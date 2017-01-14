|
ÀÖºä¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¥á¡¼¥«¡¼¤¬¼ÒÆâÂ÷»ù½ê¡¡¼Ò°÷¤ÈÆ±¿å½à¤Î·îµë30Ëü¤ÇÊÝ°é»Î¤ò¸ÛÍÑ¡¡¡¿Åìµþ
¤ß¤ó¤Ê¤Î·ÐºÑ¿·Ê¹¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯ 1/12(ÌÚ) 7:00ÇÛ¿®
¡¡ÀÖºä¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥ï¡¼¥¯¥¹¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡×¡Ê¹Á¶èÀÖºä1¡Ë¤¬12·î14Æü¡¢¼ÒÆâÂ÷»ù¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ÖWithKids¡×¤ò³«Àß¤·¤¿¡£¡ÊÀÖºä·ÐºÑ¿·Ê¹¡Ë
»Ò¤É¤â¤¬·¤¤òÍú¤¤¤ÆÁö¤ê²ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥¥Ã¥º¥¬¡¼¥Ç¥ó¡×
¡¡1996Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½·¿ERP¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥½¥Õ¥È¡ÖHUE¡×¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ëÆ±¼Ò¡£Great Place to Work Institute Japan¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¡×Ä´ºº¤Ë¤ª¤¤¤Æ9Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡Ö¥Ù¥¹¥È¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¾Þ¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¼ÒÆâÀ©ÅÙ¤ä¿¦¾ì´Ä¶¤Î²þÁ±¤ËÎÏ¤ò¤¤¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó³«Àß¤·¤¿¡ÖWithKids¡×¤Ï»Å»ö¤È»Ò°é¤Æ¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢CEO¤Ç¤¢¤ëËÒÌîÀµ¹¬¤µ¤ó¤ÎÈ¯°Æ¤«¤éÍ»Ö¼Ò°÷Ìó50Ì¾¤Ç´ë²è¡£´ë²è¤òÎ©¤Á¾å¤²¸å¡¢Ìó9¥ö·î¤Ç³«Àß¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍøÍÑÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï¥ï¡¼¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¼Ò°÷¡£·î³Û3Ëü±ß¡ÊÄê³ÛÀ©¡Ë¤Î·î¶ËÊÝ°é¤Î¤Û¤«¡¢1Æü2,000±ß¤Ç»Ò¤É¤â¤òÍÂ¤«¤ë°ì»þÊÝ°é¤â¹Ô¤¦¡£ÎÁ¶â¤Ë¤ÏÃë¿©Âå¡¢Í¼¿©Âå¡¢¥ß¥ë¥¯Âå¡¢¤ª¤à¤ÄÂå¤Ê¤É¤ÎÉ¬Í×Èñ¤ò´Þ¤à¡£¿©»ö¤Ï´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î¼Ò°÷¤¬¸¥Î©¤òÃ´Åö¤·¡¢Í½Ìó¤¹¤ì¤ÐÂç¿Í¤ÎÊ¬¤âÍÑ°Õ¤·¡¢¿Æ»Ò¤ÇÃë¿©¤äÍ¼¿©¤ËÆ±¤¸¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¿©»ö¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊÝ°é»ÎÅù¤ÏÌó550¿Í¤Î±þÊç¤ÎÃæ¤«¤é4¿Í¤òºÎÍÑ¤·¡¢·îµë30Ëü±ß°Ê¾å¤Ç¸ÛÍÑ¡£³«ÀßÍ»Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë´ë²èÃ´Åö¤ÎÃ«¸ýÍµ¹á¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿Íºà¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Åö¼Ò¤Î¹Í¤¨¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢ÊÝ°é»Î¤âÂ¾¤Î¼Ò°÷¤ÈÆ±¿å½à¤Ç¸ÛÍÑ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Ö¡ØÍ¥½¨¤Ê¼Ò°÷¤ËÆ¯¤Â³¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë²ñ¼Ò¤¬¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤è¤êÆ¯¤¤ä¤¹¤¯¡¢Êë¤é¤·¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Ï¤º¡£º£¸å¤ÏÊÝ°é¤Î¤ß¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä¹´üµÙ²ËÃæ¤Î³ØÆ¸ÊÝ°é¤ä¼«Í³¸¦µæ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É¡¢¼ÒÆâ¤ÎÆ¯¤¯´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤â¡£
¤ß¤ó¤Ê¤Î·ÐºÑ¿·Ê¹¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¤³¤Îµ»ö¤Ë
>
- ·Ý½Ñ¤È¿ÍÊ¸
>
- ¿ÍÊ¸²Ê³Ø
>
- Îò»Ë