Peter Zak Trio - Namely You Peter Zak - Piano Paul Gill - Bass Al Foster - Drums Recorded : Systems Two, Brooklyn, NY March 2004 Album : Peter Zak Trio

’65年生まれというピーター・ザクというピアニストを僕は知りません。 特に意識したわけではありませんが、この曲もロリンズの演奏で覚えた好きな一曲です。 ロリンズのインパクトのある演奏と比べると勿論迫力はありませんが、こういう感じも曲のイメージには外れていないと思います。 決して流麗なピアノではありませんが、少し引っかかったような弾き方がこの人の個性になっていて聴かせます。

