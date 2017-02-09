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Raffaele Genovese Trio　/　 Raffaele Genovese Trio

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       RaffaeleGenovese Trio　/　 RaffaeleGenovese Trio

 
 

信頼のイタリア・レーベル「ALFA MUSIC」からRAFFAELE GENOVESE のピアノトリオ作がリリースされました。
安定した技術力だからこその余裕が感じられる1枚です。”と、ネット情報。

 
　私の好きな“管 + ピアノ・トリオ”。それも、p が語り過ぎていない。自分の身分をわきまえて（笑い）語ってくれている。ちょっと、長めのソロはあるが五月蠅くない。
　また、録音がいい。各楽器の輪郭がはっきり、くっきりしている。
　私（わたし）的には先述のリーダーのRaffaele Genovese p のソロが聴ける5曲目“Intro (to Settembre)”がお奨め。
 
　星、四つ。
 
 

RaffaeleGenovese piano and keyboards
Carmelo Venuto double bass
Emanuele Primavera drums
Special guest Ben van Gelder alto sax

 
 

1 SlowDown

2 Gentlepiece

3 AlbertCamus

4 Brightinsight

5 Intro(to Settembre)

6 Settembre

7 IbnHamdis

8 Forthis time

9 ViaD'Amelio

10 Pentapolis
 
 
なお、音源はミュージックバードをエアーチェックしたものである。
 
 

RaffaeleGenovese Trio　/　 RaffaeleGenovese Trio

 
 
 

        RaffaeleGenovese Trio - Rah'el | Jazz

           ※参考

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