Raffaele Genovese Trio　/　 Raffaele Genovese Trio

RaffaeleGenovese Trio / RaffaeleGenovese Trio “ 信頼のイタリア・レーベル「 ALFA MUSIC 」から RAFFAELE GENOVESE のピアノトリオ作がリリースされました。

安定した技術力だからこその余裕が感じられる 1 枚です。 ”と、ネット情報。 私の好きな “管 + ピアノ・トリオ”。それも、 p が語り過ぎていない。自分の身分をわきまえて（笑い）語ってくれている。ちょっと、長めのソロはあるが五月蠅くない。 また、録音がいい。各楽器の輪郭がはっきり、くっきりしている。 私（わたし）的には先述のリーダーの Raffaele Genovese p のソロが聴ける 5 曲目“ Intro (to Settembre) ”がお奨め。 星、四つ。 RaffaeleGenovese piano and keyboards

Carmelo Venuto double bass

Emanuele Primavera drums

Special guest Ben van Gelder alto sax 1 SlowDown 2 Gentlepiece 3 AlbertCamus 4 Brightinsight 5 Intro(to Settembre) 6 Settembre 7 IbnHamdis 8 Forthis time 9 ViaD'Amelio 10 Pentapolis なお、音源はミュージックバードをエアーチェックしたものである。 RaffaeleGenovese Trio / RaffaeleGenovese Trio http://diskunion.net/latin/ct/detail/XAT-1245662261?utm_source=rmd&utm_medium=ad&utm_campaign=rmd RaffaeleGenovese Trio - Rah'el | Jazz ※参考