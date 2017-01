vs 安東中 8ー1

vs 附属中 4ー0

紅白戦

2年 vs 1年

1ー0

0ー0

0ー1



大道です。

昨日から会長杯が始まり良いスタートを切ることができました。来週もしっかり勝ってより上を目指そう!

本日は中島人工芝でガチンコの紅白戦を行いました。互角の試合展開で、2年が決定機を決めきれず、1年が少ないチャンスをモノにし追いつきました。

全体を通じて、今日は気合いが入った良い練習が出来たと思います。常にこの雰囲気で練習すれば良いチームになりと思います。日々頑張っていこう!

