ http://www.dai-job.org/ )をご覧ください ソーシャルスキルトレーニング( SST )は特別なことではない。うっかりしくじったとき、どうするかは、 SST で特別に教えるというより、普段の親子の会話でも「ありがとう」とか「ごめんね」とか練習する方が効果的かもしれないとのことでした。 教材の紹介

ライフスキルトレーニング、ソーシャルスキルトレーニングについては、テキストも出しているそうです。ここに載せておきます。 『青年期のSST 2015厳選シリーズ』 Vol. 1〜4 詳しくは、 こちら をごらんください。( http://www.dai-job.org/kyouzai.html)

ワーク 質問するスキル

ワークショップの開始です。最初は「質問をする練習」です。 先生が両面が「○」「×」になっているペープサートのようなものをもっていて、返事は、それで行う。答えは○か×で答えられるものにしなければならないというものでした。 さっそく子どもの一人から「先生はコーヒーを飲みますか?」という質問がでて、「○」の答え。練習はばっちりでした。しばらく時間をとって、各自質問をシートに書きこんでもらいました。その間、先生から大人たちへの注意事項「失礼な質問でも、好きにやらせる。抑圧しないように」とのこと。 実際にでた質問と先生の答えは次のようなものでした。 >先生は猫は好きですか? 答え 〇 >先生はディズニーランドにいったことがありますか? 〇 >先生は霊感はありますか 〇 >先生は紅茶を飲みますか 〇 >服が黒系統ですが、そういった色がお好きでしょうか? 〇 >先生は結婚していますか 〇 >先生はコカコーラ派ですか、ペプシ派ですか。コカ・コーラはなら〇、ペプシはなら×。答えは〇 >先生はインフルエンザにかかったことがありますか?〇 > 40 歳以上ですか。 × > Do you like English? 〇 実際は、先生は○×で答えるだけでなく「いい質問だね」「うまいね」「高度な質問だね」など、質問者に共感するようなことばがたくさんでていました。先生から大人にむけたメッセージとしては、「いい質問がでたかどうかではなく、ワークに取り組めたことをまずほめましょう。」とのことでした。



ワーク 相談するスキル

事前に、「相談するスキル」につながるようなワークをお願いしてありました。「相談する」というのは、高度なスキルです。 まず、困っているということを自覚できる 必要があります。ついで、困りごと言語化する必要があります。さらに、それを誰かに相談して解決しようという気持ちになり、最後に適切なひとに相談をもちかける必要がでてきます。 今回は、最初の方のステップの「困りごとを書き出す」部分をワークとして行いました。先生が、子どもたちのところを巡回し、それぞれの困りごとに共感しながら、声に出さずに読んでいきました。子どもたちの書いた困りごとが何だったのかは、筆者にはわからないのですが、深刻な悩みもそれなりにあったようです。 鈴木先生には、できることなら、継続的なかかわりをもって、困りごとに対応してあげたいという気持ちもあるようでした。 ワーク デモクラシーゲーム



このワークは、大人と子どもが混ざったグループに分かれておこないました。デモクラシーゲームという名前は後から調べて知ったのですが、次のようなルールです。先生の出したテーマにそって、各グループ一つのことばを決め、ホワイトボードに書きます。そのことばを発表し、同じことばを書いたグループ数の分の点数がはいるというものです。 たとえば、黄色い色の果物というテーマに対して、「レモン」を答えたグループが3、「バナナ」が2、「グレープフルーツ」が1だったのですが、それぞれ 3 点、 2 点 1 点が与えられます。 3番目のテーマ「コンビニ」のときは、各グループの子供全員(子供がいないグループでは代表の大人1名)に前に出てもらい、チームの代表として答えてもらいました。複数の子供がいる場合は、チーム内で相談します。





結果は次の通りでした 。

グループ テーマ A B C D E F 黄色い果物 レモン バナナ バナナ レモン レモン グレープフルーツ 点数 3 2 2 3 3 1 動物園で人気の動物 ライオン パンダ しろくま ライオン ライオン ライオン 点数 4 1 1 4 4 4 コンビニ 7-11 7-11 7-11 ファミマ 7-11 ファミマ 点数 4 4 4 2 4 2 おでんの具 大根 大根 大根 黒はんぺん 大根 卵 点数 4 4 4 1 4 1 合計点数 15 11 11 10 15 8

このワークの目的は「勝ったらうれしい」「負けたら悔しい」という感情をもつこと。感情を上手に表現し、「楽しく」ゲームが続けられるようにすること。自分(たち)だけ、違う答えだと疎外感を経験できる。グループ内でひとつの単語を決めなければならないので、相談して決める練習にもなる。 3 番目の課題の時は「前に出る」「発表する」スキルを学べるなど、いろいろな要素を詰め込んだワークでした。

感想

参加した子どもたちからは、異口同音に「楽しかった」という感想がよせられました。また、より年齢が上の子どもには、「保護者向け」の話もしっかり理解できていて、「自分の成長を感じることができた」というような、客観的な視点での感想も寄せられました。 保護者からも楽しかったという感想に加え、子どもとの関わり方を見直すきっかけになった。今日教わったことを早速取り入れたい、という感想が寄せられました。 思春期講座は、来年度も鈴木大介先生に講師をお願いする予定です。ふるってご参加下さい