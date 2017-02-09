Raffaele Genovese Trio　/　 Raffaele Genovese Trio

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RaffaeleGenovese Trio / RaffaeleGenovese Trio
“信頼のイタリア・レーベル「ALFA MUSIC」からRAFFAELE GENOVESE のピアノトリオ作がリリースされました。
私の好きな“管 + ピアノ・トリオ”。それも、p が語り過ぎていない。自分の身分をわきまえて（笑い）語ってくれている。ちょっと、長めのソロはあるが五月蠅くない。
また、録音がいい。各楽器の輪郭がはっきり、くっきりしている。
私（わたし）的には先述のリーダーのRaffaele Genovese p のソロが聴ける5曲目“Intro (to Settembre)”がお奨め。
星、四つ。
RaffaeleGenovese piano and keyboards
1 SlowDown
2 Gentlepiece
3 AlbertCamus
4 Brightinsight
5 Intro(to Settembre)
6 Settembre
7 IbnHamdis
8 Forthis time
9 ViaD'Amelio
10 Pentapolis
なお、音源はミュージックバードをエアーチェックしたものである。
RaffaeleGenovese Trio / RaffaeleGenovese Trio
RaffaeleGenovese Trio - Rah'el | Jazz
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