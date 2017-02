ナナハン小僧のテーマ🎵

夜の夜中に目覚まし

心奪うリズムに乗り





眠りの森に迷う

不思議の国のキャロル

聞こえるアイドリング ナナハンボーイ



恋に夢中なSeventeen

心ここにない Night&Day



カストロールと麝香

3コードの魔法

酔わせるアイドル Oh Rock'nRoll boy



Allnight Long まぼろしランデブー

待ち焦がれたWeekend



I Wanna Be Your ルイジアンナ

消えないでTonight

恋はNo no no no no no

No oh



夜の夜中に現れ

朝には消えちゃうシンデレラ

盗んだ恋の気持ち

バラまくハート泥棒

囁くI LoveYou ナナハンボーイ



All night long まぼろしランデブー

待ち焦がれたWeekend



I Wanna Be Your ルイジアンナ

消えないでTonight

恋は No no no no no no

No oh



夜の夜中に目覚まし

心奪うリズムに乗り

眠りの森に迷う

不思議の国のキャロル

聞こえるアイドリング Oh 750ボーイ







