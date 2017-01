ジョージ・ハリスンの全ソロ・アルバムを納めたボックスLPが発売されます!!

https://www.barks.jp/news/?id=1000137158

しかも、完全復刻!!

しかも、国内では同時にSHM紙ジャケも発売されるそうです!!

全部買おうとしたら、とんでもない金額になるが。。。





ところで。

ジョージの中で、いわくアリの『The best of George Harrison』。

ジョージの取っ掛かりとしては、悪いアルバムじゃないんで、よく回してます。

LPだと以下のとおり。





Side A

1. Something

2. If I Needed Someone

3. Here Comes The Sun

4. Taxman

5. Think For Yourself

6. For You Blue

7. While My Guitar Gently Weeps

Side B

1. My Sweet Lord

2.Give Me Love (Give Me Peace On Earth)

3. You

4. Bangla Desh

5. Dark Horse

6. What Is Life



いずれにしても、やっぱり While My Guitar Gently Weepsが好きだが。



これはレコスケじゃなくても涙モノの情報!!(^^)/