・このところしてること



・「講座:彷徨える世界経済」の作業



現在、第6講まで終了している。追加修正作業は



少なからず生じる。すでに終了した講も含めて、全体的な



修正作業も絶えず生じる。いつものこっちゃ。





第1講 資本主義をどうとらえればよいのだろうか

第2講 グローバリゼーションをどうとらえればよいのだろうか

第3講 金融の自由化と不安定性を見る

第4講 リーマン・ショックとアメリカ経済

第5講 アメリカの金融政策

第6講 ユーロ危機、そしてEU危機



あと10講。Ten lectures to go.





・You Tube でアメリカの独立チャンネルをよく見ている。とくに政治情勢



について、さまざまな論者を招いて意見を聞くという番組は、大変参考になる。



20分くらいのものから1時間くらいのものまでいろいろある。チャンネルも多数に



のぼる。これらの番組が重要なのは、各論者の意見をじっくり聞ける点で、これは



大手メディアでは不可能である。とくに深層・真相を大手メディアの番組で知る



ことができないからである。



1つの事例だが、イラク戦争時の報道において、ブッシュ政権の行動にたいし



批判的スタンスをとることはなかった点があげられる。大手のジャーナリズムは



体制のecho-chamberになっており、本来あるべきジャーナリズムではなくなっている、



という批判はこれらの番組に登場するジャーナリストからよく発せられている。



Fake news が意図的に流されることは日常茶飯事化している。



そうした点を考慮に入れながら、「正しい」と思われる情報を取捨選択していく



必要がある。



下記は、今朝聞いた事例。この人はオーストラリア人のジャーナリストでフィルム・メーカー



である。とつとつした話し方で、非常に鋭い批判を、ヒラリーと大手メディア、



さらにはリベラルに対して向けている。





John Pilger: on DONALD TRUMP



Smidge TV



https://www.youtube.com/watch?v=qcFISjK6TGY





例えばだが、以下のような表現が登場してきている。





embodiment of the corrupt system … Hilary



現在のメディアは anti-journalists. echo-chamber, amplier, shouters



NYT, Guardian, BBC …こぞってTrump を一斉攻撃



"A Trump"



Beating the drum for attacking and criticizing Iraq, Libya



Kissinger … experience of killing should be prosecuted



The US is ruled by the massive national security machine.



Silence of media, liberal class with Iraq, Libya