|
¼ã¼Ô4¿Í¤¬µ§¤ê¤Î¿å¤´¤ê ÌÚ¸ÅÆâ´¨Ãæ¤ß¤½¤®º×¤ê³«Ëë¡ÚÌÚ¸ÅÆâÄ®¡Û
È¡´Û¿·Ê¹ÅÅ»ÒÈÇ 1/14(ÅÚ) 10:03ÇÛ¿®
¡¡¡ÚÌÚ¸ÅÆâ¡Û¹Ô½¤¼Ô¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë4¿Í¤Î¼ã¼Ô¤¬¿å¤´¤ê¤ÇÃÃÏ£¤·¡¢1Ç¯¤ÎËµùËºî¤Ê¤É¤òµ§´ê¤¹¤ëÅÁÅý¿À»ö¡Ö´¨Ãæ¤ß¤½¤®º×¤ê¡×¤¬13Æü¡¢º´½÷Àî¿À¼Ò¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£½éÆü¤Ï»²äÆ¡Ê¤µ¤ó¤í¤¦¡ËÊó¹ðº×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¹Ô½¤¼Ô¤ÏÀã¤¬¤·¤ó¤·¤ó¤È¹ß¤ëÃæ¡¢Îä¿å¤òÍá¤Ó¤Æ¿´¿È¤òÀ¶¤á¤¿¡£15Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç187²óÌÜ¡£º£²ó¤Î¹Ô½¤¼Ô¤Ï¡¢ÊÌÅö¤ÎÌÜ»þ´ð»Ë¤µ¤ó¡Ê25¡Ë¡¢°ð²Ù¤Î¿·°æÅÄ¿¿°ì¤µ¤ó¡Ê18¡Ë¡¢»³¤Î¿À¤Î²ÃÆ£Ç·¹¯¤µ¤ó¡Ê18¡Ë¡¢ÊÛºâÅ·¤ÎÊ¿ÌîÂç¿´¤µ¤ó¡Ê15¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡¸á¸å6»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿»²äÆÊó¹ðº×¤ÇÌîÂ¼¹¾ÏµÜ»Ê¤¬½Ë»ì¤òÆÉ¤ß¾å¤²¡¢¹Ô½¤¼Ô¤¬ÃÃÏ£¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤ò¿À¤ËÊó¹ð¡£¹Ô½¤¼Ô¤äº×Åµ´Ø·¸¼Ô¤é¤¬¶Ì¤°¤·¤òÊû¤²¤ë¤Ê¤É¤·¡¢º×¤ê¤ÎÀ®¸ù¤òµ§¤Ã¤¿¡£
¡¡Êó¹ðº×¸å¡¢¼ÒÅÂ¤«¤é²¼ÂÓ»Ñ¤Î¹Ô½¤¼Ô¤¬ÀÐÃÊ¤ò²¼¤ê¤Æ¿å¤´¤ê¤ò³«»Ï¡£É¹ÅÀ²¼¤ËÎä¤¨¹þ¤àÃæ¡¢µ¤¹ç¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÎä¿å¤ò³Ý¤±¹ç¤¤¡¢Íè¾ì¤·¤¿Ä®Ì±¤é¤¬À¼±ç¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¿·°æÅÄ¤µ¤ó¤ÎÊì¡¢ÍÛ»Ò¤µ¤ó¡Ê54¡Ë¤Ï¡Ö°ìÇ¯°ìÇ¯¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢²¿ÅÙ¸«¤Æ¤â´¶Æ°¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ©»Ò¤ÎÍº»Ñ¤Ë´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡4¿Í¤Ï´ü´ÖÃæ¡¢ÃëÌë¤òÌä¤ï¤º¿å¤´¤ê¤ò´º¹Ô¡£14¡¢15¤ÎÎ¾Æü¤Ë¤Ï¡Ö´¨Ãæ¤ß¤½¤®¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤â¤ß¤½¤®¸ø±à¤Ê¤É¤Ç³«¤«¤ì¡¢Åß²Ö²Ð¤äÊª»º¥Õ¥§¥¢¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊºÅ¤·¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
È¡´Û¿·Ê¹ÅÅ»ÒÈÇ
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¤³¤Îµ»ö¤Ë
>
- À¸³è¤ÈÊ¸²½
>
- Ê¸²½³èÆ°
>
- º×¤ê¤ÈÅÁÅý