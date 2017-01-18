1月内に仕掛かり1桁は？

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1/18シカカリ状況
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エヴァンゲリオン 零号機 x 2 組み立て完了。塗装が大変そう。
ジャガー E-Type 一部組み立てすみ
ベンツ 300SL 一部組み立てすみ
DUCATI 916 部品紛失（スプロケット）自作が必要
ブラン（ロシア版スペースシャトル）各ユニットの組み立て中。
Ferrari F1-2000 一部組み立てすみ
シルビアS12 ボディ塗装すみ。磨き待ち。
シボレーバン ローリートラック 基本完成。ウエザリング待ち。
アルペジオ 一部組み立てすみ
B1 bis（ドイツ） ジオラマ検討中
スバル レガシー クリア塗装済み。コンパウンド磨き待ち。
60式装甲車 ボディ塗装すみ。すみいれまち
オブイェークト279 自作パーツ作成中。
ドイツ Ⅳ号戦車 2輌 組み立て中
フランス陸軍UEトラクター 組み立て開始
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17シカカリ。
もう少しで完成とできるキットが数点ありますが残り10日強で1桁には到達できそうにない。
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