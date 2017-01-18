1月内に仕掛かり1桁は？

1/18シカカリ状況

========================= エヴァンゲリオン 零号機 x 2 組み立て完了。塗装が大変そう。 ジャガー E-Type 一部組み立てすみ ベンツ 300SL 一部組み立てすみ DUCATI 916 部品紛失（スプロケット）自作が必要 ブラン（ロシア版スペースシャトル）各ユニットの組み立て中。 Ferrari F1-2000 一部組み立てすみ シルビアS12 ボディ塗装すみ。磨き待ち。 シボレーバン ローリートラック 基本完成。ウエザリング待ち。 アルペジオ 一部組み立てすみ B1 bis（ドイツ） ジオラマ検討中 スバル レガシー クリア塗装済み。コンパウンド磨き待ち。 60式装甲車 ボディ塗装すみ。すみいれまち オブイェークト279 自作パーツ作成中。 ドイツ Ⅳ号戦車 2輌 組み立て中 フランス陸軍UEトラクター 組み立て開始 ==================================== 17シカカリ。

もう少しで完成とできるキットが数点ありますが残り10日強で1桁には到達できそうにない。

