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プラモおじさんと絶滅危惧種の日々
ブログ始めました！愛車のSAABと模型の話題を中心に、気ままにやっていきます。

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1月内に仕掛かり1桁は？

1/18シカカリ状況

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エヴァンゲリオン　零号機　x 2　組み立て完了。塗装が大変そう。
ジャガー E-Type　　一部組み立てすみ
ベンツ 300SL　　一部組み立てすみ
DUCATI 916　　部品紛失（スプロケット）自作が必要
ブラン（ロシア版スペースシャトル）各ユニットの組み立て中。
Ferrari F1-2000　一部組み立てすみ
シルビアS12　　ボディ塗装すみ。磨き待ち。
シボレーバン ローリートラック　基本完成。ウエザリング待ち。
アルペジオ　　一部組み立てすみ
B1 bis（ドイツ）　　ジオラマ検討中
スバル レガシー　　クリア塗装済み。コンパウンド磨き待ち。
60式装甲車　ボディ塗装すみ。すみいれまち
オブイェークト279　自作パーツ作成中。
ドイツ　Ⅳ号戦車　2輌　組み立て中
フランス陸軍UEトラクター　組み立て開始
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17シカカリ。

もう少しで完成とできるキットが数点ありますが残り10日強で1桁には到達できそうにない。

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