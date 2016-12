もうすぐ年越しだね。

大晦日のテレビは僕的には面白くないのでDVDでも見て過ごそう。

今夜は忌野清志郎と仲井戸CHABO麗市と<夜の散歩をしないかね>でも聴こう。

2人の音楽は誰に何を言われようが絶対な音楽なのさ。

年越しそばでも食べながら、お酒は飲まないから、夜の散歩でもしながら年を越してみよう。

それじゃ良いお年をね。











そして提案! (本郷太鼓倶楽部結成案!)



本郷太鼓倶楽部を結成します。

地元本郷の子供たちと本郷の地で太鼓の文化を育てようという訳です。

練習時間、曜日などは要相談。平日夜19時からの1時間又は日曜午後14時の予定です。

時間等については活動開始に当たり相談したいと思います。

部活などと併用できることもあります。参加費あり。

もともと太鼓の文化のあるこの本郷の地に新たな太鼓文化をこれから創り上げていきたいと

考えている次第です。現段階ではここまでですが相談いただければ嬉しいです。

案がまとまる中で順次提案していきますのでご協力お願いいたします。

ここでは質の高い技術を学ぶことができます。

来年度の例大祭に向けて地元文京区本郷で<本郷弓二太鼓連(仮)>を結成しお祭りを盛り上げたいと

思います。そこで小学校高学年〜中学生を集めたいと考えています。(地元外でも 希望があれば受付します)

ご連絡はこちらにおねがいします。

nori_nori_info@yahoo.co.jp

It's New!!! 2016年12月23日(金・祝) スペシャルパフォーマンスライブin音や金時 <日本と韓国の太鼓、そして踊りの夕べ 年末スペシャル> 恒例、西荻窪ライブハウス・音や金時の年末スペシャルライブです!

本年の最後は太鼓・せきぐち☆のりあきと韓国伝統舞踊・柳京華 (ユー・キョンファ)の 音と踊りのパフォーマンスライブでお楽しみあれ!

OPEN 18時30分 START 19時30分 CHARGE 2,500円



YouTubeに<関口範章ソロ太鼓パフォーマンスライブ

>の動画をアップしています!

ぜひ<関口範章>を検索してお楽しみください☆

https://www.youtube.com



とにかく格好いい太鼓をやろうぜ!



<太鼓仲間、捜索情報>

体の動きとリズムは密接な関係にあります。そのためには体の軸を大切に

繰り返しの練習が不可欠です。

格好いい立ち姿、綺麗な音は体の動きを知って初めて出来ることです。

小手先のリズムに囚われずとにかく格好いい太鼓を叩きましょう!

初心者の方こそ大歓迎です!お気軽に連絡してください☆

NEW!!! ①品川レッスン・タイコング

品川レッスンタイコングでは金曜日の夜19時より2時間のお稽古をしています。

月4回のお稽古でそれぞれ斜め打と吊り桶太鼓を2回づつお稽古しています。

斜め打か吊り桶太鼓のみのレッスンでも可能です。

ぜひメンバーになってくださいね。

見学も可。事前に連絡をください。

お稽古した事を発表する機会もあります。

五反田もしくは品川区八潮の音楽スタジオで活動中です!

どしどしお待ちしております!

<太鼓仲間・タイコングのメンバー>

NEW!!! レッスン②

韓国伝統打楽器チャンゴサークル・ノリマダン メンバー募集

今年で25周年を迎える老舗チャンゴサークル・ノリマダンでは随時メンバー募集

しています。今までの活動拠点だった江東区豊洲から杉並区井荻に移転し

心機一転活動しています。25年以上の指導ノウハウがあるので初めての方でも

練習に参加できます。講師は韓国伝統舞踊・柳京華(ユー・キョンファ)。

毎月2&4週目の土曜日 15時30分〜17時まで

西部新宿線井荻駅から徒歩3分くらい

スタジオ・リズムーンが練習場です。下記のフライヤーをご覧ください!



<ノリマダンの練習風景>





レッスン③

文京区本郷近隣の方限定のお知らせ

小学生高学年〜中学生の男女のお子様に太鼓をレッスンします。

平日の19時からの1時間で週1回の月4回、個人レッスンです。

お子様に太鼓を習わせたい方、お子様ぜひ検討してみてください。

場所は大横町通り木村屋パン店です。

練習した成果はお祭り等のイベントで発表する機会があると思います。



お問い合わせは

いぇ〜い、Bayべ〜。