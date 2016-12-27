¤³¤³¤«¤éËÜÊ¸¤Ç¤¹
¤â¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¡¢¤Æ¤ó¤³¤â¤ê¤Ë¤·¤è¤¦¤¼¡£

½ñ¸ËÁ´ÂÎÉ½¼¨

ÂçºåÉÜÎ©³ØÂç¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¿Íºà°éÀ®¤Ø¸þ¤±µëÉÕ·¿¾©³Ø¶â¤ò¿·Àß

ÂçºåÉÜÎ©³ØÂç¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¿Íºà°éÀ®¤Ø¸þ¤±µëÉÕ·¿¾©³Ø¶â¤ò¿·Àß

¥ê¥»¥Þ¥à 12/27(²Ð) 17:45ÇÛ¿®
大阪府立大学、グローバル人材育成へ向け給付型奨学金を新設
ÂçºåÉÜÎ©Âç³Ø
¡¡ÂçºåÉÜÎ©Âç³Ø¤Ï12·î26Æü¡¢Âç³ØÆÈ¼«¤ÎµëÉÕ·¿¾©³Ø¶âÀ©ÅÙ¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ê¡¼¥À¡¼°éÀ®¾©³Ø¶â¡×¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Ê¿À®29Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Î³Ø¶È¡¢¿ÍÊª¤È¤â¤ËÍ¥½¨¤ÊÆþ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢2Ç¯¼¡¤Ë1¿Í¤¢¤¿¤ê30Ëü±ß¤ò°ì³ç»Ùµë¤¹¤ë¡£

´ØÏ¢²èÁü¤ò¸«¤ë

¡¡ÂçºåÉÜÎ©Âç³Ø¤Ç¤Ï¡¢2016Ç¯3·î¤Ë¿·¤¿¤Ê¥°¥í¡¼¥Ð¥ë²½ÀïÎ¬¤òºöÄê¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ¤È¿¼¤¤ÀìÌçÀ­¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¹ñºÝÀ­Ë­¤«¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤Ê¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ê¡¼¥À¡¼°éÀ®¾©³Ø¶âÀ©ÅÙ¡×¤Ï¡¢³Ø¶È¡¢¿ÍÊª¤È¤â¤ËÍ¥½¨¤Ê³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢³ØÀ¸¤Î¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤ò´üÂÔ¡£ÂçºåÉÜÎ©Âç³Ø¸å±ç²ñ¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¡¢Ê¿À®29Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¤Î³Ø°è¡Ê³Ø»Î²ÝÄø¡ËÆþ³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë2Ç¯¼¡¤Î4·î¡¢1¿Í¤¢¤¿¤ê30Ëü±ß¤ò°ì³ç¤Ç»Ùµë¤¹¤ë¡£

¡¡Âè1²ó¤ÎÊç½¸»þ´ü¤Ï¡¢Ê¿À®29Ç¯ÅÙ³Ø°èÆþ³Ø¤Î¿·1Ç¯À¸¤¬2Ç¯¼¡¤Ë¿Êµé¤¹¤ëÊ¿À®30Ç¯ÅÙ4·î¡£1Ç¯¼¡¤ÎÀ®ÀÓ¤ä¸ì³Ø¥ì¥Ù¥ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¡¦·Ð¸³¤Ê¤É¤¬±þÊçÍ×·ï¤È¤Ê¤ë¡£»Ùµë¿Í¿ô¤Ï10Ì¾°Ê²¼¡£»Ùµë»þ´ü¤Ï¡¢Ê¿À®30Ç¯6·î¡£

¡¡¾©³ØÀ¸¤Ë·èÄê¤¹¤ë¤È¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÆÃÂÔÀ¸¤È¤·¤ÆÂç³Ø¤«¤éÍ×ÀÁ¤µ¤ì¤¿¹Ô»ö¤Ê¤É¤Ø¤Î½ÐÀÊ¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤äÌò³ä¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤­À®²Ì¤ò¼ý¤á¤¿¾©³ØÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÍâÇ¯ÅÙ¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¾©³Ø¶â¤ò»Ùµë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¡Ô¥ê¥»¥Þ¥à ±ü»³Ä¾Èþ¡Õ
¡Ú´ØÏ¢µ­»ö¡Û
ºÇ½ª¹¹¿·:12/27(²Ð) 17:45
リセマム

¤³¤Îµ­»ö¤Ë

´é¥¢¥¤¥³¥ó

´é¥¢¥¤¥³¥ó¡¦É½¼¨²èÁü¤ÎÁªÂò

³¨Ê¸»ú
¡ß
  • ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë
  • SoftBank1
  • SoftBank2
  • SoftBank3
  • SoftBank4
  • docomo1
  • docomo2
  • au1
  • au2
  • au3
  • au4
  • Ì¾Á°
  • ¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É
  • ¥Ö¥í¥°

³«¤¯¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ê0¡Ë

Ï¢·È¥µ¡¼¥Ó¥¹
ÃÎ·ÃÂÞ¡Ã
textream¡Ê·Ç¼¨ÈÄ¡Ë¡Ã
¥Ú¥Ã¥È¡Ã
¥í¥³¡Ã
µá¿Í

ËÜÊ¸¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤³¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ÎÀèÆ¬¤Ø
¤ß¤ó¤Ê¤Î¹¹¿·µ­»ö
Á°¤Ø ¼¡¤Ø