トランプ政権閣僚一覧

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●国土安全保障長官
＊ジョン・ケリー（海兵隊退役大将）
●環境保護局（EPA）局長
＊スコット・プルイット（オクラホマ州の司法長官）
●労働長官
＊アンディー・パズダー（ファストフード大手CKEレストランツ・ホールディングスの最高経営責任者）
●住宅都市開発長官
＊ベン・カーソン（元神経外科医）
●大統領首席補佐官
＊ラインス・プリーバス（共和党全国委員長）
●首席戦略官兼上級顧問
＊スティーブン・バノン（保守系メディア「ブライトバート・ニュース」の元トップ）
●司法長官
＊ジェフ・セッションズ（アラバマ州選出共和党上院議員）
●中央情報局（CIA）長官
＊マイク・ポンペオ（カンザス州選出共和党下院議員）
●国家安全保障担当の大統領補佐官
＊マイケル・フリン（退役陸軍中将、元国防情報局長）
●国連大使
＊ニッキー・ヘイリー（サウスカロライナ州知事）
●教育長官
＊ベッツィー・デボス（共和党の献金者。党の元ミシガン州委員長）
●厚生長官
＊トム・プライス（ジョージア州選出共和党下院議員）
●運輸長官
＊イレイン・チャオ（元労働長官。夫は共和党のマコネル上院院内総務）
●財務長官
＊スティーブン・ムニューチン（元ゴールドマン・サックス<GS.N>幹部、選挙戦でのトランプ陣営の財務責任者）
●商務長官
＊ウィルバー・ロス（著名投資家、ファンド「WLロス」会長）
●国防長官
＊ジェームズ・マティス（元中央軍司令官）
●エネルギー長官
＊リック・ペリー（前テキサス州知事）
●国家経済会議（NEC）委員長
＊ゲーリー・コーン（ゴールドマン・サックス社長兼最高執行責任者）
●国務長官
＊レックス・ティラーソン（エクソンモービル<XOM.N>の会長兼最高経営責任者）
●中小企業庁長官
＊リンダ・マクマホン（プロレス団体の共同創業者で元最高経営責任者）
●内務長官
＊ライアン・ジンキ（モンタナ州選出共和党下院議員）
●陸軍長官
＊ビンセント・ビオラ（高頻度取引企業バーチュ・ファイナンシャル<VIRT.O>創業者）
●行政管理予算局（OMB）局長
＊ミック・マルバニー（共和党下院議員、サウスカロライナ州）
●国家通商会議（新設、National Trade Council）
＊ピーター・ナバロ（対中強硬派エコノミスト）
●国土安全保障・対テロ担当補佐官
＊トーマス・ボサート（コンサルティング会社経営、ブッシュ前政権の国土安全保障担当副補佐官）
●米通商代表部（USTR）代表
＊ロバート・ライトハイザー（１９８０年代のレーガン政権下でＵＳＴＲ次席代表を務め、日本製品の輸入抑制で中心的な役割を果たした。その後は、安価な中国製品に苦しむ米鉄鋼業界などの弁護士として、３０年近く反補助金や反ダンピング関連の訴訟を担当した経歴を持つ。）
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